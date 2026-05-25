 Mały balkon w bloku? Jak najlepiej wykorzystać tą przestrzeń na relaks

Mało który właściciel mieszkania w bloku, może się pochwalić balkonem większym niż trzy metry kwadratowe. Nawet niewielka przestrzeń może jednak stać się strefą do wygodnego relaksu lub ogrodem. Dobra organizacja przestrzeni wymaga jednak dobrania jak najbardziej funkcjonalnych mebli i szczypty kreatywności. W dzisiejszym artykule pokazujemy jakie wyposażenie pozwala na zaoszczędzenie miejsca, bez rezygnacji z wygody.

Jaką funkcję ma spełniać balkon?

Kiedy decydujemy się na aranżację balkonu, warto pomyśleć o sposobie w jaki najczęściej będziemy z niego korzystać. Przykładowo miejsce do relaksu ze znajomymi będzie wymagało większej ilości siedzisk, które będą musiały ustąpić regałem lub roślinom. Przedstawiamy najlepszy zestaw mebli do różnych rodzajów użytkowania.

Ogród balkonowy

Na małym balkonie najlepiej sprawdzą się meble, które nie zajmują środka przestrzeni i łatwo je przestawić. Podstawą może być niewielki stolik składany lub dosuwany do ściany, jedno wygodne krzesło albo lekki fotel oraz siedzisko z funkcją schowka na poduszki, rękawice czy drobne akcesoria.

Jak poleca sklep z wyposażeniem balkonowym – Focus Garden w artykule: “Meble ogrodowe na balkon. Jak zaaranżować małą przestrzeń?”, przy małym metrażu balkonu warto postawić na meble wielofunkcyjne i zabudowę pionową.

W ogrodzie balkonowym przydają się półki, pozwalające wykorzystać górną część przestrzeni: wąski regał, półka na donice albo stojak na rośliny. Dzięki nim zieleń nie blokuje przejścia, a balkon nadal pozostaje miejscem do siedzenia. Warto także zainwestować w skrzynki na kwiaty i zioła do zamontowania na barierkach. Przykręcając je od zewnątrz balkonu praktycznie nie wykorzystujemy powierzchni balkonu, a wciąż możemy się cieszyć ich widokiem.

Kącik na poranną kawę

Meble ogrodowe, wbrew pozorom, równie dobrze sprawdzą się na balkon. Często można znaleźć w tej kategorii mniejsze siedziska i stoły, a cechują się wysoka odpornością na warunki pogodowe. Do wygodnego kącika na poranną kawę wystarczy mały stolik, na którym zmieści się kubek, książka albo telefon, oraz jedno wygodne krzesło, lekki fotel balkonowy lub dla maksymalnej wygody, worek do siedzenia. Na wąskim balkonie najlepiej sprawdzi się stolik składany, półokrągły albo dosunięty do ściany, bo nie blokuje przejścia. Na okładce artykułu mamy świetny przykład takiej aranżacji: fotel bujany Ronda w kolorze Dark Grey, wraz z niewielkim stolikiem. Takie połączenie daje nam maksymalną wygodę, nawet na mniejszych metrażach.

Jeśli miejsca jest trochę więcej, można dodać drugie krzesło albo niskie siedzisko ze schowkiem na tekstylia i drobne akcesoria. Taki układ tworzy prosty kącik kawowy, który łatwo utrzymać w porządku i szybko przygotować do codziennego użycia.

Miejsce spotkań

Najważniejszy dla stworzenia komfortowego miejsca spotkań jest stolik ustawiony jak najbardziej w centrum. To na nim zmieszczą się napoje,przekąski, albo planszówki. Wokół niego warto dobrać lekkie krzesła, składane fotele albo niskie siedziska, które można szybko przestawić zależnie od liczby osób.

Jeśli balkon ma być używany wieczorem, przydadzą się także nastrojowe lampki, tekstylia i osłona od wiatru. Dzięki temu balkon stanie się wygodną, kameralną strefą do rozmowy i spędzania czasu w gronie przyjaciół i rodziny.

Jak zaoszczędzić miejsce na małym balkonie?

Na małym balkonie najlepiej sprawdzają się rozwiązania, które wykorzystują ściany, balustradę i narożniki, zamiast zabierać środek przestrzeni. Donice można zawiesić na balustradzie, rośliny ustawić na wąskim regale, a stolik wybrać w wersji składanej lub mocowanej do ściany. Dobrym trikiem jest też wybór mebli o podwójnej funkcji, na przykład siedziska ze schowkiem albo skrzyni, która może służyć jako dodatkowy blat.

Warto zostawić wolne przejście od drzwi balkonowych i unikać stawiania wszystkiego na podłodze. Im więcej elementów trafia pionowo na ścianę, półkę lub balustradę, tym łatwiej zachować miejsce na krzesło, stolik i swobodne korzystanie z balkonu.