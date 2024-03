 Nowy osobowy Citroën Berlingo - Citroen HADM Gramatowski

Zapraszamy do odkrycia nowej odsłony kultowego Citroën Berlingo, który przenosi się na zupełnie nowy poziom komfortu i technologii. Nowoczesna i wyrazista stylistyka przedniej części auta zapewnia nie tylko przyjemność z jazdy, ale także niezrównany komfort podróżowania. Teraz z możliwością przewozu nawet 7 osób!

Szczególnie praktyczną funkcją, którą warto podkreślić, jest możliwość otwierania tylnego szyberdachu niezależnie od tylnej klapy. Dzięki temu szybko i łatwo załadujesz lub rozładujesz mniejsze przedmioty do bagażnika, bez konieczności otwierania całego tyłu.

Ale to jeszcze nie wszystko! Nowy ë-Berlingo to także imponujący zasięg do 320 km oraz układ hamowania z odzyskiem energii. Co więcej, wystarczą zaledwie 30 minut, aby naładować akumulator od 0 do 80% na publicznej stacji ładowania o mocy 100 kW. Pierwsze egzemplarze wersji elektrycznej będą produkowane już w kwietniu, a opcja z pompą ciepła będzie dostępna od maja 2024 roku.

Nie zwlekaj! Zapytaj naszych sprzedawców o więcej informacji. Złóż zamówienie na ten nowoczesny samochód i ciesz się niezrównanym komfortem podróżowania oraz najnowszymi technologicznymi rozwiązaniami!

55 230 40 73

HADM Gramatowski

www.hadm.pl

Warszawska 87

82-300 Elbląg

---materiał promocyjny---