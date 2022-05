Niewiele osób dysponuje wystarczającą ilością gotówki na zakup samochodu. W większości przypadków jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy banku. Pojawia się wówczas pytanie o to, która opcja będzie korzystniejsza w kontekście osoby prywatnej: leasing czy kredyt? Przyjrzyjmy się obu możliwościom i sprawdźmy, jakie są ich największe zalety oraz wady.

Kredyt czy Leasing - co wybrać w przypadku osoby prywatnej?

Z każdym kolejnym rokiem wzrasta w naszym kraju liczba umów leasingowych oraz kredytowych, a spora część z nich dotyczy właśnie samochodów. Mówimy tutaj zarówno o zobowiązaniach zaciągniętych przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Kredyt oraz leasing konsumencki - o co dokładnie chodzi?

W ofercie niemal każdego działającego w Polsce banku można znaleźć zarówno kredyt samochodowy, jak leasing konsumencki. Ten pierwszy jest - podobnie jak na przykład kredyt mieszkaniowy - tzw. zobowiązaniem celowym. W praktyce oznacza to tyle, że uzyskane z tego tytułu środki można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie zakupu pojazdu. Leasing konsumencki jest natomiast produktem adresowanym wyłącznie do osób prywatnych. W tym przypadku nie właścicielem samochodu, do czasu jego wykupu, pozostaje firma leasingowa, która udzieliła wsparcia. Leasingobiorca, w przeciwieństwie do kredytobiorcy, nie otrzymuje pieniędzy “do ręki”, lecz umawia się na korzystanie z pojazdu w zamian za uiszczanie ustalonej opłaty, która co do zasady ma postać comiesięcznych rat.

Zasady kredytu i leasingu dla osoby prywatnej

Oba rozwiązania mają oczywiście swoje mocne oraz słabe strony. Największa różnica między kredytem a leasingiem polega na tym, że w przypadku kredytu samochód staje się własnością kredytobiorcy, a przy leasingu - właścicielem pozostaje leasingodawca. Niewątpliwą przewagą leasingu nad kredytem samochodowym jest mniejsza liczba formalności i warunków, jakie trzeba spełnić, aby doszło do podpisania umowy. Jeśli chodzi bowiem o kredyt konieczne może okazać się jego zabezpieczenie, na przykład zastaw pojazdu. W obu przypadkach dokładnie sprawdzana jest wiarygodność i zdolność kredytowa wnioskodawcy, ale o wiele większe restrykcje w tym zakresie występują jeśli mówimy o kredycie.

Kredyt czy leasing - co wybrać?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ponieważ wiele zależy od oczekiwań i możliwości samego zainteresowanego. Przed podjęciem decyzji warto więc dokładnie przeanalizować swoją sytuację, określić, jaki samochód chce się zakupić, jaki będzie całkowity koszt transakcji itp. Z praktycznego punktu widzenia o wiele łatwiej jest wziąć leasing na samochód, ale pojawia się wówczas pytanie, czy jest to opłacalne w sytuacji, gdy nie ma się firmy i nie zależy nam na optymalizacji podatkowej. Istotne jest ponadto to, czy ma dla nas znaczenie fakt, kto będzie rzeczywistym właścicielem pojazdu do momentu uregulowania zobowiązania. Alternatywą dla kredytu i leasingu może okazać się pożyczka pod zastaw samochodu.