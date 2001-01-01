 Kosmiczną przyszłość zobaczysz we Fromborku

Dlaczego wysłaliśmy człowieka w kosmos? - m.in. tego będzie można dowiedzieć się w piątek (22 sierpnia) podczas Future Frombork Festival, który w najbliższy weekend (22 – 24 sierpnia) zagości we Fromborku. To będzie doskonałą okazja, aby poznać tajemnice nauki.

To będą trzy dni wypełnione nauką. Ale jeżeli spodziewacie się nudnych wykładów, to będziecie zaskoczeni. W trzy dni, zaczynając od piątku 22 sierpnia, dowiecie się jak nauka wpływa na codzienne życie każdego z nas. Podczas Future Frombork Festival we Fromborku dowiemy się m.in. jak kino wymyśla przyszłość, na przykładzie Metropolis i Gwiezdnych Wojen, czy Elon Musk będzie rządził Marsem (i dlaczego ludzie tylko raz polecieli na księżyc), a także czy Mikołąj Kopernik byłby youtuberem?

Ale nie tylko nauką będzie żył Frombork podczas Future Frombork Festival w przedostatni weekend sierpnia. Szczególnie warto wybrać się na koncert Anny Marii Jopek w duecie z Robertem Kubiszynem (piątek 22 sierpnia o godzinie 20 w audytorium św. Mikołaja). Oprócz tego posłuchać będzie można też koncertów Nene Heroine x Kasia Lin, Etnobotaniki oraz Wojciecha Rusina z Larą Agar.

Interesująco zapowiada się też część naukowa Future Frombork Festival. W programie m.in. panele dyskusyjne z naukowcami z branży kosmicznej, warsztaty dla dzieci i młodzieży, pokazy mody, obserwacja nieba. Gośćmi Future Frombork Festival będą aktor i reżyser Sebastian Konrad, dziennikarz, pisarz, scenarzysta i prozaik Mariusz Cieślik, aktor i reżyser Andrzej Mastalerz, projektant mody Alex Hayel. Świat nauki reprezentować będą Michał Szwalewski, od 15 lat związany z sektorem kosmicznym, prof. nauk prawnych Katarzyna Malinowska, dr Bartosz Malinowski, ekspert prawa kosmicznego, dr Tomasz Barciński specjalizujący się w automatyce i robotyce, dr Nikodem Sarna, specjalizujący się w tematyce transformacji cyfrowej, prof. Hanna Rothkaehl, specjalizująca się w fizyce plazmy, dr Jerzy Żurek specjalizujący się w radiokomunikacji cyfrowej, Paweł Pacek z Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu, Agnieszka Gapys, była rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Piotr Kaczmarek – Kurczak, specjalizujący się w przedsiębiorczości oraz innowacyjności, prof. nauk fizycznych Grzegorz Wrochna ze Związku Polskich Przedsiębiorców Przemysłu Kosmicznego oraz Kaja Hopej z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Do tego warsztaty z obserwacji nieba i astrofotografii. Tego nie można przegapić.

„Choć na pierwszy rzut oka to dwa różne światy, sztukę i naukę od zawsze łączyła ta sama siła – twórcze poszukiwanie prawdy, piękna i sensu. W obu dziedzinach liczy się proces: moment odkrycia, błysk inspiracji i odwaga spojrzenia z innej perspektywy. Zarówno artysta, jak i naukowiec, stawia pytania i przekracza granice – znanych pojęć, utartych schematów, obowiązujących reguł.” - czytamy na stronie internetowej Future Frombork Festival.

Wydarzenia festiwalu odbywać się będą na dziedzińcu katedralnym, parku przy Wozowni, Kapitularzu, Nowym Pałacu Biskupim, Wieży Radziejewskiego, katedrze i Audytorium św. Mikołaja. Początek w piątek (22 sierpnia) o godzinie 13, o 14:30 pierwsza prelekcja o tym „Dlaczego wysłaliśmy człowieka w kosmos)? Ostatnie wydarzenie rozpocznie się w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 19, kiedy to w audytorium św. Mikołaja wystąpią muzycy Opery Krakowskiej pod batutą prof. Piotra Sułkowskiego.

Na Future Frombork Festival wstęp jest wolny, zarejestrujesz się tutaj. I do zobaczenia we Fromborku.. Szczegóły Future Frombork Festival tutaj. Festiwal potrawa od 22 do 24 sierpnia.

