 Perfekcyjny materac jednoosobowy: Przewodnik, jak znaleźć idealny model dla Ciebie

Wybór materaca nie jest łatwy. I nie ma tu znaczenia czy poszukujesz nowego modelu do dużego łóżka małżeńskiego, czy do łóżka pojedynczego. Materac powinien być dobrany tak, aby gwarantować komfortowy wypoczynek i dopasowywać się do kształtu ciała oraz indywidualnych potrzeb użytkowników. Jakie modele warto wziąć pod uwagę?

Materace jednoosobowe - jakie powinny być?

Jaki powinien być dobry materac jednoosobowy? Przede wszystkim - wygodny! Pamiętaj, że przesypiamy aż ⅓ naszego życia! Dlatego warto zatroszczyć się o właściwą higienę nocnego wypoczynku i wybrać materac, który zapewni spokojny sen. Komfort snu to nie tylko kwestia “fanaberii”, ale niezwykle istotny element profilaktyki zdrowia kręgosłupa. Obecnie w ofercie producentów znaleźć można liczne modele do łóżek pojedynczych dla dzieci i dorosłych. Co warto wiedzieć o ich właściwościach?

Materac piankowy

W dzisiejszej ofercie znajdziesz materace wykonane z różnych rodzajów pianek. Najtańsze materace jednoosobowe wykonane są z pianek poliuretanowych. Zapewniają one wysoki komfort spania, nie należą jednak do najtrwalszych modeli. Lepszą jakościowo opcją są materace z pianek wysokoelastycznych, które poszczycić się mogą większą trwałością, sprężystością i oddychalnością. Materac wysokoelastyczny jest wytrzymały i bywa zalecany jako najlepszy wybór dla klientów o wyższej masie ciała.

Klienci sklepów z materacami często dopytują o materace z pianki termoelastycznej. Posiada ona unikatową właściwość dopasowywania się do kształtu ciała nie tylko pod wpływem jego masy, ale też temperatury. Ta opcja spodoba się klientom ceniącym wysoki komfort oraz lubiącym spać w ciepłych, przytulnych warunkach. Z kolei do sypialni osób zimnolubnych lepszą opcją będą sprężyste, przewiewne i antyalergiczne materace lateksowe.

Materac sprężynowy kieszeniowy

Kieszeniowe materace jednoosobowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem. W takich materacach mamy do czynienia z wysoką elastycznością punktową. Oznacza to, że podłoże materaca idealnie dopasowuje się do kształtu naszego ciała, co przekłada się na komfort spania i jest niezwykle istotne dla profilaktyki zdrowia kręgosłupa. To idealna opcja dla osób, które myślą o maksymalnej wygodzie lub cierpią na bóle pleców.

Dobrze dobrany model kieszeniowy jest w stanie realnie zmniejszyć różne bólowe dolegliwości. Modele kieszeniowe to materace, które spełnią wymagania nawet najbardziej roszczeniowych użytkowników.

Materac bonellowy

Materace bonellowe to podstawowe modele sprężynowe, dostępne w praktycznie każdym sklepie. Bonellowe materace jednoosobowe zalecane są użytkownikom o większej masie ciała. Specyfika sprężyn bonellowych zapewni im wysoki komfort spania. Modele bonellowe są niezwykle wytrzymałe i zazwyczaj służą swoim posiadaczom przez długie lata. Nie są też drogie, co dla wielu osób jest niezwykle istotne.

Wymiary materaca jednoosobowego

Materac jednoosobowy - wymiary i twardość każdego modelu muszą być ściśle dopasowane do potrzeb użytkownika. Zakłada się, że powierzchnia materaca powinna wynosić szerokość co najmniej 80 cm, aby gwarantować odpowiedni komfort wypoczynku. W wielu sklepach natknąć się możesz na mniejsze modele, zostały one jednak stworzone z myślą o najmłodszych użytkownikach.

Wiesz już, jaki rozmiar materaca dla jednej osoby będzie odpowiedni? W sklepach znajdziesz materace dopasowane do najpopularniejszych wymiarów łóżek:

Materace 80x200 cm

Materace 90x200 cm

Materace 100x200 cm

Materace 120x200 cm

Materace 140x200 cm

Niektórzy producenci są gotowi spełnić oczekiwania klientów i oferują możliwość wykonania materaca o nietypowej wielkości na zamówienie (taką opcję przewiduje, chociażby sklep internetowy Materace Dla Ciebie).

Gdzie najlepiej kupić materac?

Gdzie kupić materac, aby mieć pewność, że jest wykonany prawidłowo i jednocześnie dostępny w dobrej cenie? Najlepszym wyjściem jest… Internet! Szeroki wybór produktów i darmowy transport do domu to tylko niektóre z usług, jakie oferują internetowi sprzedawcy. We wspomnianym sklepie Materace Dla Ciebie możemy otrzymać jeszcze więcej: przez cały proces wyboru przeprowadzą nas wykwalifikowani konsultanci, a interesujący nas materac możemy testować za darmo przez 30 dni! To najlepszy sposób, aby na własnej skórze przekonać się, czy dany model zapewnia nam oczekiwany komfort wypoczynku.

---materiał promocyjny---