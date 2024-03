"Jesteśmy wiodącym producentem systemów ogrodzeniowych, tworzymy produkty innowacyjne, łączymy najwyższą jakość z najlepszą obsługą w mieście" – czytamy na stronie Plast-Met. Oczywiście każda firma chwali swoją ofertę, ale co jeśli spytamy o nią jej klienta? Pan Paweł, z którym rozmawialiśmy, potwierdza wszystkie powyższe stwierdzenia. Zobacz zdjęcia realizacji przy jego domu i dołączony do materiału film.

Paweł Meszko z Pasłęka zdecydował się na ogrodzenie sodalit wraz z aluminiową furtką i bramą zabezpieczonymi przed korozją, czyli najnowszy i najnowocześniejszy wzór na rynku oferowany przez Plast-Met. To rozwiązanie w stylu amerykańskim, świetnie komponujące się z nowoczesną architekturą. Takie, które wyróżni każdą posesję. Plast-Met to prawdopodobnie jedyna firma w promieniu 100 km od Elbląga oferująca takie ogrodzenie. Spokojnie możemy określić je mianem "premium"

- Zdecydowaliśmy się z żoną na Plast-Met ze względu na atrakcyjne warunki cenowe oraz terminowość, na której nam bardzo mocno zależało. Nie zawiedliśmy się – mówi Paweł Meszko. - Zależało nam na ogrodzeniu, które będzie miało nowoczesny design, a mało firm kraju oferuje rozwiązanie, na które się konkretnie zdecydowaliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z końcowego efektu, to jest to po prostu to, czego chcieliśmy. Ogrodzenie na pewno zwraca uwagę i robi świetne wrażenie – podkreśla pasłęczanin. Dodaje, że współpraca z ekipą montażową przebiegała bez żadnych problemów i trwała zaledwie kilka dni, a takie ogrodzenie robi się na lata, pewnie na całe życie. - Już go nie będziemy zmieniać, zostanie z nami przez naście, dziesiąt lat - przyznaje.

Jak przebiegały prace i przygotowanie do nich? - dopytujemy.

Pan Paweł, uśmiech i ogrodzenie firmy Plast-Met

- Wszystko zostało wykonane bardzo profesjonalnie, a usługa była zrealizowana kompleksowo. Wylewanie fundamentów pod bramę, słupki, montaż elektryki, wideodomofonu, napędu... - wymienia Paweł Meszko. - Ten ostatni jest ukryty w słupku i go nie widać, do tego jest cichy, bardzo nam się podoba takie rozwiązanie – zaznacza. - Polecam Plast-Met każdemu, bo klient nie jest z niczym pozostawiony sam, a każdy szczegół całej usługi jest dobrze wyjaśniony – dodaje z przekonaniem. Podkreśla też, że istnieje możliwość dogodnego dla klienta umówienia się na terminy zapłaty zaliczki czy poszczególnych transz należności. - Z tego finansowego aspektu całego przedsięwzięcia też bardzo się cieszymy, dzięki przyjętym przez Plast-Met rozwiązaniom nie odczuwa się w znaczny sposób kosztów - podkreśla pasłęczanin.

- Dla Pana Pawła został przygotowany projekt idealnie dopasowany do jego potrzeb, nie ma w nim żadnego zbędnego elementu. Podczas przygotowywania projektów dla naszych klientów stawiamy przede wszystkim na to, by spełnić, a nawet przewyższyć ich oczekiwania - komentuje Mateusz Jankowski, kierownik oddziału Plast-Met w Elblągu.

- Zapewniamy kompleksową opiekę naszym klientom w każdym aspekcie, od formalności związanych z umowami po szczegółowe omówienie projektów - dodaje Justyna z elbląskiego zespołu Plast-Met.

- A co, jeśli potrzebny jest serwis? - pytamy.

- Reagujemy natychmiast, nie trzeba do nas wysyłać maili, składać dokumentów, wystarczy telefon z informacją. Zwykle udaje nam się być na miejscu z ekipą serwisową tego samego albo następnego dnia i jeśli to jest możliwe, usuwamy problem od ręki – podkreśla Mateusz Jankowski. Taka obsługa klienta może być zapewniona, bo w Plast-Met nie znajdziemy przypadkowych ludzi oferujących czy montujących ogrodzenia, ale profesjonalistów, którzy swój fach uprawiają od lat z dbałością o każdy detal. - Po prostu skupiamy się na ludziach, bo nie tylko lubimy to, co robimy, ale mamy też świetne relacje z naszymi klientami – mówi kierownik elbląskiego oddziału Plast-Met.

Dodajmy, że Plast-Met znajdziemy też na stronie internetowej firmy i na Facebooku.

Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe

Elbląg, Malborska 93A

m.jankowski@plastmet.pl

451 172 891

poniedziałek-piątek 8-16

-- artykuł sponsorowany --