Najbardziej klimatyczny biurowiec w Elblągu

Mury na wskroś przesiąknięte historią i infrastruktura spełniająca standardy nowoczesnego miejsca pracy – to tylko niektóre zalety biurowca przy Alei Tysiąclecia 11. Budynek ze świeżo wyremontowanym wnętrzem i nową interesującą elewacją znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków czeka na nowego najemcę. Skorzystaj z okazji i podnieś prestiż swojej organizacji, przenosząc siedzibę do tego wyjątkowego biurowca. Zobacz zdjęcia.

Trudno o lepszą lokalizację na biuro w Elblągu. Aleja Tysiąclecia, przy której mieści się budynek, jest jedną z głównych arterii miasta, oddaloną zaledwie o kilkaset metrów od serca elbląskiej starówki i dobrze skomunikowaną z pozostałymi dzielnicami miasta. Równie ważny dla przedsiębiorców może być błyskawiczny dojazd do drogi S7. Biurowiec, który jest architektoniczną perełką z drugiej połowy XIX wieku, został gruntownie odnowiony przez właściciela obiektu – firmę OPEGIEKA.

- Poszukujemy inwestorów, którzy chcą wynająć biuro pod swoją działalność gospodarczą. W zależności od zapotrzebowania najemcy możemy zaoferować powierzchnie od 130 do 1000 metrów kwadratowych w różnych konfiguracjach z możliwością aranżacji wnętrza. Na każdym piętrze budynku znajduje się po kilka pomieszczeń dostosowanych do działalności biurowej i usługowej. Budynek spełnia wszelkie standardy nowoczesnego biura, tj. posiada klimatyzację i gniazdka LAN, całodobowy monitoring i kontrolę dostępu oraz aneksy kuchenne na każdym piętrze. Dodatkowo znajdują się w nim: sala konferencyjna z klimatycznym kominkiem, bar dla pracowników oraz recepcja – mówi administrator obiektu z OPEGIEKA.

Najemcy mogą skorzystać również z Data Center OPEGIEKA, kancelarii tajnej posiadającej świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, usług teleinformatycznych, a także dostępnej powierzchni magazynowej.

W budynku przy Alei Tysiąclecia 11 może pracować ponad 100 osób. Ogromnym udogodnieniem dla dojeżdżających jest parking pracowniczy znajdujący się na ogrodzonym i monitorowanym terenie obiektu. Dodatkowo najemca może skorzystać z kortu tenisowego należącego do OPEGIEKA.

Nie bez znaczenia jest też historia tego miejsca. Budynek został oddany do użytku w 1868 roku. Otwarto tu wówczas szkołę podstawową dla chłopców, a w 1898 roku w związku z rosnącą liczbą uczniów dobudowano jeszcze jedno piętro.

- Od 1873 r. szkoła ta nazywała się "Druga Szkoła dla Chłopców", a od 1914 r. "Die Ritterschule" - Szkoła Rycerska. Dziedziniec szkolny znajdował się od strony, z której obecnie przebiega Aleja Tysiąclecia. Był on dosyć obszerny i ciągnął się aż do dzisiejszej ulicy Drzewnej (dawniej Holzstraße). Na wspomnianym dziedzińcu szkolnym w latach 30. poprzedniego stulecia organizowano różne wystawy. Po lewej stronie budynku szkoły - patrząc na wprost wejścia głównego znajdowała się sala gimnastyczna (dzisiaj stoi tu nowy budynek OPEGIEKA – GIS CENTER) - sala ta należała do najstarszych w przedwojennym Elblągu. Nie była ona używana przez tę szkołę, lecz przez różne miejscowe towarzystwa gimnastyczne – opowiada Lech Słodownik, elbląski historyk i regionalista. - Po 1945 roku, w roku szkolnym 1949/50, w budynku powstała Szkoła Podstawowa nr 10 (ówczesny adres ul. Huzarska 16), przeznaczona dla dzieci szczególnej troski. Działała do lat 70.

Od 1989 roku w budynku przy Alei Tysiąclecia 11 swoją działalność rozwijało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, które przekształciło się w spółkę OPEGIEKA. Obecnie jest to jedna z wiodących firm geoinformatycznych w Polsce i należy do wąskiego grona polskich Centrów Badawczo-Rozwojowych.

Jak widać, budynek przeszedł różne koleje losu. Dzisiaj może służyć firmom, które szukają odpowiedniej siedziby, by szybciej się rozwijać, zapewnić komfort pracy swoim pracownikom, a także zyskać w oczach swoich kontrahentów.

