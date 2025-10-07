 Koszenie trawnika jesienią - jak przygotować murawę na zimę?

Jesień to czas, w którym liczy się spokój, rytm i uporządkowanie ogrodu przed zimą. Chodzi o to, żeby trawnik wszedł w zimę gęsty, przewiewny i czysty. Z tego względu skracaj trawę stopniowo, zawsze w suchy dzień, a po każdym przejeździe zbieraj luźne resztki. Zmieniaj kierunek koszenia, żeby źdźbła nie kładły się jednostronnie i żeby nie robić kolein.

Stosuj się do zasady jednej trzeciej, czyli jednorazowo nie ścinaj więcej. Radykalne cięcie osłabia rośliny i prowokuje choroby. Jeśli w ogrodzie pracuje robot koszący, potraktuj go jak system podtrzymujący stałą wysokość, jednak jesienią zmniejsz częstotliwość, kiedy podłoże jest długo mokre. Cienką warstwę liści można rozdrobnić i wymieszać z trawą, ale większe skupiska trzeba zgrabić, ponieważ tworzą wilgotne kożuchy i blokują światło.

Jak kosić, żeby trawa dobrze zimowała?

Na koniec sezonu staraj się przycinać trawę na 4-5 cm. Trawa o takiej długości lepiej znosi mróz, a pod śniegiem nie tworzy zbitej warstwy. Gdy darń jest wysoka, podziel obniżanie na kilka koszeń co 5-7 dni. Ostatnie koszenie zrób, gdy wzrost praktycznie ustaje i pojawiają się pierwsze przymrozki. Wybierz suchy, pogodny dzień; nie koś mokrej ani oszronionej trawy, ponieważ jest to prosta droga do postrzępionych końcówek i ubytków w darni. Prowadź maszynę równo, bez szarpania, po prostych liniach, a przy kolejnych przejazdach zmieniaj wzór.

Na początku jesieni możesz dopuścić delikatne mulczowanie, ponieważ drobne cząstki szybko znikają między źdźbłami i odżywiają glebę. Przed zimą lepiej jednak zbierać resztki, aby trawnik wszedł w chłody uporządkowany. Jeżeli trafisz na tydzień z intensywną rosą i częstymi opadami, nie nadrabiaj jednym, niskim cięciem. Zaczekaj na okno pogodowe i wróć do łagodnego, stopniowego skracania.

Robot koszący jesienią: ustawienia, harmonogram i zimowanie

Robot koszący ułatwia utrzymanie stałej wysokości. Na początku sezonu możesz utrzymać dotychczasowy harmonogram. Gdy robi się chłodniej i mokrzej, wydłuż przerwy między wyjazdami, żeby nie ugniatać podłoża i nie zostawiać zbitych kępek. Stopniowo podnoś docelową wysokość tak, by po ostatnim przejeździe darń miała 4-5 cm.

W modelach wyposażonych w czujnik mrozu warto włączyć blokadę pracy w okolicach zera. Jeśli urządzenie takiego zabezpieczenia nie ma, po prostu zatrzymaj harmonogram, kiedy wzrost trawy ustaje.

Po sezonie zrób pełny serwis robota koszącego: oczyść korpus, koła i osłony, sprawdź ostrość noży, usuń włókna i błoto z osi. Stację dokującą przetrzyj, styki zabezpiecz, przewody zwiń luźno. Akumulator doładuj, a zestaw przenieś do suchego, ciepłego pomieszczenia. Nie przechowuj robota na wilgotnej posadzce ani w miejscu, gdzie może zbierać się kondensacja. Pamiętaj też o kontroli noży. Tępe ostrza szarpią końcówki, a szarpane źdźbła schną dłużej.

Jak zadbać o krawędzie trawnika?

Koszenie to tylko część pracy. Trawnik potrzebuje światła i przewiewu, szczególnie przy obrzeżach rabat, ogrodzeń i pod krzewami, gdzie darń najszybciej łapie wilgoć. Skróć zwieszające się pędy i usuń suche gałązki. Do świeżych, zielonych przyrostów użyj sekatora nożycowego (dwuostrzowego), który tnie czysto i nie miażdży tkanek. Do suchych, twardszych fragmentów wybierz sekator kowadełkowy – stabilne podparcie ułatwia precyzyjne cięcie. W ofercie GARDENA znajdziesz oba typy, z ergonomicznymi rękojeściami, precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i wygodną blokadą do obsługi jedną ręką, co pozwala komfortowo pracować przy samej nasadzie pędu bez uszkadzania kory.

Po cięciu wytrzyj ostrza i zabezpiecz je cienką warstwą oleju; przed pracą przy roślinach wrażliwych warto je zdezynfekować. Ten drobiazg ogranicza ryzyko chorób i poprawia warunki przy gruncie, dzięki czemu murawa szybciej obsycha po deszczu. Trzymając się tych kroków, unikniesz filcu i żółtych plam, a wiosną trawnik wyrośnie równo. Prosta strategia, żeby zachować zdrowy trawnik: porządek, mądre tempo, właściwa wysokość oraz świadome wsparcie, jakie dają robot koszący i dobrze dobrany sekator.