Chciałbyś zwiększyć widoczność swojej firmy w Internecie? Najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z odpowiednią agencją marketingową. Skąd mieć pewność, że dana agencja jest dobra? O co zapytać firmę pozycjonującą przed rozpoczęciem współpracy? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Szukasz agencji, która wprowadzi skuteczne narzędzia pozycjonujące Twoją stronę, dzięki czemu witryna zacznie pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwarki Google? Co właściwie będzie obszarem działania takiej firmy pozycjonującej? Na co zwrócić uwagę, nawiązując współpracę z agencją? Jakie ewentualne dodatkowe koszty mogą dojść w trakcie współpracy? Szczegóły na temat pozycjonowania oraz współpracy z firmą pozycjonującą znajdziesz w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy do szybkiej lektury.

Pozycjonowanie – jaki jest cel?

Zastanawiasz się, jak wybrać firmę pozycjonującą, aby mieć pewność, że współpraca będzie skuteczna i owocna? Odpowiedź jest prosta. Na początku sprawdź oferowane usługi i zweryfikuj, czy obejmują wszystkie działania, jakie są niezbędne w pozycjonowaniu. Następnie zwróć uwagę na opinie klientów, którzy już skorzystali z usług danej firmy pozycjonującej. Poza rodzajem świadczonych usług i rekomendacjami innych klientów zwróć uwagę także na doświadczenie, portfolio, ogólne podejście do klienta i ceny interesujących Cię usług. Kiedy już wybierzesz agencję, zanim przeczytasz umowę, dokładnie się z nią zapoznaj.

Nie jesteś pewny, czy w ogóle pozycjonowanie jest warte uwagi? Jaki jest cel pozycjonowania? Otóż każde działania tego rodzaju mają za zadanie podnieść widoczność danej strony internetowej w wyszukiwarkach. Dokładniej chodzi o to, by daną witrynę czy treść pozycjonować na konkretną frazę, którą wpisują zainteresowani w wyszukiwarce. Sprawa pozycjonowania wydaje się prosta, jednakże wbrew pozorom bywa skomplikowana i wymagająca odpowiedniej wiedzy. Aby nie marnować czasu na wprowadzanie nieskutecznych działań, lepiej zlecić pozycjonowanie odpowiedniej agencji.

Poznaj długofalowe plany – co będzie obszarem działania agencji?

Informacje na temat obszaru działania agencji znajdziesz na stronie firmy. Z reguły każda agencja składa się nie tylko z marketingowców, ale i copywriterów, programistów i oczywiście specjalistów, którzy zajmują się poprawianiem widoczności stron internetowych. Każda z tych osób zajmuje się nieco innym elementem, ale w dalszym ciągu są to elementy związane z procesem pozycjonowania.

Na początku współpracy z firmą pozycjonującą eksperci zawsze przeprowadzają szczegółową analizę danej strony. Celem audytu SEO jest sprawdzenie, czy dana witryna jest prawidłowo przygotowana do pozycjonowania. Weryfikowany jest nie tylko stan techniczny, ale i to, czy strona została poprawnie zoptymalizowana. Audytowi SEO podlega również sprawdzanie tych elementów, które mają znaczący wpływ na pozycjonowanie – w tym również wszystkich treści, które znajdują się na różnych podstronach.

Obszarem działania agencji poza optymalizacją SEO nierzadko jest również content marketing, który wiąże się z tworzeniem merytorycznych i atrakcyjnych treści. Lista ta obejmuje także tak zwany link building. Zarówno linki wewnętrzne, jak i zewnętrzne pomagają skutecznie zwiększać ruch na stronie internetowej. Dopełnieniem procesu pozycjonowania są kampanie Google Ads.

Co znajdzie się w raportach – co powinno w nich być?

Raport, który będziesz otrzymywać od firmy pozycjonującej, to nic innego, jak dokument, który podsumowuje pracę agencji. Dobry raport powinien zawierać takie danie, jak informacje na temat ogólnej widoczności w wynikach wyszukiwania, widoczność witryny na najważniejsze frazy (słowa kluczowe), statystyki związane z ruchem z różnych kanałów, współczynnik konwersji, działania użytkowników na danej witrynie, linki zewnętrzne, jakie zostały pozyskane oraz efekty – czyli co właściwie udało się zrealizować. Z reguły na to, że pozycjonowanie jest procesem, który trwa stosunkowo długo, w dobrym raporcie powinieneś znaleźć także wytyczne oraz wskazówki, co można poprawić i jakie działania planuje firma pozycjonująca podjąć.

Czy czekają Cię jakieś dodatkowe koszty?

Niektóre działania mogą być dodatkowo płatne. Informacje na ten temat znajdziesz między innymi w cenniku danej agencji na stronie firmowej. Niekiedy cena może być inna, niż ta, którą wstępnie podaje firma. Różnice te wynikają głównie z indywidualnej strategii SEO. Do działań agencji SEO należy analiza słów kluczowych, przygotowanie strategii, przeprowadzenie wstępnego audytu SEO, przygotowanie odpowiednich treści i ich optymalizacja, link building, a także analizowanie i raportowanie. Niektóre z tych działań – na przykład pozyskiwanie linków zewnętrznych, może generować dodatkowy koszt. Zatem to, czy czekają Cię jakieś dodatkowe koszty, zależy tak naprawdę od agencji, którą wybierzesz i strategii SEO, która zostanie dla Ciebie przygotowana. Samo pozycjonowanie stron wymaga dużego doświadczenia i wiedzy, aby agencja SEO mogła zapewnić miejsce w czołówce wyników wyszukiwania. Z tego powodu należy starannie wybierać firmy SEO i powierzać strony internetowe tylko najlepszym specjalistom, co pomoże zdobyć potencjalnych klientów. Wybierając wieloletnie doświadczenie jeżeli chodzi o pozycjonowanie strony www i doskonałą znajomością Google Search Console na pewno nie będziesz rozczarowany. Agencje SEO zadbają też o to, aby po wpisaniu nazwy firmy od razu wyświetlała się właściwa strona www. Podpowie również przykładowe frazy. Specjalista SEO może również przeprowadzić audyt seo, który ułatwi skuteczne pozycjonowanie. Jak widać o wiele rzeczy trzeba zadbać w marketingu internetowym, a samo pozycjonowanie firmy to nie wszystko. Działania search engine optimization powinny być prowadzone długofalowo.

---artykuł promocyjny---