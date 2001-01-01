Osiedle „Nove Ogrody” przy ulicy Ogólnej w Elblągu to kameralne trzypiętrowe budynki o eleganckiej, nowoczesnej architekturze, wkomponowane w naturalną zieloną skarpę i kilkudziesięcioletnie drzewa.

Za projekt osiedla odpowiada uznana warszawska pracownia LAP Studio, wywodząca się ze struktur jednego z najbardziej znanych biur architektonicznych w Hiszpanii – Estudio Lamela.

Wyróżnikiem inwestycji jest jej lokalizacja stanowiąca harmonijne połączenie zacisznego, pełnego zieleni osiedla z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury jak również jakościowa architektura i staranność wykonania, wychodzące naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających klientów.

Z perspektywy czasu widzimy, że właśnie takiej inwestycji brakowało na elbląskim rynku nieruchomości, czego najlepszym potwierdzeniem jest fakt, iż przeważająca część klientów to osoby które nabyły mieszkanie na osiedlu Nove Ogrody dla własnych potrzeb mieszkaniowych.

Realizacja inwestycji jest już istotnie zaawansowana, zaś w sprzedaży pozostało już tylko około 25% mieszkań.

Zaawansowanie prac budowlanych

W chwili obecnej na ukończeniu są m.in. prace konstrukcyjne, wewnątrz budynków zaawansowane są prace instalacyjne oraz montowana jest stolarka okienna. Widoczne są już zatem zarówno skala jak i układ przestrzenny osiedla. Odwiedzając okolice terenu budowy można osobiście ocenić odległości pomiędzy budynkami, wystawy okienne oraz układy balkonów i tarasów.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na połowę 2026 roku zaś rozpoczęcie przekazywania mieszkań przyszłym właścicielom na trzeci kwartał 2026 roku.

Dostępne mieszkania – ostatnia pula

Pomimo że sprzedane zostało już blisko 75% mieszkań, wybór nadal pozostaje duży!

W ofercie pozostają lokale od kompaktowych ok. 30m², poprzez funkcjonalne 2-3 pokojowe (ok. 43-65 m²), po rodzinne 4-pokojowe (ok. 73-86 m²) z dużymi tarasami. W inwestycji przewidziano także halę garażową na blisko 90 miejsc z windami zjeżdżającymi na poziom garażu.

Strona internetowa inwestycji została dostosowana do wymogów znowelizowanej ustawy deweloperskiej, dzięki czemu zainteresowani klienci mogą od ręki zapoznać się z aktualną ofertą, w tym z cenami poszczególnych mieszkań, miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich.

Zapraszamy do kontaktu

Aktualna oferta mieszkań dostępna jest na stronie: www.noveogrody.pl

Za sprzedaż inwestycji odpowiada elbląski zespół Freedom Nieruchomości, który z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania lub umówi prezentację na terenie inwestycji.