Okap kuchenny w bloku – wyciąg czy pochłaniacz? Jaki wybrać?

Okap to niezbędne urządzenie w kuchni. To właśnie dzięki niemu możemy szybko pozbyć się oparów i zneutralizować zapachy powstające podczas gotowania. O ile w domkach jednorodzinnych możemy zamontować każdy rodzaj okapu, tak już mieszkańcy bloków z tzw. wielkiej płyty nie mają już takiego komfortu. Jaki zatem okap kuchenny w bloku można zamontować? Wyciąg czy pochłaniacz? Postaramy się wszystko wyjaśnić w artykule.

Po co okap do mieszkania?

Okap to urządzenie AGD, które montuje się nad kuchenką lub płytą grzewczą. Jego głównym zadaniem jest pochłanianie pary wodnej powstające podczas gotowania, usuwanie drobinek tłuszczu z powietrza, a także neutralizowanie zapachów. Kuchenka bez okapu narobiłaby wiele bałaganu w kuchni – ściany, meble i inne urządzenia AGD zostałyby oblepione tłuszczem, który zmieszany z kurzem jest niezwykle trudny do usunięcia. Poza tym okapy mają zamontowane dodatkowe oświetlenie, które nie tylko dokładnie oświetla strefę gotowania, lecz także pełni funkcję dekoracyjną.

Współczesne okapy pełnią też wiele innych funkcji. Na rynku bez problemu znajdziemy modele wyposażone w oczyszczacze powietrza, które oprócz pary wodnej i tłuszczu, usuwają też bakterie, wirusy i alergeny. Co więcej, okapy występują w wielu kształtach i kolorach, dzięki czemu mogą stać się dodatkową ozdobą kuchni.

Okap kominowy Samsung NK36M5070BS

Jaki okap kuchenny w bloku – wyciąg czy pochłaniacz?

Wiele osób zastanawia się, czy jest dozwolony montaż okapu kuchennego w bloku. Otóż jest dozwolony, ale wszystko zależy od tego, jaki będzie to okap – wyciąg czy pochłaniacz.

W wysokich blokach lub budynkach wielorodzinnych często nie można montować okapu w formie wyciągu ze względu na konstrukcję systemu wentylacyjnego. W takich budynkach zazwyczaj jest wentylacja grawitacyjna (naturalna). Oznacza to, że zużyte powietrze z wewnątrz mieszkania usuwane jest naturalnie za pomocą kominów wentylacyjnych, bez wspomagania przed urządzenia mechaniczne. W takiej sytuacji nie można podłączyć okapu do jednego kanału, gdyż spowodowałoby to przenikanie oparów z mieszkania do mieszkań sąsiadów, co jest zabronione przez prawo budowlane. Poza tym podłączenie okapu do komina mogłoby ingerować w naturalną wentylację budynku. Jeśli zatem w bloku jest wentylacja grawitacyjna, to do kuchni możemy wstawić jedynie pochłaniacz kuchenny. Oczyszcza on powietrze za pomocą zamontowanych filtrów, dzięki czemu w żaden sposób nie ingeruje w istniejącą wentylację.

W nowoczesnych blokach i budynkach wielorodzinnych stosowana jest wentylacja mechaniczna zamiast grawitacyjnej. Jest ona wspomagana silnikiem. W takiej sytuacji zazwyczaj znajduje się dodatkowy komin wentylacyjny, do którego możemy podłączyć wyciąg kuchenny w trybie otwartym.

Zanim jednak udamy się do sklepu po nowy okap do kuchni, powinniśmy sprawdzić regulamin spółdzielni mieszkaniowej. Powinny w nim znaleźć się przepisy dotyczące możliwości podłączania okapu do kanału wentylacyjnego.

Okap podszafkowy Gorenje BHI681EB

Okap kuchenny w bloku bez komina

Do bloków najczęściej polecany jest pochłaniacz kuchenny, czyli okap bez odprowadzania zanieczyszczeń na zewnątrz. Sprawdzi się on zarówno do dużej, jak i do małej kuchni – należy jedynie dobrać jego wydajność do kubatury pomieszczenia.

Jak podłączyć pochłaniacz w bloku?

Okap bezkominowy jest bardzo łatwy w montażu i podłączeniu. W zasadzie cała praca ogranicza się do przytwierdzenia okapu do ściany lub sufitu albo do zamontowania go w szafce kuchennej (w zależności od modelu). Na końcu należy pamiętać o zainstalowaniu filtru węglowego, który umożliwi prawidłową pracę urządzenia. Musimy również pamiętać, że taki filtr wymaga regularnej wymiany, co ok. 3-6 miesięcy.

Okap teleskopowy Gorenje TH64E3SGB

Okap kuchenny w bloku z podłączeniem do wentylacji

Jeśli pozwalają na to warunki techniczne i nie ma żadnych przeciwwskazań, okap kuchenny w bloku może zostać podłączony w trybie wyciągu. Taki okap kominowy jest nie tylko wydajniejszy podczas pracy, ale również generuje o wiele mniej decybeli niż pochłaniacz.

Czy można podłączyć okap do kratki wentylacyjnej w bloku?

Jeśli w kuchni mamy tylko jedną kratkę wentylacyjną (od wentylacji grawitacyjnej), to nie możemy podłączyć do niej okapu, gdyż zakłóci to wymianę powietrza. Poza tym jest to nielegalne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mieli w kuchni dwa otwory wentylacyjne – wtedy jeden działałby grawitacyjnie, a do drugiego moglibyśmy podłączyć okap.

Jeśli jednak mamy tylko jeden kanał wywiewowy, mamy dwa rozwiązania do rozważenia:

Podwójna kratka wentylacyjna – do górnej części możemy podłączyć okap, natomiast dolną pozostawiamy bez zmiany. Taki montaż sprawi, że zanieczyszczone powietrze będzie usuwane z kuchni, a wentylacja będzie działać nawet wtedy, gdy okap nie będzie pracować.

– do górnej części możemy podłączyć okap, natomiast dolną pozostawiamy bez zmiany. Taki montaż sprawi, że zanieczyszczone powietrze będzie usuwane z kuchni, a wentylacja będzie działać nawet wtedy, gdy okap nie będzie pracować. Kanał wyprowadzony przez ścianę na zewnątrz – taki kanał należy poprowadzić na zewnątrz przez ścianę i zakończyć klapą.

Zanim jednak zdecydujemy się na któryś z wyżej omówionych sposobów instalacji, najpierw powinniśmy porozmawiać ze specjalistą, który określi, czy taki montaż jest w ogóle możliwy. Konieczne będzie również uzyskanie zgody spółdzielni mieszkaniowej.

Okap wyspowy Kernau KCH 0440 Gold Island

Co zamiast okapu kuchennego?

Czy jest jakieś urządzenie, które spełnia takie same funkcje, co okap kuchenny i można go swobodnie używać, bez konieczności instalacji? Niestety nie. Nie ma urządzenia, które mogłoby zastąpić okap.

Jeśli jednak nie możemy zawiesić go nad kuchenką albo płytą grzewczą, możemy pokusić się o zakup okapu zintegrowanego bezpośrednio z płytą indukcyjną. Taki okap uruchamia się jednocześnie z płytą i dostosowuje moc pochłaniania oparów do jej intensywności pracy. Idealnie sprawdzi się jako okap kuchenny w bloku.

