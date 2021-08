Kto wygrał tegoroczny Tour de Pologne 2021?

Tour de Pologne 2021 to wyścig, który szczególnie zapamiętają wszyscy kibice uwielbiający kolarstwo szosowe. Sprawdź nasze podsumowanie.

Tour de pologne 2021: co powinien wiedzieć kibic?

Niedawno zakończyła się kolejna edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2021. W tym artkule znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kibic. Ekspert portalu mightytips.pl, Irenka Zając opowie między innymi jak przebiegał tegoroczny Tour de Pologne i jakie etapy były pokonywane przez kolarzy. Dowiesz się także co nieco o możliwości zarabiania na obstawianiu takich wyścigów. W artykule podpowiemy Ci jacy legalni bukmacherzy z paysafecard maja w swojej ofercie kolarstwo szosowe i czy cała zabawa jest opłacalna.

Kiedy odbył się Tour de Pologne 2021?

78. wyścig Tour de Pologne miał swój oficjalny start na Placu Zamkowym w Lublinie 8 sierpnia. Honorowy patronat objął nad nim prezydent kraju Andrzej Duda. Sam pomysł organizacji narodowego wyścigu kolarskiego pojawił się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dzięki staraniom ówczesnych organizacji czy mediów jak Warszawskie Towarzystwo Cyklistów czy redakcja Przeglądu Sportowego w 1928 roku odbył się pierwszy wyścig. I Kolarski Bieg dookoła Polski był sporą sencjacją. Przyjął się na tyle świetnie, że postanowiono go rozgrywać co roku. W 2021 roku rozegrano 78 edycję konkursu.

Pierwszy etap wiódł przez urokliwe tereny bogatej w walory przyrodnicze Lubelszczyzny i przez powiat lubelski. Na trasie pierwszego etapu znalazły się trzy rundy LOTTO Sprint, trzy rundy górskie III kategorii a metę zlokalizowano w Chełmie. Tam najlepszy okazał się Phil Bauhaus z grupy Bahrain Victorious, który dzięki temu otrzymał charaktery charakterystyczną żółtą koszulkę lidera wyścigu. Jak przebiegały kolejne etapy Tour de Pologne 2021?

Tour de Pologne 2021: trasa mapa

Jeżeli interesuje Cię Tour de Pologne 2021: trasa mapa to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Poniżej szczegółowo omówimy wszystkie etapy, zakończonego niedawno wyścigu. Drugi etap z Zamościa do Przemyśla posiadał naprawdę wymagającą końcówkę, w Przemyślu z podjazdem, na którym nachylenie sięgało nawet 15%. Wygrało go Joao Almeida z grupy Deceuninck – Quick Step.

Trzeci etap z Sanoka do Rzeszowa miał sprinterski finisz a najlepszy okazał się tu Fernando Gaviria z grupy UAE-Team Emirates. Etap numer cztery, który jednocześnie był półmetkiem wyścigu znów padł łupem Joao Almeidy. Odbywał się on na trasie Tarnów - Bukowina Resort, liczącej 160,5 km. Etap 5. Z kolei był już górski i odbył się na trasie Chochołów - Bielsko-Biała, mającej 172,9 km długości. Wygrał go Nikias Arndt z Team DSM a czołówka klasyfikacji generalnej wyścigu dojechała do mety bez większych strat.

Szóstym etapem była jazda indywidualna na czas w Katowicach. Joao Almeida bez większego trudu obronił tu prowadzenie w generalce a wygrał jego kolega z drużyny, Remiego Cavagni. Ostatni etap z Zabrza do Krakowa wygrał Julius van den Berg z grupy EF Education – Nippo. Jednak to Joao Almeida został zwycięzcą klasyfikacji generalnej 78. wyścigu Tour de Pologne.

Jak obstawiać kolarstwo szosowe?

Pomimo tego, że kolarstwo szosowe nie jest najpopularniejszym sportem na świecie, wszędzie ma swoich fanów. Wielu fanów kolarstwa próbuje obstawiać zakłady na swoich ulubionych kolarzy u różnych renomowanych bukmacherów w Internecie. Na początku, musisz pamiętać, że naszym portalu opisujemy tylko legalnych bukmacherów, posiadających oficjalną licencję na terenie Polski. Uczestnictwo w zakładach sportowych wiąże się jednak z ryzkiem i robisz to na własną odpowiedzialność. W naszym serwisie znajdziesz więcej informacji o ryzyku związanym z uczestnictwem w zakładach czy radzeniu sobie w przypadku uzależnienia.

Należy pamiętać, że mimo iż można obstawiać samemu zakłady na kolarstwo szosowe, nigdy nie należy robić tego przypadkowo. Ważne jest, aby do każdego zakładu podchodzić z należytą starannością. Pierwszym z nich jest wybór bukmachera. Nie wszyscy legalni w naszym kraju bukmacherzy z paysafecard posiadają w ofercie zakłady na kolarstwo szosowe. Wśród tych, którzy je mają część oferuje bardzo ubogą ofertę i zaniżone kursy. Warto więc przyłożyć się, do wyboru bukmachera.

Oto kilka ogólnych porad, które pomogą Ci podczas obstawiania kolarstwa i innych wydarzeń sportowych. Chociaż istnieje wiele różnych turniejów kolarskich, na które można stawiać zakłady, Tour de France wciąż pozostaje najpopularniejszym z nich. Jest on uważany za największy i najbardziej kultowy wyścig kolarski, który odbywa się co roku. Oprócz Tour de France, można również obstawiać Giro d'Italia i Vuelta a Espana, dwa regularne wyścigi wśród wszystkich entuzjastów kolarstwa na całym świecie. W Polsce najbardziej popularny pozostaje oczywiście Tour de Pologne.

Różne rodzaje zakładów i kursów w kolarstwie

Jak można się spodziewać po każdym wydarzeniu sportowym, kolarstwo również charakteryzuje się szerokim wachlarzem typów zakładów. Spośród wszystkich opcji zakładów, jakie oferują bukmacherzy z paysafecard obstawianie pieniędzy na potencjalnych zwycięzców konkretnego wydarzenia kolarskiego jest najbardziej popularnym rynkiem zakładów zarówno wśród nowych, jak i doświadczonych graczy. Są to bardzo proste zakłady dostępne w różnych formatach u wszystkich znanych bukmacherów. Poza tym, wszystkie znane wydarzenia kolarskie, oferują możliwość stawiania na:

- Klasyfikację generalną,

- Klasyfikację każdego odcinka,

- Zwycięstwo w premiach górskich,

- Zakłady h2h na zawodników.

Bez znaczenia jaki rodzaj zakładu wybierzesz, zawsze najlepszym sposobem na zapewnienie sobie sukcesu w zakładach na kolarstwo szosowe jest szukanie najlepszych kursów (na konkretny wyścig) u wielu bukmacherów. Jeśli to zrobisz, znajdziesz wiele różnic w kursach oferowanych przez nich. Stosowanie takiej strategii przyniosło sukces wielu graczom w kolarstwie.