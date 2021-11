  Odkurzacz Redroad V17 juź w sprzedaży

Odkurzacz Redroad V17 przebojem wkroczył na polski rynek. Wyróżnia go wysoka jakość wykonania, bardzo duża moc czyszczenia, bogate wyposażenie w akcesoria i podwójne filtry HEPA, dzięki czemu sprzątanie jest naprawdę przyjemne. Tylko 11 i 12 listopada kupisz Redroad V17 w specjalnej cenie. Szczegóły w naszym artykule. 11 i 12 listopada

Redroad V17 na rynek globalny wprowadziła azjatycka marka Redroad, producent inteligentnego sprzętu gospodarstwa domowego. Przed wprowadzeniem tego flagowego odkurzacza na rynek Redroad zainicjował konkurs Color Match Competition, który odbył się 1 września w Polsce, a później w Turcji i Rosji. Konkurs, przeprowadzony na oficjalnej stronie Redroad, cieszył się ogromną popularnością. Dziesiątki tysięcy uczestników, miliony wyświetleń oraz wsparcie czołowych internetowych celebrytów i mediów sprawiły, że Redroad V17 jest najbardziej rozchwytywanym odkurzaczem w 2021 roku.

Redroad zaopatrzył w towar europejskie magazyny i proponuje ogromne zniżki oraz prezenty w nadchodzącym festiwalu Double Eleven. Szczegóły sprawdź tutaj.

Dlaczego Redroad V17 jest najlepszy:

- Jakość na pierwszym miejscu: Redroad V17 osiąga moc czyszczenia, z której jesteśmy dumni

- Podwójne szczotki rolkowe, hiper ssanie, wiele akcesoriów i podwójne filtry HEPA.

Redroad V17 jest wyposażony w dwie szczotki do dywanów i dwie szczotki do podłóg, aby użytkownicy mogli je swobodnie łączyć, dostosowując do swoich potrzeb. Redroad V17 daje klientom to, co najlepsze. Chcesz mieć nieskazitelnie czysty dom? Możesz na to liczyć.

Nie musisz ciągle zmieniać szczotek. Nasze dwie rolki są dostosowane do różnych podłóg i mają wysoką wydajność czyszczenia. Nawet wówczas kiedy w swoim domu masz tylko jeden rodzaj podłóg, zapewnimy Ci idealną czystość.

Mocne ssanie nie pozostawiające żadnych odpadów

Ssanie to podstawowe zadanie odkurzacza. A o jego mocy decyduje silnik. Silnik Redroad pracuje z prędkością 120 000 obr./min, a dzięki zoptymalizowanej konstrukcji kanału powietrznego generuje ssanie 155 AW i podciśnienie 26 500 Pa, to najlepszy wynik w tej kategorii odkurzaczy.

Tak silne ssanie w zupełności wystarcza do codziennego sprzątania. Redroad V17 jest idealny dla rodzin, które cenią sobie perfekcyjny porządek. Gwarantuje możliwość głębokiego czyszczenia.

Wiele wszechstronnych akcesoriów do wszelkich zastosowań

Redroad V17 zapewnia różnorodność akcesoriów do czyszczenia w dowolnym miejscu w domu: dwa rodzaje szczotek rolkowych do głębokiego czyszczenia podłogi, nasadkę szczelinową LED do ciemnych wąskich przestrzeni, szczotkę do odkurzania i wąż do czyszczenia pod siedzeniami samochodowymi i meblami, szczotkę do usuwania roztoczy z łóżka i sofy, miękką szczotkę do klawiatur i zasłon oraz rurkę przedłużającą do czyszczenia w niskich i wysokich miejscach.

Podwójne filtry HEPA, wydychające czyste powietrze

Czy wiesz, że wyziewy z odkurzacza mogą powodować wtórne zanieczyszczenia, zagrażające zdrowiu dzieci, zwłaszcza tych z astmą i innymi chorobami układu oddechowego?

Redroad V17 jest wyposażony w dwa filtry HEPA. Wlot H12 HEPA oczyszcza przepływ powietrza do wewnątrz, aby chronić silnik i cykloniczny system separacji pyłu z wydajnością 99,97%. Wylot H13 HEPA wychwytuje cząsteczki do 0,1 mikrona, w tym roztocza, zarodniki pleśni, pyłki i łupież. Filtry HEPA zapewniają chirurgiczną czystość wypływającego powietrza i zapewniają przyjemność ze sprzątania.

Tylko stawiając na pierwszym miejscu jakość, można stworzyć dobry produkt. Redroad V17 to zrobił.

Ten modny i wszechstronny odkurzacz jest tym, na co zasługujesz! Nowa marka i nowa technologia dla nowych potrzeb w zakresie sprzątania — zespół Redroad opracowuje cichy, niskoemisyjny i dostosowany do potrzeb sposób sprzątania. Od 11 listopada do 12 listopada ten odkurzacz jest dostępny w specjalnej cenie z kodem SZYBKA25. Sprawdź to teraz!