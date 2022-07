Perfect Auto Color: Dziękujemy Klientom za zaufanie!

Mieszalnia lakierów samochodowych Perfect Auto Color dzisiaj (1 lipca) świętuje pierwszy rok działalności w Elblągu. Przez ten czas firma, mieszcząca się przy ul. Lotniczej 26, pozyskała liczne grono klientów, którym dziękuje za zaufanie. Zobacz zdjęcia.

W swoje pierwsze urodziny Perfect Auto Color zaprosił klientów na tort i bezalkoholowego szampana. Jest co świętować, bo firma na stałe wpisała się nie tylko w krajobraz Zatorza, ale i całego Elbląga, zyskując coraz liczniejsze grono klientów. Znajdą tutaj produkty lakiernicze tak uznanych firm jak VALSPAR, DEEBER, INVER, które mogą zastosować do aut, maszyn budowlanych, rolniczych czy łodzi. Nadają się na wszelkiego rodzaju powierzchnie: metal, aluminium, plastik, drewno. W Perfect Auto Color nabijesz również lakier w sprayu oraz zaopatrzysz się w szeroki asortyment podkładów, szpachli, wypełniaczy, lakierów bezbarwnych i niezbędne dodatki, takie jak utwardzacze czy rozcieńczalniki. Firma wykonuje również lakiery w systemie RAL, NCS oraz PANTONE – stosowane często w przemyśle.

- Klientów przybywa, z czego bardzo się cieszymy. Dziękujemy za zaufanie, którymi nas obdarzają i zapraszamy do nas. To bardzo trudny rynek i cieszymy się, że lokalizacja naszej firmy przy ul. Lotniczej przypadła klientom do gustu. Chcemy się rozwijać, powiększyć sklep, mieć jeszcze większy asortyment – mówią Dagmara i Sebastian Gotowała, właściciele Perfect Auto Color.

- Sprzedajemy farby przemysłowe, samochodowe. Jesteśmy w stanie zrobić każdy kolor, który istnieje na rynku. Perłowy, metaliczny, poliuretany przemysłowe, akrylowy. Posiadamy też chemię do myjni samochodowych, do polerowania, mycia podwozi. Mamy także wiele akcesoriów do polerowania, taśmy, foli, papiery ścierne. Wszystko, co potrzebuje lakiernictwo. Asortyment jest bardzo duży – dodaje Marek Lublewski, technik powłok lakierniczych.

Na przykład hitem w kwestii dbania o lakiery aut są obecnie pasty polerskie.

- Najnowsza pasta H902, która jest ulepszona pod kątem i cięcia i nabłyszczenia, wykończenia lakieru. Od wczoraj mamy nową pastę do świeżych lakierów – do polerowania po wymatowaniu papierem 1200 gradacji - wyjaśnia fachowo Marek Jadomski, technik Koch Chemie, niemieckiej marki produkującej środki czyszczące oraz wysokiej jakości kosmetyki samochodowe od ponad 40 lat.

Co ważne, klienci nie tylko mogą kupić potrzebne im akcesoria i produkty lakiernicze, ale przede wszystkim liczyć na fachową pomoc i opiekę techniczną.

- Jesteśmy technikami, którzy opiekują się sklepem i pomagają właścicielom i klientom. Ja uczę aplikowania farb lakierniczych, kolega uczy detalingu, jak prawidłowo polerować, nabłyszczyć, położyć ceramikę, by osiągnąć oczekiwany efekt – dodaje Marek Lublewski. - Odwiedzamy klientów na miejscu, w warsztatach i tam przeprowadzamy demonstrację, by pokazać, jak osiągnąć zamierzony efekt. Jak się aplikuje farbę, jak schnie, jak się ją potem poleruje. Klient nie kupuje kota w worku.

- Podobnie jest z detalingiem. Przeprowadzamy całe mycie detalingowe z użyciem produktu, który usuwa zabrudzenia typu smoła, asfalt, bitumity, żywicę czy inne zabrudzenia uliczne – dodaje Marek Jadomski.

W ofercie są również piany, szampony, mocne środki do mycia felg, silników, a także szyb, tworzyw sztucznych i tapicerki oraz środki zabezpieczające plastiki zewnętrzne, uszczelki, kokpit i lakier. Wszystko po to, by auta klientów wzbudzały zachwyt nie tylko ich właścicieli, ale także innych kierowców i przechodniów.

Perfect Auto Color

ul. Lotnicza 26, Elbląg

tel. 536 953 378

perfectautocolor@op.pl

Czynne poniedziałek-piątek 7.30 – 16.30

sobota 7-12.30

---- artykuł promocyjny ---