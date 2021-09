Makijaż oczu, który zawsze się udaje

Na kompletny makijaż twarzy, oprócz idealnej cery i kolorowych ust, składają się podkreślone oczy i brwi. Jak się malować i jakich akcesoriów używać, by nawet w krótkim czasie wykonać staranny make-up na każdą okazję?

Makijażyści są zgodni co do tego, jak powinien wyglądać podstawowy make-up, w którym możesz wyjść zarówno do pracy, jak i na miasto, do restauracji czy do kina. Polega on na zamaskowaniu niedoskonałości skóry, wszelkich przebarwień, trądziku, wyprysków, a także ujednoliceniu kolorytu. Obowiązkowym elementem nawet przy tej wersji makijażu są podkreślone (nawet tylko uczesane) brwi oraz zaakcentowane rzęsy. Dzięki temu twarz nie wygląda blado, a Ty na zmęczoną. Usta wystarczy podkreślić kolorem lub zostawić je pod warstwą balsamu nawilżającego.

Fokus na rzęsy

Na nienaganny wygląd rzęs składają się dwa elementy. Pierwszym z nich jest są kosmetyki dobrej jakości. Podstawą jest maskara (wypróbuj te od NYX Professional Makeup). Wydłużająca, pogrubiająca, podkręcająca – wybierz tą, która najlepiej sprawdzi się przy Twoich włoskach i nada im najpiękniejszą oprawę. W drogeriach jest ogromny wybór produktów, jednak zwróć uwagę na to, czy w składzie producent umieścił substancje pielęgnujące, takie jak olejki roślinne czy pantenol. Dlaczego to ważne? Twoje rzęsy przez większość dnia, a bywa, że i nocy, spędzają pod warstwą tuszu. Przez to mogą stać się kruche i słabe. Składniki odżywcze sprawiają, że włoski są mocne, grube i gęste.

Zwróć uwagę także na szczoteczkę, w jaką jest wyposażona maskara. To od niej zależy, czy będzie perfekcyjnie rozdzielać i wydłużać, czy też zagęszczać włoski.

- Gruba i gęsta szczoteczka nadaje włoskom objętość, sprawia, że są doskonale rozdzielone, a kolor nałożony aż po końce bez grudek i sklejania. Bardzo często ten typ końcówki spotkasz w maskarach zwiększających objętość rzęs.

- Wygięta w łuk szczoteczka jest dołączona do maskar podkręcających. Kształt umożliwia wygięcie nawet długich rzęs i z powodzeniem zastępuje zalotkę.

- Szczoteczka zakończona kulką służy do precyzyjnego rozdzielenia zarówno długich, jak i tych najkrótszych rzęs przy kącikach oka. Jest bardzo pomocna zwłaszcza przy nakładaniu tuszu na dolną powiekę.

- Wąska szczoteczka z silikonowym grzebyczkiem potrafi rozprowadzić tusz od nasady rzęs, nie brudząc przy tym skóry. Jest bardzo precyzyjna, dlatego makijażyści to właśnie ją polecają do codziennego stosowania – nigdy nie zawodzi.

Drugim elementem składającym się na perfekcyjny wygląd rzęs jest sztuka używania maskary. Nawet jeśli zakupisz dobry tusz, ale nie będziesz nim odpowiednio pracować na rzęsach, nie uzyskasz oczekiwanego rezultatu. Jak malować?

1. Nałóż tusz za pomocą szczoteczki, wykonując zygzakowate ruchy od nasady po końce rzęs. Wykonuj śmiałe i pewne pociągnięcia, a unikniesz posklejanych włosów. Jeśli to ułatwi Ci zadanie, unieś delikatnie powiekę palcem.

2. Trzymając szczoteczkę pionowo, podkreśl rzęsy przy zewnętrznym kąciku oka.

3. Nakładając minimalną ilość tuszu na szczoteczkę, przeczesz rzęsy przy dolne powiece.

4. Jeśli czujesz, że potrzebna jest druga warstwa maskary, nałóż ją szybko, nie czekając aż makijaż wyschnie – wtedy bowiem łatwo o jego pokruszenie.

Okiełznaj niesforne brwi

Jeśli matka natura obdarzyła Cię gęstymi i regularnymi brwiami – gratulujemy. Jedyne, co musisz zrobić podczas wykonywania makijażu to przeczesać je grzebykiem lub utrwalić bezbarwnym żelem. Niestety większa część kobiet potrzebuje kilku kroków, by dość do idealnych łuków. Co nie jest wcale trudne!

Tak jak w przypadku rzęs, przy brwiach również przydadzą Ci się dobre kosmetyki. Do wyboru masz kredki do brwi (tradycyjne i wysuwane) – są najszybsze w użyciu i nie wymagają wprawy; żele do brwi (te w kolorze lub transparentne); pomady – wbrew pozorom ich aplikacja jest bardzo łatwa; cienie do brwi wyposażone w aplikator oraz grzebyczek.

Wybierając produkt, zwróć uwagę na kolor pigmentu – nie może być ani za ciemny, ani za jasny. Makijażyści sugerują, by kobiety o rudych włosach sięgały po kosmetyki w ciepłych odcieniach brązu, brunetki – delikatnie jaśniejsze od koloru pasemek, a blondynki z kolei o ton ciemniejsze od kosmyków.

Makijaż brwi w kilku krokach:

1. Za pomocą szczoteczki/grzebyczka wyczesz starannie brwi do góry.

2. Kredką lub cieniem zaznacz dolną linię brwi, następnie przeczesz włoski w celu roztarcia kreski ku górze.

3. Uzupełnij luki w brwiach, poprzez dorysowanie kreseczek między naturalnymi włoskami. Zacznij od wzniesienia łuku ku końcowi, a następnie przejdź do jego początku.

3. Przeczesz brwi grzebyczkiem. Makijaż możesz utrwalić transparentnym żelem.