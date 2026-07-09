Matura za Tobą? Teraz wybierz studia, które dają realne możliwości
Wyniki matur są już znane, a przed absolwentami szkół średnich ważna decyzja – wybór studiów. To właśnie teraz młodzi ludzie zastanawiają się, jaki kierunek wybrać i z jaką uczelnią związać swoją przyszłość. Warto postawić na studia, które pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę, rozwijają kompetencje oraz przygotowują do świadomego budowania własnej ścieżki kariery.
Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu – uczelni, która od lat kształci w obszarach szczególnie ważnych dla współczesnego społeczeństwa – ochrony zdrowia, psychologii, administracji oraz bezpieczeństwa. Stawiając na połączenie wiedzy akademickiej z praktycznym kształceniem. Dzięki temu studenci mają szansę poznać realia przyszłej pracy jeszcze w trakcie nauki i lepiej przygotować się do zawodowych wyzwań.
Warto dodać, że AMiSNS znalazła się w gronie pięciu najlepszych uczelni zawodowych w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026.
W nadchodzącym roku akademickim kandydaci mogą rozpocząć naukę na kierunkach:
Studia I i II stopnia
- pielęgniarstwo,
- ratownictwo medyczne,
- administracja,
- bezpieczeństwo wewnętrzne*.
- Jednolite studia magisterskie
- kierunek lekarski,
- psychologia.
* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy do 15 lipca zarejestrują się w systemie IRK oraz złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji.
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
ul. Lotnicza 2, Elbląg
Dział Rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl
dni i godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00–16:00,
sobota: 8:00–15:30
strona internetowa: www.amisns.edu.pl.