Nadal możesz zapisać się na bezpłatne studia w ANS w Elblągu!

Myślisz o studiowaniu, ale wybór uczelni dopiero przed Tobą? Jeszcze nie jest za późno, aby zapisać się na wymarzony kierunek studiów i zacząć studiować już od października!

Wolne miejsca na bezpłatnych studiach

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!

Jeśli chcesz połączyć studia z pracą wybierz studia zaoczne na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka lub bezpłatne studia popołudniowe na Pedagogice (studia magisterskie) i Studiach menadżersko-prawnych.

Zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie na praktycznych studiach

Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.

Bezpłatne studia, wysokie stypendia, wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz atrakcyjne kierunki sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to idealne miejsce do studiowania.

Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 35

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl