Oczyszczanie twarzy - jak zrobić to dobrze?

Dokładne oczyszczenie twarzy to jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji. Bez tego nawet najlepszy krem nie zadba o naszą skórę właściwie. Jak więc powinna wyglądać nasza codzienna rutyna oczyszczania skóry?

Większość z nas dba o swoją skórę. Kupujemy drogie kremy nawilżające, sprawdzone sera idealnie dopasowane do rodzaju naszej skóry, korzystamy z zabiegów pielęgnacyjnych. Często jednak zapominamy o tym, że zanim nałożymy to wszystko, musimy zadbać, aby nasza cera była dokładnie oczyszczona. To bowiem najważniejszy z etapów całej naszej pielęgnacji. Przeważnie nie widać tego gołym okiem, ale na naszej skórze zbiera się codziennie mnóstwo zanieczyszczeń. Jeśli właściwie się ich nie pozbędziemy, wejdą głęboko w nasze pory, tworząc przy tym podrażnienia i wypryski. Taki sam skutek może mieć zresztą także niepoprawny demakijaż. Jak więc oczyścić skórę skutecznie? Jakich kosmetyków w tym celu stosować?

Oczyszczanie twarzy - jakie kosmetyki wybrać?

W drogeriach znajdziemy bardzo duży wybór kosmetyków do oczyszczania twarzy. Jednak przy ich kupnie powinniśmy mieć się na baczności. Wiele z nich ma bowiem naprawdę fatalne składy, pełne drażniących substancji i alkoholu, który silnie wysusza skórę. Pamiętajmy, że twarz jest delikatna i należy stosować do niej produkty, które będą dla niej łagodne. Dlatego też najlepszym wyborem będą wszelkie kosmetyki naturalne. Obecnie, ze względu na coraz większą świadomość konsumentów, cieszą się one bardzo dużą popularnością. W związku z tym ich dostępność jest całkiem spora.

Duży wybór świetnych preparatów znajdziemy w sklepach z kosmetykami naturalnymi. Dostępne są także całe zestawy do oczyszczania twarzy, dzięki czemu możemy od razu skompletować wszystkie potrzebne kosmetyki.

Oczyszczanie twarzy - etapy

Skuteczne oczyszczanie twarzy składa się z kilku etapów. Na każdym z nich potrzebować będziemy innego kosmetyku. Ilość etapów zależy od naszych preferencji oraz techniki, jaką wybierzemy. Pierwszym z nich zawsze jest bardzo dokładny demakijaż. W tym celu możemy użyć na przykład płynu micelarnego lub specjalnego olejku. Dopiero gdy pozbędziemy się resztek make-upu, możemy przejść do mycia twarzy. Do tej czynności warto wykorzystać żel lub piankę myjącą. Wybrany preparat należy wmasowywać w skórę okrężnymi ruchami przez przynajmniej kilkadziesiąt sekund, a następnie zmyć go dokładnie wodą.

Przynajmniej raz w tygodniu, po umyciu twarzy, warto zastosować też peeling. Jeśli mamy wrażliwą skórę, wybierzmy ten enzymatyczny, gdyż nie drażni jej w sposób mechaniczny. Na koniec pozostaje nam już tylko tonizowanie.