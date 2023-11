 Laptop dla nauczyciela jakie są wymagania?

W 2023 roku dowiedzieliśmy się o planie dotowania przez polski rząd zakupu laptopa dla nauczyciela. Dofinansowanie w formie bonu o wartości 2500 złotych można wykorzystać w wielu sklepach, jednak nie na każdy komputer. Jakie są wymagania laptopa dla nauczyciela? Czy można dopłacić i kupić lepszy sprzęt korzystając z bonu na laptopa?

Wymagania laptopa kupowanego za bon?

Aby sfinansować kupno laptopa dla nauczyciela przy pomocy bonu o wartości 2500 złotych, należy spełnić kilka warunków. Nie w każdym sklepie będzie to możliwe - sprzedawca musi posiadać odpowiednie możliwości techniczne, aby zrealizować bon. Istotne są też parametry samego laptopa - musi on spełniać wymagania laptopa dla nauczyciela. Oto najważniejsze z nich:

- 8 GB RAM lub więcej

- dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB

- co najmniej dwa złącza komunikacyjne, w tym co najmniej jedno złącze do przekazywania obrazu (np. podłączenia monitora)

- klawiatura QWERTY

- co najmniej 6 godzin pracy na pełnej baterii

- ekran 13” lub większy, rozdzielczość Full HD lub wyższa

- waga do 2,5 kilograma

- Bluetooth 5.0 lub nowszy

- Wi-Fi 5 lub nowsze

W stacjonarnych punktach sprzedaży możesz liczyć na pomoc doradcy. Podpowie, które komputery spełniają wymagania sprzętowe laptopa kupowanego za bon 2500 złotych.

Warto dodać, że nauczyciele mogą kupić także lepszy laptop, który kosztuje ponad 2500 złotych. W takiej sytuacji należy po prostu dopłacić z własnych środków. Często to będzie bardzo dobry wybór - wydając trochę swoich oszczędności możemy kupić naprawdę dobrą maszynę, która sprawdzi się nie tylko w pracy, ale też na przykład w grach.

Laptopy spełniające wymagania programu bon na laptop dla nauczyciela

Jest wiele modeli, które spełniają wymagania stawiane przez polskie władze. Sprzęt tej klasy będzie dla każdego nauczyciela gwarancją zadowolenia - będzie szybki i sprawny.

Można wybrać jeden ze sprawdzonych, polecanych modeli z listy poniżej:

- DELL Inspiron 15 Core i5-1235U | 15,6'' FHD | 8GB | 512GB | W11H | czarny - model ten to naprawdę uniwersalna propozycja. Ma duży dysk i nowoczesny procesor Intel Core i5. Laptopa DELL dla nauczyciela z pewnością posłuży przez wiele lat - marka ta słynie w końcu z wytrzymałości produkowanego sprzętu. Użytkownik doceni też klasyczny design i mnóstwo przydatnych złącz.

- Acer Extensa 15 EX215-55 - Core i5-1235U | 15,6''-FHD | 8GB | 512GB | W11H - połączenie wydajnego procesora Intel Core i5 i zintegrowanej, polecanej karty Intel Xe Graphics. Komputer sprawdzi się więc nie tylko w pracy nauczyciela, ale też jako domowe centrum rozrywki. Ma zainstalowany najnowszy system operacyjny Windows 11 Home.

- Acer Chromebook Plus CB515-2H - Core i5-1235U | 15,6''-FHD | 8GB | 512GB | ChromeOS - to propozycja laptopa przeglądarkowego dla nauczyciela. Co odróżnia system ChromeOS od popularnego Windowsa 11? Bez wątpienia jest to wydajność - komputer działa szybko, a wszystkie funkcje uruchomimy na nim w mgnieniu oka. Funkcjonalność jest nieco mniejsza, niż w komputerach z Windowsem. To jednak jedyny minus - sprzęt jest tak prosty w obsłudze, jak smartfony z Androidem, oba systemy są też ze sobą związane - twórcą jest Google.

- Lenovo V15 G3 - Core i5-1235U | 15,6''-FHD | 8GB | 512GB | Win11Home - także w tym modelu znajdziemy procesor Intel Core i5 12-tej generacji i kartę graficzną Intel Xe Graphics. To bardzo dobry zestaw! Ten model Lenovo to dobry laptop do pracy nauczyciela, poradzi sobie też z nawet dość wymagającymi programami.

- ASUS VivoBook 15 M1502YA-BQ135W - Ryzen 5-7530U | 15,6'' | 8GB | 512GB | Win11 | Niebieski - ten sprzęt spodoba się wielu nauczycielom nie tylko ze względu na piękny kolor - głęboki granat. Ma solidny procesor AMD Ryzen 5 i bardzo wąskie ramki wokół ekranu - wygląda dzięki temu bardzo nowocześnie. Wyróżnikiem jest też zawias pozwalający otworzyć laptop pod kątem 180 stopni. Pod względem systemów łączności i złącz jest to bardzo dobry wybór - ma najnowsze moduły Bluetooth i Wi-Fi, a także szybkie porty USB typu C i USB 3.2.

Gdzie kupić laptop za bon?

Laptopy dla nauczycieli znajdziesz w sklepie Komputronik. Możesz bez wychodzenia z domu znaleźć idealny sprzęt w sklepie internetowym lub udać się do salonu. Tam doradcy podpowiedzą, który model laptopa dla nauczyciela warto kupić przy pomocy bonu. Czasem warto wybrać nieco droższy, a o wiele bardziej wydajny sprzęt. Różnicę w cenie można pokryć dzięki ratom z RRSO 0% (zerowe oprocentowanie). Teraz dla nauczycieli dostępna jest promocja- pakiet korzyści za 1 zł.

Co oznacza pakiet korzyści? Do wyboru są produkty i usługi o wartości 250 złotych:

- zestaw akcesoriów (torba, myszka, słuchawki, podkładka)

- drukarka HP DeskJet 2170e z Wi-Fi

- kod rabatowy 250 złotych na kolejne zakupy w Komputroniku (kod ważny 3 miesiące)

- konfiguracja laptopa + przeniesienie danych z poprzedniego komputera

- konfiguracja laptopa + zdalny informatyk - 3 interwencje w ciągu 12 miesięcy (pomoc techniczna)

- zdalny informatyk- 5 interwencji w ciągu 12 miesięcy (pomoc techniczna)

Zdecydowanie warto więc zrealizować bon na laptopa dla nauczycieli w Komputroniku. Dodatkowe korzyści, darmowe doradzenie co do zakupu sprzętu, czy raty z RRSO 0% to bonusy, które czekają na Ciebie od 10 października 2023 do końca grudnia 2025 roku.

