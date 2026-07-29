 Mercure Szczyrk Resort - odkryj hotel dla każdego

W sercu Beskidów znajduje się obiekt, który w ostatnich latach stał się jednym z najchętniej wybieranych miejsc wypoczynkowych w południowej Polsce. Mercure Szczyrk Resort to nowoczesny hotel, który posiada szeroką ofertę skierowaną do różnych grup gości - sprawdzi się zarówno w przypadku rodzin, par, singli, jak i gości biznesowych.

Wielofunkcyjny hotel w Beskidzie Śląskim

Mercure Szczyrk Resort to wielofunkcyjny hotel w Beskidzie Śląskim, który łączy w sobie funkcje wypoczynkowe, biznesowe i rekreacyjne. Dzięki temu sprawdza się zarówno podczas krótkich wyjazdów weekendowych, jak i dłuższych pobytów rodzinnych czy wyjazdów służbowych.

Na terenie hotelu znajdują się przestronne pokoje o różnym standardzie, rozbudowana strefa wellness, baseny, restauracje oraz przestrzenie wspólne, które sprzyjają zarówno relaksowi, jak i integracji. Duża pojemność obiektu (posiada on ponad 440 pokoi), sprawia, że może obsługiwać jednocześnie wielu gości, którzy charakteryzują się zupełnie różnymi od siebie potrzebami.

Rodziny z dziećmi

Jedną z najważniejszych grup odwiedzających Mercure Szczyrk Resort są rodziny z dziećmi. Hotel został zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodę zarówno dorosłym, jak i najmłodszym gościom.

Dla dzieci przygotowano specjalne strefy zabawy oraz zajęcia z animatorami, które pozwalają aktywnie spędzać czas nawet wtedy, gdy pogoda nie dopisuje. Rodzice mogą w tym czasie skorzystać z oferty wellness lub po prostu odpocząć.

Dużym atutem jest również przestrzeń oraz dostępność udogodnień, które ułatwiają pobyt rodzinom - od restauracji z menu dziecięcym po wygodne pokoje rodzinne.

Pary i osoby szukające relaksu

Hotel w Szczyrku często wybierają również pary, które chcą spędzić czas w spokojnym otoczeniu gór. Malownicze widoki oraz rozbudowana strefa relaksu sprawiają, że jest to idealne miejsce na romantyczny wyjazd.

Wiele par decyduje się na pobyt połączony z regeneracją - korzystając z basenów, saun oraz zabiegów wellness. Dzięki temu można tu nie tylko odpocząć, ale również zregenerować siły i oderwać się od codziennego tempa życia.

Osoby aktywne i miłośnicy gór

Położenie hotelu sprawia, że jest on świetną bazą wypadową dla osób aktywnych. Beskid Śląski oferuje liczne szlaki piesze, trasy rowerowe, a zimą - dostęp do infrastruktury narciarskiej.

Goście, którzy wybierają aktywny wypoczynek, cenią możliwość połączenia sportu z komfortowym noclegiem. Po dniu spędzonym na szlaku lub stoku mogą wrócić do hotelu i skorzystać z pełnej oferty relaksacyjnej.

Goście biznesowi i konferencje

Mercure Szczyrk Resort to również miejsce chętnie wybierane przez klientów biznesowych. Nowoczesne zaplecze konferencyjne, przestronne sale oraz możliwość organizacji wydarzeń sprawiają, że spotkania firmowe, szkolenia, konferencje czy wyjazdy integracyjne odbywają się tu w komfortowych warunkach. Dzięki temu uczestnicy wydarzeń mogą łączyć obowiązki zawodowe z wypoczynkiem w górskim otoczeniu.

Wydarzenia specjalne

Hotel przyciąga również osoby zainteresowane wydarzeniami sezonowymi, np. świętami lub Balem Sylwestrowym. Okresy świąteczne, ferie zimowe czy wakacje to czas, kiedy obiekt oferuje specjalne programy pobytowe, animacje oraz wydarzenia tematyczne.

Dlaczego Mercure Szczyrk Resort?

Popularność hotelu wynika z połączenia kilku elementów: lokalizacji, wielkości, wysokiej jakości usług oraz różnorodności oferty. To miejsce, które nie ogranicza się do jednej grupy odbiorców, ale odpowiada na potrzeby bardzo różnych gości.

Jedną z rzeczy, która wyróżnia obiekt, jest dbałość o gości hotelowych, niezależnie od tego do jakiej grupy klientów należą. Tyle samo uwagi dostaje rodzina z dziećmi i prezes dużej firmy. Personel hotelowy dba o to, aby goście czuli się swobodnie i mieli dostęp do wszystkich potrzebnych udogodnień. To podejście sprawia, że wiele osób wraca do hotelu przy kolejnych wyjazdach.

Ważnym elementem pobytu jest również oferta gastronomiczna oraz strefa wellness. Restauracje działające na terenie hotelu serwują dania inspirowane kuchnią regionalną i międzynarodową. Z kolei strefa relaksu oferuje możliwość odpoczynku po aktywnym dniu.

Więcej informacji oraz szczegóły oferty hotelu można znaleźć na stronie: www.mercureszczyrk.pl