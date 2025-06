 Nowa Alfa Romeo Junior już od 590 zł netto/mies.*- elegancja, technologia i ekologia w jednym!

Salon samochodowy HADM Gramatowski w Elblągu zaprasza do odkrycia nowej Alfa Romeo Junior – dynamicznego, stylowego i nowoczesnego crossovera, który podbije Twoje serce.

Alfa Romeo Junior

Poznaj model, który łączy włoski design z najnowszymi technologiami. Junior to połączenie sportowego charakteru z praktycznością, idealne dla tych, którzy cenią sobie dynamikę i elegancję.

Leasing dla firm już od 590 zł netto/mies.*

Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy atrakcyjne warunki finansowania. Dzięki abonamentowi firmowemu możesz cieszyć się nową Alfą Romeo Junior w wersji elektrycznej już od 590 zł netto miesięcznie!*

Poznaj Junior Elettrica i Junior Ibrida

Alfa Romeo Junior dostępna jest w wersjach:

Ibrida – hybrydowa, oszczędna i dynamiczna. Jego cena katalogowa zaczyna się już od 131 700 zł*

Elettrica – w pełni elektryczna, zeroemisyjna, z zasięgiem do 410 km (WLTP). Cena Elektrycznej wersji zaczyna się od 173 200 zł*

Do 40 000 zł netto dopłaty w programie „NaszEauto”

Kupując elektryczną Alfę Romeo Junior, możesz skorzystać z rządowej dopłaty w ramach programu „NaszEauto” i zyskać nawet 40 000 zł netto wsparcia! To doskonała okazja, by jeździć ekologicznie i ekonomicznie.

Odwiedź nas i przekonaj się sam!

Zapraszamy do salonu HADM Gramatowski w Elblągu przy ul. Warszawskiej 87, gdzie nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i zaprezentują nową Alfę Romeo Junior.

Zadzwoń: +48 55 230 55 00

Sprawdź więcej: www.hadm.pl

Umów jazdę próbną i poczuj prawdziwą moc Alfa Romeo!

Alfa Romeo Junior – pasja do jazdy w nowym wymiarze!



*Oferta abonamentu Stellantis Financial Services skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do kalkulacji modelu JUNIOR 1.2 136 KM IBRIDA (MHEV): cena katalogowa brutto 131 700 zł, okres leasingu 24 miesięcy i roczny przebieg 15 000 km, wpłata początkowa 15%, miesięczna rata leasingowa netto: 750 zł. Założenia przyjęte do kalkulacji modelu JUNIOR 54 kWh 156 KM ELETTRICA (BEV): cena katalogowa brutto 173 200 zł, okres leasingu 24 miesięcy i roczny przebieg 15 000 km, wpłata początkowa 25%, miesięczna rata leasingowa netto: 590 zł. Szczegóły znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Alfy Romeo. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły akcji oraz informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne są u Dealerów Alfa Romeo.