 Maty i folie grzewcze w elbląskich mieszkaniach w blokach z wielkiej płyty

Czy można mieć ogrzewanie podłogowe, mieszkając w bloku z wielkiej płyty w Elblągu? Tak - można, o ile postawi się na właściwe rozwiązanie. Maty i folie grzewcze pozwalają stworzyć efektywne źródło ciepła tam, gdzie klasyczna, wodna podłogówka jest technicznie lub organizacyjnie niemożliwa.

Ogrzewanie podłogowe a specyfika mieszkań w blokach z wielkiej płyty w Elblągu

Elbląskie mieszkania w blokach z wielkiej płyty to najczęściej 5-kondygnacyjne lub 11-kondygnacyjne budynki charakteryzujące się:

sztywną konstrukcją prefabrykowanych stropów,

obecnością ścian nośnych,

pionami instalacyjnymi utrudniającymi ingerencję w podłogę.

Każdy remont wymaga ostrożności, a często - zgód administracyjnych. Rozwiązania wymagające głębokiej przebudowy posadzki lub podłączenia do instalacji c.o. są trudne do wdrożenia, a niekiedy wykluczone. Podstawowymi wyzwaniami dla stworzenia ogrzewania podłogowego w mieszkaniu w takim obiekcie są zatem:

aspekty techniczne budynku,

potrzeba ingerencji w konstrukcję,

pozwolenie na podłączenie systemu pod instalację c.o.

Mowa oczywiście o standardowej wodnej podłogówce, czyli systemie rur położonych pod podłożem. Inaczej ma się sprawa z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie mat grzewczych czy folii na podczerwień jest możliwe na istniejącej posadzce, bez kucia, podnoszenia podłogi o kilka centymetrów czy ingerencji w konstrukcję nośną stropu. Nie wymaga też podłączania się pod system centralnego ogrzewania w bloku. To dobra opcja dla mieszkańców Elbląga żyjących w blokach z wielkiej płyty.

Jak działają maty i folie grzewcze?

Aby ukazać istotne różnice oraz możliwości montażowe tradycyjnej i nowoczesnej podłogówki, należy zrozumieć specyfikę funkcjonowania obu technologii.

Wodne ogrzewanie podłogowe działa jak system grzejników umieszczonych pod panelami czy płytkami. Trzeba go zamontować, podłączyć do istniejącej instalacji c.o., zamaskować itp. W starszych, istniejących mieszkaniach to często niewykonalne.

Elektryczna podłogówka nie wymaga takiej ingerencji. Nowoczesne maty i folie grzewcze:

są bardzo cienkie,

nie wymagają podłączenia do instalacji c.o., ale do sieci elektrycznej.

Mimo iż taki system zwiększa pobór mocy, to nie musi przeciążać instalacji (ostatecznie kwestię tę powinien ocenić specjalista). Standardowy pobór urządzenia o mocy 100 W/m2 osadzonego na 10 m2 powierzchni wynosi 1 kW, co jest porównywalne z mocą pralki czy czajnika elektrycznego.

Zasada działania folii grzewczej (grubość zaledwie 0,3-0,53 mm) bazuje na równomiernym nagrzewaniu powierzchni przez matrycę węglową zabezpieczoną wytrzymałą warstwą PET. Ciepło przekazywane jest bezpośrednio z nagrzanej płaszczyzny do otoczenia, co sprawia, że podłoga staje się stałym i stabilnym źródłem komfortu cieplnego. System montuje się pod podłogami pływającymi, deską warstwową lub wylewką. Pozwala ogrzać pomieszczenie, przedmioty i użytkowników - szybko, równomiernie i bez konieczności stosowania elementów hydraulicznych czy dodatkowych przewodów.

Podobnie działają maty grzewcze. Te imponująco cienkie kable grzejne osadzone na samoprzylepnej taśmie błyskawicznie przekazują ciepło do powierzchni i otoczenia. Cechują je wysoka efektywność, prosty montaż, bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjność. Montuje się je pod płytkami, najczęściej w kuchni, łazience, korytarzu itp.

Elbląg: Maty i folie grzewcze w mieszkaniach - korzyści z zastosowania

Folie i maty grzewcze otwierają przed właścicielami mieszkań w blokach z wielkiej płyty w Elblągu szereg korzyści. Część z nich trudno byłoby osiągnąć nawet w przypadku tradycyjnej, wodnej podłogówki.

Przede wszystkim systemy na podczerwień umożliwiają stworzenie efektywnego i energooszczędnego systemu ogrzewania podłogowego. Może on stanowić wsparcie lub alternatywę dla standardowych grzejników. Montaż odbywa się bez ingerencji w strukturę budynku czy układ centralnego ogrzewania.

Takie rozwiązanie sprawdza się i przy gruntownych remontach, i przy niewielkich modernizacjach pojedynczych pomieszczeń (np. łazienka, kuchnia, sypialnia). Oczywiście przed podjęciem prac należy dokładnie zorientować się, co na ten temat mówi regulamin spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Innymi atutami obu systemów są:

Bezpieczeństwo użytkowania - brak ryzyka wycieku oraz ingerencji w piony czyni je rozwiązaniem zgodnym z zasadami obowiązującymi w budynkach wielorodzinnych.

Elastyczność montażu - folie i maty grzewcze można instalować w przestrzeniach wymagających, o niestandardowym układzie czy wymiarach, a oprócz podłogi, także w ścianie czy na suficie (po spełnieniu odpowiednich warunków technicznych).

Energooszczędność - błyskawiczne nagrzewanie powierzchni, wnętrza i użytkowników ciepłem, które, zamiast „uciekać" do góry, kumuluje się w otoczeniu.

Komfort użytkowania - folie i maty szybko reagują na zmianę parametrów, ich pracę można częściowo lub w pełni zautomatyzować, a także wygodnie nią zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej – również będąc poza mieszkaniem.

Bezemisyjność - oba systemy nie generują produktów spalania i - w przeciwieństwie do źródeł bazujących na konwekcji ciepła - są przyjazne alergikom czy osobom ze schorzeniami układu oddechowego.

W połączeniu z nowoczesnymi sterownikami i właściwie dobranym obwodem elektrycznym oraz folie i maty grzewcze mogą stworzyć prosty w użytkowaniu, ale efektywny energetycznie system. Dzięki niemu przyjemnie ciepłą podłogą mogą cieszyć się nawet osoby mieszkające w budynkach wielkiej płyty w Elblągu, nie narażając się na kosztowne przeróbki całego lokalu.

Artykuł został zweryfikowany pod kątem merytorycznym przez polskiego producenta folii i mat grzewczych - firmę Heat Decor.