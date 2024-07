Nowy Jar - mieszkania z najlepszym widokiem na Elbląg

To tu, z okien i balkonów położonych na wysokości ponad 70 metrów nad poziomem morza, obserwować będzie można panoramę miasta. Powstająca pomiędzy ulicami Fromborską i Legionów inwestycja Nowy Jar, osiągnęła właśnie stan surowy. Teraz czas na prace wykończeniowe. Realizowany w wysokim standardzie budynek będzie gotowy najpóźniej jesienią 2025 roku, kiedy to nastąpi przekazanie kluczy do mieszkań.