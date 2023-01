 Otwórz własny salon fryzjerski z dotacją z urzędu pracy

Fryzjerstwo jest tym, co chcesz robić w życiu, ale brakuje Ci przestrzeni do pełnego rozwinięcia skrzydeł? Chcesz pracować na swój rachunek i prowadzić własny salon fryzjerki?

Fryzjerstwo jest tym, co chcesz robić w życiu, ale brakuje Ci przestrzeni do pełnego rozwinięcia skrzydeł? Chcesz pracować na swój rachunek i prowadzić własny salon fryzjerki? Możesz spełnić swoje zawodowe marzenia, nawet jeżeli brakuje Ci pieniędzy na rozpoczęcie biznesu. Świetnym sposobem na udany start będzie bezzwrotna dotacja z urzędu pracy. Możesz się o nią starać już teraz. Jakie są zasady przyznawania dotacji w 2023 roku? Co zrobić, by dostać dotację na salon fryzjerski? Z tego artykułu wszystkiego się dowiesz.

Gdzie szukać dofinansowania na salon fryzjerski?

Jeśli jesteś fryzjerem, z pewnością wiesz ile kosztuje wyposażenie salonu fryzjerskiego. To spory wydatek, który często jest nie do przeskoczenia dla osoby dopiero zaczynającej działać w zawodzie. Również dla tych fryzjerów, którzy chcą przejść na własną działalność, kwota ta może okazać się zbyt duża, żeby pokryć ją z własnej kieszeni. Dlatego też urzędnicy rozdzielając pule dofinansowań, są chętni do przyznawania dotacji na otwarcie salonu fryzjerskiego. Powiatowe Urzędy Pracy działają w obrębie powiatów, a ich zadaniem jest aktywizacja bezrobotnych mieszkańców. To właśnie one dysponują środkami na rozpoczęcie działalności, między innymi fryzjerskiej lub kosmetycznej. Aby je zdobyć, należy spełnić pewne kryteria, zgromadzić odpowiednie dokumenty i poczekać na rozpatrzenie wniosku. Co zrobić, aby osiągnąć pozytywny werdykt i otrzymać dotację na salon fryzjerski? Mamy garść porad.

Dotacja z urzędu pracy – kto może o nią wystąpić?

Zadaniem każdego Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu. Właśnie dlatego podstawowe kryterium starania się o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bycie osobą bezrobotną i zarejestrowaną w bazie urzędu. Nie ma jednak znaczenia, czy bezrobotnym jest się od roku, czy może od kilku dni. Co jeszcze ma znaczenie przy ubieganiu się o dotację? Jeśli przez ostatni rok już prowadziłeś działalność gospodarczą, nic z tego. Nie możesz też zalegać w urzędzie skarbowym lub ZUS-ie z tytułu działalności. Jeśli natomiast od jakiegoś czasu figurujesz jako bezrobotny, nie będzie dobrze widziane, jeśli odmawiałeś dotąd proponowanych form aktywizacji, na przykład stażu. Pracownicy urzędu zweryfikują też czy nie byłeś karany w ciągu dwóch ostatnich lat za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu. Jeśli te kwestie Cię nie dotyczą, to znaczy, że wstępnie kwalifikujesz się do otrzymania dotacji. Pora więc zacząć działać. Od czego zacząć? Od zorientowania się w temacie, najlepiej u źródła czyli w PUP, pod który podlegasz.

Jaka jest wysokość dotacji na własny salon fryzjerski?

W każdym Powiatowym Urzędzie Pracy wysokość maksymalnej dotacji na własną działalność będzie się nieco różnić. Dlatego tę informację musisz sprawdzić w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Najlepiej odwiedzić stronę internetową urzędu, tam powinny być wszystkie niezbędne informacje. Ogólnopolska maksymalna kwota dotacji w 2023 roku to sześciokrotność średniego wynagrodzenia, czyli niecałe 39 tys. zł. To całkiem okrągła duma na urządzenie salonu fryzjerskiego. Na rozpatrzenie wniosku przez PUP zwykle czeka się kilka tygodni. I, co najważniejsze – przyznana dotacja jest bezzwrotna, a więc nie trzeba jej oddawać, jeśli tylko spełni się warunki (prowadzenie przez rok działalności i opłacanie składek to najważniejsze z nich). Starając się o dotację na salon fryzjerski, musisz posiadać tzw. zabezpieczenie dofinansowania. To może być czyjeś poręczenie, gwarancja bankowa, blokada konta, albo akt o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Brzmi groźnie? W praktyce jest to jedynie zabezpieczenie dla urzędu, gdybyś nie wywiązał się z umowy i porzucił działalność po mniej niż roku.

Jak otrzymać dotację na salon fryzjerski?

Po otrzymaniu dotacji na biznes z PUP, musisz się z niej rozliczyć przedstawiając odpowiednie faktury zakupu, a przez następny rok prowadzić firmę zgodnie z umową. Ale, od tego etapu dzieli Cię jeszcze trochę formalności. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie wniosku o dotację na otwarcie salonu fryzjerskiego. Na szczęście, są ludzie, którzy służą pomocą w tej materii i to całkowicie darmową. To specjaliści, którzy pracują dla hurtowni fryzjerskich, takich jak www.fryzomania.pl. Wiele salonów fryzjerskich w całej Polsce miało dobry start właśnie dzięki ich doświadczeniu i pomocy. Z dotacjami mają do czynienia od wielu lat, toteż wiedzą najlepiej jak przygotować potrzebne wyceny i zestawienia do wniosku o dotację. W planie wydatków można ująć nie tylko meble fryzjerskie, ale też sprzęt, czy nawet kosmetyki potrzebne do wykonywania usług. Każdy urząd określa procentowo na co ile można wydać. Doradcy z Fryzomanii przygotowują indywidualne wyceny, które odpowiadają tym wytycznym. Razem z wyceną, dostaniesz fakturę pro-formę, która będzie podstawą starania się o dofinansowanie. Wystarczy, że skontaktujesz się z biurem obsługi klienta, a wszystko na pewno się uda. Fachowe doradztwo to nie wszystko, bo na stronie sklepu znajdziesz najszerszy wybór mebli fryzjerskich, kosmetyków i sprzętu do włosów. Możesz więc zaplanować cały swój salon i znaleźć w jednym miejscu wszystko, czego Ci potrzeba. Znakiem rozpoznawczym Fryzomanii jest wysoka jakość, same oryginalne produkty, atrakcyjne ceny, a dla stałych klientów wiele świetnych promocji. Jeśli więc zaczynasz myśleć o dotacji na salon fryzjerski, skorzystaj z fachowego doradztwa. Z pewnością Fryzomania zagości w Twoim salonie na długo, bo zaoferuje Ci wszystko, co potrzebne do jego prowadzenia i odniesienia wielkiego sukcesu.