 Nowe Renault Clio VI już w salonie Renault RTS Kazimierzowo 7A - sprawdź pełną hybrydę 160 KM!

Nowe Renault Clio VI 1.8 Full Hybrid 160 pokazuje, że samochód segmentu B może być jednocześnie oszczędny, dynamiczny i bardzo dopracowany. Po jeździe w zimowych warunkach trudno nie odnieść wrażenia, że Renault stworzyło jeden z najbardziej kompletnych modeli w swojej klasie. To już nie tylko małe auto miejskie – to pełnoprawny hatchback, który sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w trasie.

Hybryda, która naprawdę działa

Największą zaletą nowego Clio jest napęd 1.8 Full Hybrid o mocy 160 KM. System pracuje płynnie i przewidywalnie, a samochód często rusza w trybie elektrycznym, dzięki czemu jazda jest cicha i komfortowa. Jednocześnie auto oferuje bardzo dobrą dynamikę – przyspieszenie do 100 km/h zajmuje około 8,3 sekundy. Podczas testu na dystansie ponad 1100 km średnie spalanie wyniosło około 5,1 l/100 km, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na samochód tej klasy. Nawet podczas dłuższej trasy spalanie pozostało praktycznie bez zmian.

Nowy design i cena

Nowe Renault Clio wyróżnia się dynamicznym, dojrzałym designem z wyrazistym przodem i charakterystycznymi światłami LED. Jest większe od poprzednika, oferując nowoczesną, elegancką linię nadwozia. Dostępne są wersje od bazowej Evolution do sportowej Esprit Alpine, przy czym podstawowa wersja kosztuje od 84 900 zł.

Komfort i technologia

Clio zaskakuje dobrym wyciszeniem oraz wygodnymi fotelami. System multimedialny z usługami Google działa szybko i intuicyjnie, a wyposażenie obejmuje m.in.: ładowarkę indukcyjną, porty USB-C, adaptacyjny tempomat, liczne systemy bezpieczeństwa

Dla kogo Renault Clio VI 1.8 Full Hybrid będzie najlepszym wyborem?

dla osób jeżdżących głównie w mieście ale można nim pojechać bez problemu w trasie,

dla szukających oszczędnej hybrydy, która działa cicho i płynnie,

dla tych, którzy chcą auto małe, ale maksymalnie dopracowane

Podsumowanie

Nowe Renault Clio VI to jeden z najbardziej kompletnych hatchbacków w swojej klasie – oszczędny, dynamiczny i nowoczesny. Dla wielu kierowców może być jedną z najlepszych hybryd w segmencie B.

