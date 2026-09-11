Nadal możesz zapisać się na bezpłatne studia w ANS w Elblągu!
Myślisz o studiowaniu, ale wybór uczelni dopiero przed Tobą? Jeszcze nie jest za późno, aby zapisać się na wymarzony kierunek studiów i zacząć studiować już od października!
Wolne miejsca na bezpłatnych studiach
W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Administracja
- Ekonomia
- Logistyka
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie
- Pedagogika – popołudniowe uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – popołudniowe uzupełniające studia magisterskie
Jeśli chcesz połączyć studia z pracą wybierz studia zaoczne na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka lub bezpłatne studia popołudniowe na Pedagogice (studia magisterskie) i Studiach menadżersko-prawnych.
Zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie na praktycznych studiach
Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.
Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.
Bezpłatne studia, wysokie stypendia, wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz atrakcyjne kierunki sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to idealne miejsce do studiowania.
Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl