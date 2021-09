Kompleksowe ocieplenie domu – wszystko, co musisz wiedzieć na temat styropianu!

Niezwykle ważnym elementem wykończenia każdego budynku jest elewacja. Wpływa na estetykę budynku, ale pełni także określone funkcje – ociepla, czyli chroni przed przenikaniem zimnego powietrza do jego wnętrza. Dzięki temu dom czy też budynek dowolnego przeznaczenia staje się bardziej ekonomiczny. Do ocieplania budynków używa się styropianu. Jednakże styropian styropianowi nie równy! Jeżeli stoisz przed zadaniem ocieplenia budynku i rozważasz, jaki styropian wybrać – na początek przeczytaj nasz artykuł.

Styropian – dlaczego ocieplenie ma znaczenie?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie – styropian pozwala nie tylko uzyskać estetyczny efekt, jeżeli chodzi o fasadę budynku, ale także odpowiada za ocieplenie ścian. Optymalnie dobrany rodzaj produktu, ale także właściwy profesjonalny montaż – są to kwestie, które znacząco przyczyniają się do zminimalizowania strat ciepła. Nietrudno się domyślić, że dobre ocieplenie budynku ma bezpośredni wpływ na zwiększenie energooszczędności domu. Utrata ciepła zawsze jest negatywnym zjawiskiem, jeśli chodzi o budownictwo, dlatego wydaje się, że wykonanie termoizolacji jest koniecznością, by zyskać pełen komfort użytkowania. Ocieplenie ścian to jednak nie wszystko – na rynku dostępne są styropiany, służące do izolacji fundamentów – styropian fundamentowy zmniejsza zdolność do nasiąkania wodą ze względu na zawartość środków hydrofobowych, a także styropian podłogowy, służący do ocieplenia podłóg. W niniejszym artykule przyjrzymy się kwestii kompleksowego ocieplenia oraz elewacji i przybliżymy kilka rodzajów styropianu.

Styropian fasadowy – czym jest, jak wybrać?

Dla wielu osób wybór właściwego rodzaju styropianu jawi się niemal jako „czarna magia”. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Trzeba tylko zwracać uwagę na kilka parametrów, które świadczą o jakości materiału. Takim parametrem jest przede wszystkim współczynnik Lambda (współczynnik przewodzenia ciepła) – im niższym, tym cieplejszy jest styropian. Ważna jest również jakość (szczególnie głównego surowca, czyli polistyrenu) i spoistość styropianu. Ciekawym, a przede wszystkim miarodajnym sposobem na sprawdzenie jakości styropianu jest zważenie paczki. Jeżeli waga zgadza się z sugerowaną przez producenta – taki styropian bez wątpienia jest dobrej jakości, a podane parametry odpowiadają jego faktycznym właściwościom.

Styropian grafitowy

Styropian jest materiałem najwyższej jakości. Jak sama nazwa wskazuje – podczas jego produkcji stosuje się grafit i inne dodatki, co ma na celu maksymalne zwiększenie jego zdolności termoizolacyjnych. Styropian ten stosowany jest w celu ocieplenia elewacji. Jeśli chodzi o ceny styropianu, to jest on nieco droższy od tradycyjnego. Niemniej jego zastosowanie niesie za sobą wiele zalet. Ponadto parametry technologiczne omawianego styropianu pozwalają uzyskać zamierzony efekt przy zastosowaniu cieńszych płyt. To ważne, gdyż zbyt gruby styropian za bardzo obciąża ściany, a ponadto może być zwyczajnie nieestetyczny lub uniemożliwiać osiągnięcie określonego wyglądu elewacji (na przykład w okolicach okien czy drzwi). Styropian grafitowy znajduje się w ofertach renomowanych producentów w zakresie produkcji tego typu materiałów, jak na przykład Termo Organika.

Styropian podłogowy

Nie bez powodu mówi się, że zimno „idzie od podłogi”. Pełen komfort użytkowania budynku uzyskujemy wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciepłą podłogą. Do ocieplenia podłogi także używa się styropianu. Musi być on wówczas szczególnie wytrzymały na ściskanie, by unieść ciężar – generuje go sama konstrukcja podłogi, a ponadto ustawione na niej meble oraz sprzęty. W celu uzyskania izolacji podłogi z reguły stosuje się płyty styropianowe EPS. Najczęściej ocieplenie podłogi stosuje się na gruncie, gdyż jest to obszar największej możliwej utraty ciepła. Dobrze zastosować wówczas styropian o niskim współczynniku Lambda, by uzyskać jak najlepszą izolację i faktyczny efekt. Ważny jest też parametr, określający wytrzymałość na ściskanie, zapisuje się go tak: co najmniej CS(10) 60 (jest to minimalna wartość). Co ciekawe – różne pomieszczenia mogą mieć inną optymalną wartość owych współczynników; to znaczy na przykład pod ciężkim kominkiem styropian musi być bardziej wytrzymały aniżeli na przykład w pokoju dziecięcym czy sypialni.

Styropian fundamentowy

Wspomnieliśmy także o materiale, jakim jest styropian fundamentowy. Nietrudno się domyślić, że jednym z obszarów, które szczególnie wymagają termoizolacji, są fundamenty, znajdujące się w gruncie. Jak wiadomo – w gruncie panują znacznie niższe temperatury. Przenikanie chłodu do wnętrza domu oraz utrata ciepła to sprawy oczywiste, jeżeli nie zastosuje się dobrej jakości materiału izolacyjnego, czyli styropianu. W celu ocieplenia fundamentów stosuje się specjalnie przeznaczony do takiego zadania styropian – cechuje się on niską nasiąkliwością i niską chłonnością wody. Trzeba także pamiętać, że tego typu styropian powinien być niezwykle wytrzymały. Jak zatem widać – styropian fundamentowy jest materiałem do zadań specjalnych.

Kompleksowe ocieplenie domu czy też innego budynku użyteczności wymaga zastosowania termoizolacji we wszystkich tych miejscach, które mogą potencjalnie generować utratę ciepła oraz powodować wnikanie do wnętrza chłodnego powietrza. Ponadto równie istotną kwestią jest właściwy montaż, wykonany dokładnie i profesjonalnie, by wyeliminować wszelkie szczeliny itp. Dobrze ocieplony dom to gwarancja energooszczędności, ale także zdrowia (ocieplenie zapobiega rozwijaniu się pleśni i grzybów w domu).

