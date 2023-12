 Krzywa cukrowa - badanie pomocne w diagnostyce cukrzycy

Krzywa cukrowa to badanie wykorzystywane w diagnostyce cukrzycy u osób, u których występuje podejrzenie tej choroby, a także w monitorowaniu jej leczenia u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. W tym artykule dowiesz się, na czym polega i jak przebiega badanie krzywej cukrowej, a także jakie są do niego wskazania i gdzie można je wykonać.

Krzywa cukrowa – na czym polega i jak przebiega badanie?

Krzywa cukrowa to badanie, które polega na trzykrotnym pomiarze poziomu glukozy we krwi – raz na czczo oraz dwukrotnie po doustnym obciążeniu glukozą, czyli wypiciu specjalnie przygotowanego roztworu glukozy. Pomiarów dokonuje się odpowiednio po godzinie i po dwóch godzinach od spożycia roztworu. Krzywa cukrowa umożliwia ocenę metabolizowania glukozy.

Czy każdy może wykonać krzywą cukrową? Jakie są wskazania?

Cukrzyca jest groźną chorobą cywilizacyjną, która może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia. Dlatego każdemu zaleca się profilaktyczne wykonywanie badań umożliwiających jej profilaktykę oraz wczesne wykrycie.

Należy jednak wiedzieć o tym, że w przeciwieństwie np. do oznaczenia poziomu glukozy we krwi krzywa cukrowa nie jest badaniem profilaktycznym. Wykonują ją pacjenci, u których lekarze podejrzewają cukrzycę oraz rutynowo kobiety w ciąży, jako badanie pozwalające wykryć lub wykluczyć tzw. cukrzycę ciążową.

Wskazaniem do wykonania badania jest nieprawidłowy poziom glikemii na czczo, czyli poziomu glukozy we krwi mieszczącego się w przedziale od 100 do 125 mg/dl. Pacjenci, u których oznaczony poziom glikemii wyższy niż 125 mg/dl powinni skonsultować wykonanie krzywej cukrowej z lekarzem, ponieważ spożycie roztworu glukozy może u nich powodować omdlenia.

Gdzie można wykonać krzywą cukrową?

Krzywa cukrowa – przygotowanie do badania

Przed przystąpienie do krzywej cukrowej należy odpowiednio przygotować się do testu obciążenia glukozą. Jak to zrobić i o czym pamiętać?

Krzywej cukrowej nie wykonuje się podczas infekcji oraz antybiotykoterapii.

Przed przystąpieniem do badania należy skonsultować z lekarzem ewentualną konieczność odstawienia niektórych leków, np. metforminy, leków moczopędnych i sterydowych.

Na 3 dni przed badaniem należy stosować normalną dietę, bez ograniczania węglowodanów czy redukowania spożywanych kalorii. Może to zaburzyć wchłanianie węglowodanów, co może skutkować zafałszowaniem wyniku.

Na 3 dni przed badaniem pacjenci powinni zrezygnować z picia alkoholu, a także powstrzymać się od picia kawy, herbaty i napojów kofeinowych oraz palenia papierosów.

Na badanie należy stawić się na czczo, co najmniej 8 godzin po ostatnim posiłku.

Test obciążenia glukozą wykonuje się w godzinach porannych ze względu na zmniejszającą się tolerancję glukozy w ciągu dnia.

Po spożyciu roztworu glukozy należy pozostać w miejscu badania – nie wychodzić w celu załatwiania innych spraw, nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.

Spełnienie tych warunków jest konieczne do uzyskania niezafałszowanego wyniku, który pozwoli lekarzowi postawić prawidłową diagnozę.

