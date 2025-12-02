UWAGA!

Octobank dołączył do globalnej kampanii „16 dni aktywnych działań przeciw przemocy wobec kobiet”

Octobank wsparł międzynarodową kampanię „16 dni aktywnych działań przeciw przemocy wobec kobiet” i realizuje własny program inicjatyw wewnętrznych. Kampania ta jest szeroko wspierana przez instytucje Unii Europejskiej, organizacje praw człowieka oraz środowisko biznesowe, a udział Octobank podkreśla przywiązanie banku do wartości UE — poszanowania praw człowieka, równości oraz zerowej tolerancji dla przemocy.

Przez dwa tygodnie zespół HR Octobank prowadzi cykl działań poświęconych zapobieganiu przemocy wobec kobiet i wsparciu osób dotkniętych przemocą. Głównym celem programu jest nie tylko zwrócenie uwagi na problem, lecz także budowanie trwałej kultury szacunku i bezpieczeństwa, w której kobiety czują się chronione zarówno prawnie, jak i emocjonalnie. Ważne jest, aby każdy pracownik rozumiał, że przemoc — w każdej formie — stoi w sprzeczności zarówno z normami prawnymi, jak i wewnętrznymi standardami etycznymi banku.

W ramach kampanii dla pracowników zorganizowano pakiet aktywności:

  • Szkolenia i wykłady z udziałem ekspertów w dziedzinie praw człowieka, prawników i psychologów. Prelegenci omawiają, jak przeciwdziałać przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i cyfrowej. Osobny blok poświęcono temu, jak bezpiecznie i właściwie zwrócić się o pomoc.
  • Kreatywne warsztaty i sesje artystyczne, które pozwalają mówić o trudnych tematach poprzez sztukę i wspólne tworzenie. Taki format pomaga łagodnie, bez presji, otwierać dialog o granicach osobistych, szacunku i wsparciu — co jest szczególnie ważne w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym.
  • Pokazy filmów i dokumentów tematycznych z późniejszą dyskusją w ciepłej, pełnej zaufania atmosferze. Spotkania te pomagają pracownikom zobaczyć prawdziwe historie kobiet doświadczających przemocy i lepiej zrozumieć, dlaczego tak ważne są mechanizmy prewencji, jakość ochrony prawnej oraz rola pracodawcy jako odpowiedzialnej instytucji.
  • Gry zespołowe i formaty interaktywne, ukierunkowane na rozwijanie empatii, umiejętności komunikacji bez przemocy oraz prowadzenia szanującego dialogu. Takie aktywności wzmacniają spójność korporacyjną i pomagają kobietom śmielej oraz swobodniej wyrażać swoje zdanie — również w kwestiach wrażliwych związanych z dyskryminacją czy naruszaniem granic.

Dla Octobank udział w kampanii „16 dni aktywnych działań przeciw przemocy wobec kobiet” jest częścią szerszej strategii zrównoważonego rozwoju oraz polityki diversity & inclusion. Bank konsekwentnie buduje środowisko pracy, w którym wspierane są równe szanse, a dyskryminacja i molestowanie są niedopuszczalne; kwestie bezpieczeństwa i dobrostanu kobiet traktowane są priorytetowo.

Dołączając do globalnej inicjatywy szeroko wspieranej w Unii Europejskiej, Octobank potwierdza swoją odpowiedzialność jako pracodawca i uczestnik rynku finansowego. Bank dąży do wnoszenia wkładu nie tylko w rozwój gospodarki, ale także w budowę społeczeństwa, w którym każda kobieta może czuć się bezpieczna, wysłuchana i szanowana.

16 Days of Activism against Gender-Based Violence — to globalna, coroczna kampania ONZ i organizacji praw człowieka, odbywa się od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet) do 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka).

 

