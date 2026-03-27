Od Tokio po Mediolan: jak globalne trendy wpływają na ekspresy do kawy

Wypicie kawy w domu oznaczało kiedyś szybki łyk przed pójściem do szkoły czy pracy. Teraz może przypominać mały kawiarniany rytuał i to nawet w kuchni zabieganego gospodarstwa domowego. Ta zmiana podejścia nie ma jednego źródła. Wynika z aktualnych trendów obserwowanych w miastach na całym świecie.Małe tokijskie domy stawiają na oszczędność przestrzeni. Z kolei wpływ kultury mediolańskiej sprawia, że urządzenia przypominają elementy wystroju. Jeśli dodamy do tego współczesną rutynę pracy z domu w Polsce, okaże się, że ekspresy do kawy stają się nie tylko praktycznymi akcesoriami, ale też sposobem na realizację pasji.To podejście przyczyniło się do powstania nowego rodzaju domowego kącika kawowego. Kącika, w którym kawę przygotowuje się szybciej, ciszej, ale i w bardziej spersonalizowany sposób. Jego charakter odzwierciedla również sposób życia i osobiste preferencje.

Dlaczego picie kawy w domu ma tak międzynarodowy charakter

Globalna kultura kawy wnika do naszej świadomości przez aplikacje, trendy wystroju wnętrz i zwykłą codzienność. Urządzenie kupione w Polsce może bazować na pomysłach wziętych wprost z francuskich kawiarni, a także wykorzystywać rozwiązania smart home z jeszcze innych zakątków globu. Najbardziej zauważalne zmiany dotyczą personalizacji, kompaktowej konstrukcji i coraz większego nacisku na to, by urządzenia służyły nam dłużej.

Kiedy kawa ma mieć osobisty charakter z założenia

Niestandardowe napoje stały się formą wyrażania siebie, szczególnie dla pokolenia Z i millenialsów. Jeden z branżowych raportów podaje, że około 44% konsumentów próbuje nowego napoju co miesiąc. Ponadto okazuje się, że 59% osób odczuwa pokusę odkrywania nowych smaków, a około 65% dorosłych personalizuje napoje, a w przypadku zetek i millenialsów jest to nawet 75%.

To samo pragnienie kontroli przejawia się również w zakupach do domu. Wiele osób zaczyna przeglądać ofertę kolbowych ekspresów do kawy dostępnych w asortymencie Przyjaciół Kawy pod kątem opcji regulacji. W sytuacji gdy każdy domownik może dopasować profil kawy do własnych upodobań, poranki przebiegają spokojniej.

Technologia stojąca za tym rozwiązaniem rozwija się w dynamicznym tempie. Jedno z badań rynkowych wycenia inteligentne domowe automaty do podawania napojów na około 1,924 mld USD w 2024 roku. Oczekuje się, że wartość tego segmentu rynku wzrośnie do około 2,818 mld USD do 2032 roku, co przekłada się na tempo 5,6% rocznie. Inne badania sugerują, że w wielu gospodarstwach domowych stawiających na rozwiązania smart home znajdziemy już inteligentne urządzenia umożliwiające przygotowywanie spersonalizowanych napojów.

Szczególne znaczenie ma prostota obsługi, zwłaszcza że, przygotowując napoje z rana, zwykle nie jesteśmy jeszcze do końca przytomni. Czytelne profile pomagają różnym członkom rodziny parzyć specjały o powtarzalnej jakości. Z kolei cicha praca jest ważna wszędzie tam, gdzie nie chcemy zakłócać spokoju osób, które prowadzą rozmowy, uczą się albo jeszcze śpią. Wskazówki ułatwiające czyszczenie i wsparcie serwisowe minimalizują ryzyko zignorowania istotnych komunikatów z urządzenia.

Subtelna zmiana podejścia – era urządzeń inteligentnych

Personalizacja w dużej mierze bazuje teraz na sztucznej inteligencji i łączności. Badania nad inteligentnymi automatami do serwowania napojów zwracają uwagę na algorytmy, które uczą się preferencji za pośrednictwem aplikacji mobilnych i poleceń głosowych, odzwierciedlając szersze trendy dotyczące łączności, o których wspominają badania branżowe. Około 49% użytkowników aktywnie poszukuje opcji regulacji mocy, a wielu z nich zależy również na dostosowywaniu temperatury i składników.

Nie chodzi tylko o smak. W tym samym badaniu zauważono, że wielu użytkowników oczekuje opcji takich jak niższa zawartość cukru lub bardziej naturalne składniki. Ponad 54% urządzeń tego typu ma możliwość łączenia się z siecią domową, a niektóre z nich mogą synchronizować się z kalendarzami, aby dopasować się do codziennej rutyny.

Sterowanie głosowe również staje się coraz bardziej naturalnym rozwiązaniem. Na niedawnych targach elektroniki użytkowej zaprezentowano aktualizację baristy AI w linii w pełni automatycznych ekspresów do kawy. Takie rozwiązanie może ułatwić życie podczas zabieganych poranków – wystarczy, że powiemy, czego chcemy się napić, a wirtualny asystent zajmie się resztą.

Trendy w projektowaniu jeszcze bardziej podnoszą poprzeczkę. Urządzenia z łącznością bezprzewodową i obsługą sztucznej inteligencji są coraz częściej zupełnie normalnym widokiem w domach. Szacuje się, że rynek smart home może osiągnąć wartość 600 mld dolarów do 2030 roku. Dla rodzin będzie to oznaczało więcej urządzeń pracujących po cichu w tle.

Małe przestrzenie, duże oczekiwania

Życie w mieście wymusiło na producentach, by ekspresy do kawy były mniejsze, ale nie oferowały przy tym jedynie podstawowych funkcji. Analiza rynku zwraca szczególną uwagę na kompaktowe i atrakcyjne wizualnie urządzenia, zaprojektowane z myślą o domach o ograniczonej przestrzeni we Francji, umożliwiające zdalną obsługę i dostosowywanie ustawień przy użyciu aplikacji. Taka mieszanka stanowi odzwierciedlenie kultury, w której oczekuje się kawy na profesjonalnym poziomie, ale trzeba liczyć się z ograniczonym miejscem na kuchennym blacie.

Nawyki związane z pracą w domu również kształtują codzienne potrzeby rodzin. Możliwość planowania harmonogramu za pośrednictwem aplikacji ułatwia przygotowanie kawy na czas, a zautomatyzowane cykle czyszczenia sprawiają, że obsługa ekspresów staje się bezproblemowa. Część linii ekspresów do kawy z funkcją łączności, które weszły na rynek w czerwcu 2025 roku, oferuje również personalizację receptur w chmurze i zdalną konserwację, a także proaktywne powiadomienia o konieczności serwisowania, które ułatwiają utrzymanie ekspresu w czystości.

Inny raport ocenia wartość szerszego rynku inteligentnych urządzeń domowych do przygotowywania napojów na 3,67 mld USD w 2024 r. i prognozuje, że do 2035 r. wzrośnie ona do około 14 mld USD. Jako kluczowe bodźce napędowe wskazano personalizację, sterowanie głosowe, możliwość powiązania z aplikacjami zdrowotnymi i bardziej ekologiczne opakowania. Te same sprawozdania zwracają uwagę na znaczne inwestycje ze strony dużych producentów urządzeń i popularnych napojów.

Praktyczny sposób na kupowanie popularnych produktów

To wszystko brzmi bardzo futurystycznie, ale prawda jest taka, że powyższe kwestie wynikają z realnych problemów użytkowników domowych. Każdy z nas musi zastanowić się, czy wybrane urządzenie zmieści się na blacie, dopasuje się do codziennej rutyny, no i czy będzie w stanie przygotować napoje, które będą smakować różnym członkom rodziny. Okazuje się więc, że globalne trendy są po prostu praktyczną odpowiedzią na pytania, które zadajemy sobie w domu. Tryby oszczędzania energii i wytrzymałe materiały pomagają również ograniczyć ilość generowanych odpadów i zmniejszyć koszty eksploatacji.

W dzisiejszych czasach ekspres do kawy ma nie tylko zapewnić dawkę kofeiny, ale także dopasowywać się do zwyczajów domowników i zaspokajać ich potrzeby. Pomysły z całego świata sprawiły, że tego typu urządzenia stały się inteligentniejsze, mniejsze i bardziej osobiste. Dlatego też najlepiej wybrać takie rozwiązanie, które sprawdzi się w praktyce i ograniczy niepotrzebny wysiłek.