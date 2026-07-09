 Matura za Tobą? Teraz wybierz studia, które dają realne możliwości

Wyniki matur są już znane, a przed absolwentami szkół średnich ważna decyzja – wybór studiów. To właśnie teraz młodzi ludzie zastanawiają się, jaki kierunek wybrać i z jaką uczelnią związać swoją przyszłość. Warto postawić na studia, które pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę, rozwijają kompetencje oraz przygotowują do świadomego budowania własnej ścieżki kariery.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu – uczelni, która od lat kształci w obszarach szczególnie ważnych dla współczesnego społeczeństwa – ochrony zdrowia, psychologii, administracji oraz bezpieczeństwa. Stawiając na połączenie wiedzy akademickiej z praktycznym kształceniem. Dzięki temu studenci mają szansę poznać realia przyszłej pracy jeszcze w trakcie nauki i lepiej przygotować się do zawodowych wyzwań.

Warto dodać, że AMiSNS znalazła się w gronie pięciu najlepszych uczelni zawodowych w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026.

W nadchodzącym roku akademickim kandydaci mogą rozpocząć naukę na kierunkach:

Studia I i II stopnia

pielęgniarstwo,

ratownictwo medyczne,

administracja,

bezpieczeństwo wewnętrzne*.

Jednolite studia magisterskie

kierunek lekarski,

psychologia.

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy do 15 lipca zarejestrują się w systemie IRK oraz złożą komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2, Elbląg

Dział Rekrutacji:

512 543 321

512 542 967

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

dni i godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8:00–16:00,

sobota: 8:00–15:30

strona internetowa: www.amisns.edu.pl.