 Nowoczesne kształcenie medyczne w AMiSNS dzięki funduszom europejskim

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu konsekwentnie inwestuje w jakość kształcenia i rozwój nowoczesnej edukacji medycznej. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021–2027 uczelnia realizuje projekt o wartości ponad 12,4 mln zł, którego efektem będzie nowoczesna infrastruktura dydaktyczna wspierająca praktyczne kształcenie studentów. Nowe zaplecze pozwoli jeszcze skuteczniej przygotowywać przyszłych pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym także uczestników nowo uruchomionych studiów ratownictwa II stopnia. To doskonały moment, by dołączyć do grona przyszłych specjalistów – rekrutacja trwa do 15 października.

Na początku bieżącego roku Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Zakup Urządzeń Dydaktycznych dla Kształcenia Praktycznego Kadr Medycznych”. Projekt, realizowany do 31 grudnia 2025 roku, stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury dydaktycznej uczelni i bezpośrednio wspiera proces kształcenia praktycznego studentów kierunków medycznych:

- kierunku lekarskiego,

- pielęgniarstwa I i II stopnia,

- ratownictwa medycznego I i II stopnia.

.

Nowoczesne technologie w służbie edukacji

W ramach projektu uczelnia zakupi łącznie 88 nowoczesnych urządzeń dydaktycznych, pośród których znajdą się m.in.:

- zaawansowane symulatory medyczne do nauki procedur klinicznych,

- modele anatomiczne i urządzenia diagnostyczne,

- trenażery i fantomy do ćwiczeń z zakresu ratownictwa,

- sprzęt do transportu pacjentów i realizacji zajęć praktycznych.

Nowe wyposażenie pozwoli studentom na naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych sytuacji klinicznych, dzięki czemu będą mogli rozwijać praktyczne umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Nowoczesne symulatory, modele i trenażery pozwolą na bezpieczne doskonalenie technik medycznych, naukę szybkiego reagowania w sytuacjach stresowych oraz budowanie współpracy i komunikacji w zespole – w środowisku przypominającym realne dyżury medyczne. Sprzęt umożliwi także poznanie obsługi specjalistycznych urządzeń diagnostycznych i ratowniczych, a połączenie teorii z praktyką znacząco zwiększy skuteczność nauki i przygotuje studentów AMiSNS do wyzwań współczesnej medycyny.

Inwestycja w rozwój bazy dydaktycznej AMiSNS przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w regionie Warmii i Mazur. Projekt realizuje również założenia zrównoważonego rozwoju, stawiając na efektywność energetyczną i nowoczesne technologie przyjazne środowisku.

.

Studiuj ratownictwo medyczne w Elblągu – rekrutacja trwa do 15 października!

Realizacja projektu to kolejny dowód na dynamiczny rozwój AMiSNS oraz rosnące znaczenie uczelni jako ośrodka nowoczesnego kształcenia medycznego w północnej Polsce.

Aktualnie trwa nabór na ratownictwo medyczne - studia, które pozwolą zdobyć realne doświadczenie i przygotują do pracy tam, gdzie liczy się każda sekunda. Rekrutacja trwa do 15 października 2025 r. – to już ostatnie dni, aby dołączyć do grona studentów AMiSNS.

Zapisz się już dziś: https://irk.amisns.edu.pl/pl/home/Zima-2025-2026/

.

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.