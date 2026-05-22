 Leczenie bez granic. Jakie prawa przysługują polskim pacjentom na terenie UE?

Wyjazd do innego kraju na terenie Unii Europejskiej nie oznacza utraty dostępu do opieki zdrowotnej. Wciąż możesz korzystać z wielu świadczeń medycznych także poza granicami Polski, choć sam zakres pomocy i zasady refundacji zależą od sytuacji. Przed wyjazdem sprawdź, co może Ci być potrzebne.

EKUZ, czyli podstawowy dostęp do opieki zdrowotnej

Najważniejszym dokumentem nadal pozostaje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Dzięki niej pacjent może korzystać z niezbędnej opieki medycznej na takich samych zasadach co mieszkańcy danego kraju, o czym więcej dowiesz się, sprawdzając portal recepta za granicą.

Pamiętaj jednak, że karta dotyczy przede wszystkim sytuacji nagłych. Zakres pomocy będzie zależeć od lokalnego systemu ochrony zdrowia. W części państw to pacjent nadal będzie musiał pokryć część kosztów leczenia czy wizyty z własnej kieszeni. EKUZ działa też tylko i wyłącznie w publicznych placówkach.

Co z leczeniem planowym?

Polscy pacjenci mają możliwość skorzystania z planowanego leczenia za granicą. Dotyczy to np. specjalistycznych konsultacji, badań diagnostycznych czy niektórych zabiegów wykonywanych na terenie UE.

Przeważnie jednak wygląda to tak, że pacjent opłaca leczenie samodzielnie, a po powrocie do kraju składa wniosek o refundację od NFZ. Zwrot obejmuje jednak wyłącznie kwotę odpowiadającą kosztowi danego świadczenia w Polsce, dlatego część wydatków może pozostać po stronie pacjenta.

Jeśli procedura jest bardziej zaawansowana lub wymaga hospitalizacji, to czasem potrzebna będzie wcześniejsza zgoda NFZ. Zasady różnią się w zależności od leczenia i od kraju, w którym ma to być wykonane.

Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej

Osoba korzystająca z leczenia w innym kraju UE nadal zachowuje prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, takiej jak wyniki badań, opisy konsultacji, wypisy ze szpitala czy informacje o zastosowanym leczeniu. Takie wyniki staraj się przechowywać jako kopie w formie elektronicznej. Coraz częściej placówki medyczne akceptują dokumenty wysłane mailem.

O czym warto pamiętać przed wyjazdem?

Choć przepisy unijne ułatwiają dostęp do leczenia poza Polską, to do tego dochodzą różnice w organizacji ochrony zdrowia czy konieczność samodzielnego pokrycia kosztów leczenia. Dlatego przed podróżą warto sprawdzić ważność dokumentu EKUZ, zakres dodatkowego ubezpieczenia i zasady działania lokalnej opieki zdrowotnej.

W nagłej sytuacji medycznej brak znajomości lokalnego języka też może być przeszkodą, bo może to zwyczajnie opóźnić udzielenie pomocy. Warto mieć przy sobie podstawowe informacje zdrowotne jak grupa krwi, alergie czy przyjmowane leki w języku angielskim lub języku kraju docelowego. Poza 112 wiele krajów ma odrębne numery dla pogotowia, różniące się od polskich. Możesz zapisać je sobie w telefonie lub w notatniku, by w razie potrzeby mieć do nich szybki dostęp.