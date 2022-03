  Otocz się pięknem kolorów i zapachów kwiatów

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr... I chce nam się wyjść na spacer, przebywać blisko natury, delektować słońcem i zapachem kwiatów... Możemy się otoczyć wiosennymi roślinami także tam, gdzie mieszkamy, a pomoże nam w tym Gospodarstwo Ogrodnicze Piotra Zimińskiego. Zobacz zdjęcia.

Gospodarstwo przy ul. Druskiej 15 odwiedziła także nasza Kasia, która wie, że tam kupi wszystko, by przygotować na wiosnę balkon, taras i ogród. Co jeszcze Kasia robiła w tym miejscu - można zobaczyć na dołączonym filmie.

A teraz wróćmy do kwiatów. Na wiosnę pięknie wyglądają choćby bratki, a tych w gospodarstwie przy Druskiej 15 znajdziemy mnóstwo. Opowiada o nich Piotr Zimiński.

- Mamy bratki drobnokwiatowe, wielkokwiatowe, stojące, zwisające... – wymienia nasz gospodarz. Wybór jest niesamowicie bogaty. - Te kwiaty mają piękny, niezwykły zapach i piękne kolory. W ich przypadku dobierzemy kolor bardzo dokładnie do naszych potrzeb: niebieski, czerwony, różowy, żółty... - wymienia znów Piotr Zimiński. - Z powodzeniem wykorzystamy je w różnych kompozycjach ogrodowych czy na naszych tarasach. Można dzięki nim przygotować coś naprawdę nietuzinkowego, co zachwyci zmysły nasze, a także tych, którzy odwiedzą nasz ogród, taras czy balkon – podkreśla. - Warto choćby połączyć w różnych kompozycjach bratki jako rośliny kwitnące z tymi, które nie kwitną... – proponuje.

Fot. Michał Skroboszewski

Dodajmy, że bratków trudno nie lubić, skoro według różnych źródeł oznaczają troskę o kogoś, myślenie o drugiej osobie, przyjaźń czy wzajemne zaufanie... Może będą dobrym pomysłem na prezent dla ważnej dla nas osoby?

A jak nie bratki, to może stokrotki, a jak nie stokrotki, to... kaktusy, a jeśli nie kaktusy, to jeszcze co innego... Później Piotr Zimiński opowiada nam o pelargonii angielskiej, którą ozdobimy dom, a gdy będzie cieplej, możemy wystawić ją na zewnątrz, a później jeszcze o różnych bylinach i...

... i naprawdę długo by wymieniać. Spytajmy jeszcze: Dlaczego warto otaczać się kwiatami?

- Tęsknimy za wiosną, za kolorami, zapachami, to widać nawet po tym, jak się teraz ubieramy, na ulicach jest coraz bardziej kolorowo, gdy chodzi o nasze stroje... Chcemy już pooddychać świeżym i ciepłym powietrzem, chcemy też w naszych domach i ich otoczeniu stworzyć sobie oazę piękna, która pozwoli nam odpocząć. Takiego odpoczynku, także psychicznego, bardzo wszyscy potrzebujemy. Kwiaty, ich kolory i zapachy, są niczym terapia dla naszych organizmów i głów w tych szalonych czasach – mówi poetycko nasz gospodarz.

Ale Gospodarstwo Ogrodnicze Piotra Zimińskiego to nie tylko poezja, to także konkretna pomoc dla miłośników kwiatów.

- Gdy ktoś ma pytania o hodowlę, nie odsyłamy, zawsze staramy się doradzić. Jest u nas także możliwość wcześniejszego zamówienia różnych roślin, obsadzamy też skrzyneczki na życzenie naszych klientów... – wymienia Piotr Zimiński.

Pozostaje więc napisać tylko jedno: Do zobaczenia wśród pięknych kolorów i zapachów!

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotra Zimińskiego

ul. Druska 15

Tel: 55 233 77 23

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 8-16

soboty 8-15

-- artykuł sponsorowany --