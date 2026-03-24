Makijaż na plażę i basen - jakich produktów użyć, by się nie rozmazały?

Nie lubisz rozstawać się z makijażem? Niektóre kosmetyki sprawdzą się nawet na plaży czy basenie. Podpowiadamy, jakich produktów warto użyć. Jak przedłużyć trwałość wodoodpornego makijażu? Sprawdź!

Co zrobić, żeby makijaż przetrwał w basenie lub na plaży?

To, od Ciebie zależy, gdzie i kiedy nosić makijaż. Jeśli nie chcesz z niego rezygnować na plaży czy basenie, nic nie stoi Ci na przeszkodzie! Wystarczy, że zadbasz o kilka rzeczy. Na pewno zależy Ci na tym, żeby make-up przetrwał nie tylko spotkanie z wodą, ale też promieniami słonecznymi czy potem. Jak zawsze, sekretem trwałości będzie dobra pielęgnacja. Starannie przygotuj swoją skórę – nawilżenie i wygładzenie sprawią, że makijaż lepiej się na niej utrzyma.

W żadnym razie nie rezygnuj z nakładania kremu z filtrem. To ważny krok, którego nie należy pomijać, nawet poza wakacyjnym okresem. Dlaczego? Uszkodzoną przez słońce cerę zdecydowanie trudniej „upiększać”. Nie chodzi tylko o przykrycie powstałych przebarwień czy złuszczającego się naskórka. Mocno opalona skóra oddaje więcej ciepła, przez co szybciej zmiękcza formuły kosmetyków. Z tego powodu makijaż będzie się szybciej ścierać.

Jakie kosmetyki wybrać do trwałego makijażu?

Kosmetyki do trwałego makijażu powinny wyróżniać się formułą, której nie straszne będzie ochłodzenie się w morzu czy przepłynięcie kilku długości basenu. Bez dwóch zdań najważniejsza okaże się wodoodporność. Na produktach szukaj oznaczeń typu waterproof, ale też long wear.

Do makijażu na plażę i basen są zalecane kosmetyki o dosyć lekkiej formule. „Ciężkie" produkty pod wpływem ciepła będą się szybciej ścierać, a po długim kontakcie z wodą mogą się zwarzyć. Dlatego zamiast mocno kryjącego podkładu sięgnij po krem BB. Zapewnia naturalne wykończenie, a jego skład może zostać wzbogacony o filtry UV. Takie kosmetyki 2w1 znajdziesz w drogeriach i sklepach kosmetycznych. Jeśli chcesz mocniej przykryć niedoskonałości, zdecyduj się na lekki korektor. Nakładaj go raczej punktowo.

Do nadania kształtu brwiom przyda się specjalny żel. Jeśli nie chcesz ryzykować powstaniem brązowych lub czarnych smug w okolicy oczu, wybierz transparentny produkt. To popularny kosmetyk, który dobrze radzi sobie z utrwaleniem włosków i nadaniem im kształtu. W przypadku tuszu zwróć uwagę na jego skład. Ochronę przed słoną wodą, chlorem czy potem zapewnią połączenie wosku, specjalnych polimerów i silikonów.

Do konturowania twarzy użyj kosmetyków o kremowej konsystencji. Taki bronzer i róż zdecydowanie lepiej wtopią się w skórę. Trwałe podkreślenie ust zapewni tint. Całość wykończy profesjonalny fixer w sprayu. Utrwalacz ładnie połączy produkt i zadba o przedłużenie trwałości makijażu.

Jak zrobić makijaż na plażę i basen?

Zamiast jednej grubej warstwy kosmetyków nakładaj więcej cieńszych. Im będzie ich mniej, tym lepiej. Jeśli jednak liczysz na mocniejsze krycie podkładu, po każdej aplikacji jego niewielkiej ilości użyj utrwalacza. Unikaj też nadmiaru pudru. Róż w kamieniu zamień na ten w sztyfcie, a sypkie cienie na trwałe eyelinery.

Jeśli nie chcesz, żeby Twój makijaż rozmazał się na basenie lub plaży, zadbaj o pielęgnację i dobierz odpowiednie kosmetyki. Postaw na minimalizm i ochronę skóry.