 Nowe mieszkania w Elblągu - II etap osiedla Forma już w sprzedaży

Więcej zieleni, funkcjonalne układy mieszkań i rozwiązania ułatwiające codzienne życie – kolejny etap inwestycji Inpro przyciąga uwagę osób szukających komfortowej przestrzeni w Elblągu. To propozycja dla tych, którzy oczekują czegoś więcej niż metrażu – liczy się jakość, wygoda i dobrze zaprojektowane otoczenie. Zobacz wizualizacje.

W Elblągu wystartowała sprzedaż mieszkań w drugim etapie inwestycji Forma. Projekt, który już w pierwszej odsłonie cieszył się z dużym zainteresowaniem, wkracza w kolejną fazę. Rozwija swoją ofertę i konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnego, przyjaznego do życia miejsca.

Osiedle Forma w Elblągu to przestrzeń zaprojektowana z myślą o codziennym komforcie. W II etapie przygotowano mieszkania o zróżnicowanych metrażach i funkcjonalnych układach, odpowiadające potrzebom singli, par oraz rodzin z dziećmi. Każde z nich powstaje z dbałością o detale, wysoką jakość wykonania oraz nowoczesne rozwiązania, które realnie wpływają na wygodę mieszkańców.

Istotnym atutem inwestycji jest jej otoczenie. Projektanci zadbali o zieleń i naturalne strefy rekreacyjne, sprzyjające zarówno aktywnemu spędzaniu czasu, jak i codziennemu wyciszeniu. Wraz z II etapem Formy oddany będzie zielony dziedziniec – wewnętrzna, kameralna przestrzeń, która zapewni mieszkańcom prywatność i przestrzeń do odpoczynku. Uzupełnieniem tej koncepcji będzie przyjazny skwer sąsiedzki, zaprojektowany jako naturalne centrum życia osiedla, sprzyjające spotkaniom i budowaniu relacji sąsiedzkich. Osiedla budowane przez Inpro to żywa część miasta, w której przestrzeń wspólna zachęca do spacerów, sąsiedzkich przyjaźni i bycia razem.

W II etapie Formy przewidziano także udogodnienia infrastrukturalne. Powstanie mostek, który umożliwi nowy układ komunikacyjny osiedla, poprawiając płynność ruchu, skracając dojazdy i zwiększając bezpieczeństwo.

– Sukces pierwszego etapu tylko utwierdził nas w przekonaniu, że Elbląg potrzebuje inwestycji tworzonych z myślą o jakości życia. Drugi etap Formy to naturalna kontynuacja tej idei – rozwijamy ją, dodając kolejne funkcje i udogodnienia, które sprawiają, że osiedle staje się kompletne i przyjazne mieszkańcom. Naszym celem jest tworzenie miejsc, do których chce się wracać i w których po prostu dobrze się żyje – podsumowuje Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy Inpro S.A.

Za realizacją inwestycji stoi Inpro S.A., deweloper z niemal 40-letnim doświadczeniem, znany z wysokich standardów i przemyślanych projektów mieszkaniowych. Firma aktywnie włącza się także w rozwój otoczenia swoich inwestycji, m.in. w ramach autorskiej inicjatywy Współtworzymy Miasto, realizuje działania związane z infrastrukturą drogową oraz terenami zielonymi, często wykraczając poza standardowy zakres obowiązków dewelopera i współtworząc przestrzeń miejską przyjazną mieszkańcom.

Planowane zakończenie budowy II etapu inwestycji przewidziano na 30 września 2027 roku.

