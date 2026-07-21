 Medyczna marihuana, POZ i teleporada. Jak wyglądają aktualne przepisy?

Zasady kwalifikacji do terapii medyczną marihuaną zmieniały się kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat, dlatego wiele informacji jest już nieaktualnych. Sprawdź, jak aktualnie prezentują się przepisy w tym obszarze.

Czy lekarz POZ może wystawić receptę na marihuanę medyczną?

Przepisy nie wskazują konkretnej specjalizacji lekarza uprawnionego do wystawienia recepty na medyczną marihuanę. Decyzję każdorazowo podejmuje lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, po ocenie wskazań i przeciwwskazań do terapii. Receptę może wystawić lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i uprawnienia do wystawiania takich środków.

Część lekarzy POZ nie prowadzi terapii z wykorzystaniem medycznej marihuany i może skierować pacjenta do placówki mającej doświadczenie w tym zakresie, takiej jak klinika konopna MedCan Clinics. Nie każdy lekarz POZ zajmuje się takim leczeniem, często może jednak wystawić receptę w formie kontynuacji.

Terapia konopna nie jest rozwiązaniem odpowiednim dla każdego pacjenta, a przed jej rozpoczęciem lekarz ocenia możliwe korzyści, przeciwwskazania, ryzyko działań niepożądanych oraz potencjalne interakcje z innymi lekami.

Kiedy wystarczy teleporada, a kiedy udać się osobiście?

Co do zasady, sama pierwsza konsultacja w formie teleporady od końca 2024 roku nie wystarcza do rozpoczęcia terapii – pacjent musi zostać zbadany stacjonarnie. Telemedycyna może być jednak obecna na dalszych etapach leczenia, jeśli lekarz uzna, że stan pacjenta nie wymaga ponownej konsultacji na żywo.

Recepta na marihuanę medyczną online może być więc wystawiona, ale wyłącznie wtedy, gdy pacjent jest już aktywnie w rozpoczętej terapii. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto pamiętać, że legalna recepta nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów – prowadzenie pod wpływem THC jest zabronione.

Jak przygotować się do konsultacji?

Zbierz dokumentację potwierdzającą Twoją historię choroby, wyniki badań, wypisy ze szpitala. Wypisz choroby przewlekłe, problemy, z którymi zmagasz się na co dzień – lista dokładnych objawów pozwoli skrócić czas wizyty. Przygotuj również listę przyjmowanych leków i suplementów, bo część z nich może wchodzić w interakcje z preparatami zawierającymi kannabinoidy.

Lekarz zwykle zapyta Cię o dawniej przebyte choroby, obciążenia genetyczne w rodzinie, wpływ niepokojących objawów na Twoje codzienne funkcjonowanie. Niczego nie zatajaj – konsultacja służy temu, by naprawdę Ci pomóc.

Wybór postępowania medycznego dla każdego pacjenta wygląda inaczej i tylko wykwalifikowany lekarz jest w stanie ocenić, jakiego rodzaju preparaty i terapia znajdą zastosowanie. Medyczna marihuana jest jedną z dostępnych metod terapeutycznych stosowanych wyłącznie u wybranych pacjentów, gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści przewyższają możliwe ryzyko