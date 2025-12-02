 Nowa Holandia rusza ze świąteczną ofertą. Zamówienia na wynos i firmowe paczki świąteczne robią furorę! 

Grudzień to czas, w którym kuchnie zaczynają pachnieć kapustą, grzybami i pieczeniem, a firmy poszukują sposobów na podziękowanie swoim pracownikom i kontrahentom. W tym roku Nowa Holandia odpowiada na oba te potrzeby — i robi to z rozmachem.

Kompleks wypuszcza pełną ofertę tradycyjnych dań świątecznych na wynos, idealnych na rodzinny stół, oraz specjalne zestawy prezentowe dla firm, które mogą stać się najprzyjemniejszym zimowym upominkiem dla współpracowników.

Świąteczny stół bez stresu? Nowa Holandia gotuje za Ciebie

W natłoku przedświątecznych obowiązków coraz więcej osób rezygnuje

z wielogodzinnego stania przy garnkach. I trudno się dziwić — skoro można zamówić potrawy przygotowane jak w domu, według tradycyjnych receptur, prosto z kuchni, która od lat jest kulinarną wizytówką regionu.

W tegorocznym menu znajdziemy zarówno klasyki, jak i dania, które rzadko pojawiają się w restauracyjnych ofertach.

Na liście – między innymi:

Barszcz czerwony na zakwasie z majerankiem i czosnkiem — klarowny, aromatyczny, bazujący na tradycyjnym zakwasie

z majerankiem i czosnkiem — klarowny, aromatyczny, bazujący na tradycyjnym zakwasie Zupa z podgrzybków tucholskich z maślanymi kluseczkami

z maślanymi kluseczkami Pierogi : z kapustą i grzybami, ruskie, z mięsem, z dorszem, a nawet z szarpaną kaczką

: z kapustą i grzybami, ruskie, z mięsem, z dorszem, a nawet z szarpaną kaczką Smażony karp sauté , sandacz w sosie borowikowo–podgrzybkowym , łosoś w sosie szafranowym

, , Zrazy wołowe i wieprzowe , uda kacze w winie , żebro duszone , bigos staropolski

, , , Ryby w zalewach: węgorz , jesiotr , łosoś , klasyczne śledzie

, , , klasyczne śledzie A na deser: makowiec, miodownik, tort Royal, rogal z wiśniami

Oferta jest bardzo szeroka, a każde danie opisane… tak, że już od lektury robi się świątecznie.

Zamówienia można składać do 18 grudnia, a odbiór wszystkich potraw zaplanowano na 24 grudnia — idealnie, by podać je jeszcze tego samego dnia, świeże i pachnące.

Firmowa Wigilia, prezenty dla pracowników i kontrahentów? Nowa Holandia ma gotowe rozwiązania

Drugą częścią świątecznej oferty jest propozycja dla firm.

W czasach, gdy liczy się gest i jakość, Nowa Holandia proponuje eleganckie, pełne smaku paczki świąteczne dla pracowników, partnerów i klientów. To zestawy, które idealnie sprawdzą się jako:

prezent świąteczny od firmy,

upominek po wigilii firmowej,

forma podziękowania dla stałych klientów,

świąteczna paczka "z dostawą smaku".

W katalogu paczek znajdują się m.in.:

zestawy z regionalnymi produktami,

wigilijne kompozycje potraw,

słodkie boxy z wypiekami i przetworami,

premium zestawy prezentowe z rybami, wędlinami, ciastami i świątecznymi dodatkami.

Każda paczka może zostać przygotowana w kilku progach cenowych, a firmy mogą zamówić zarówno pojedyncze zestawy, jak i duże ilości — idealne na świąteczne eventy.

Dodatkowo, Nowa Holandia oferuje organizację wigilii firmowych na miejscu:

w eleganckiej oprawie, z pełną obsługą, świątecznymi dekoracjami i menu dostosowanym do charakteru firmy.

Dlaczego warto zamówić tegoroczną ofertę?

Oszczędność czasu — wszystko jest gotowe do podania, świeże i przygotowane w profesjonalnej kuchni.

— wszystko jest gotowe do podania, świeże i przygotowane w profesjonalnej kuchni. Gwarancja smaku — dania powstają według tradycyjnych receptur i z lokalnych składników.

— dania powstają według tradycyjnych receptur i z lokalnych składników. Elastyczność dla firm — możliwość zamówienia paczek, organizacji wigilii firmowej lub zakupu dań na wynos dla całego zespołu.

— możliwość zamówienia paczek, organizacji wigilii firmowej lub zakupu dań na wynos dla całego zespołu. Piękny, regionalny charakter — potrawy są przygotowane w duchu tradycji, bez udziwnień, ale z dbałością o jakość.

Jak zamówić?

Dania świąteczne na wynos.

Zamówienia: do 18 grudnia

Odbiór: 24 grudnia

tel. 507 247 247

nowaholandia@nowaholandia.pl

Paczki świąteczne i oferta dla firm.

Zamówienia: do 18 grudnia

tel. 507 247 247

nowaholandia@nowaholandia.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.