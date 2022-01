 Pięć powodów, dla których powinieneś postawić na szczoteczkę soniczną Smilesonic

Szczoteczki soniczne uchodzą obecnie za najbardziej zaawansowane urządzenia do codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Duża w tym zasługa ruchów wymiatających, które wykonują, ich szybkości działania oraz wszechstronności. Jednymi z najbardziej polecanych przez stomatologów szczoteczek sonicznych na rynku są sprzęty marki Smilesonic. Z poniższego tekstu dowiesz się, co czyni urządzenia brytyjskiego producenta tak wyjątkowymi i dlaczego właśnie na nie warto się zdecydować.

Smilesonic to marka, której serce znajduje się w Londynie. Na ten moment firma koncentruje się głównie na produkowaniu wysokiej jakości szczoteczek sonicznych, które opracowywane są w porozumieniu z najwyższej klasy stomatologami i ekspertami z całego świata. Do dyspozycji Smilesonic daje użytkownikowi trzy linie produktów dedykowane dorosłym, oraz jedną stworzoną z myślą o najmłodszych adeptach sonicznego mycia.

Jak działają szczoteczki soniczne Smilesonic?

Większość szczoteczek sonicznych pracuje z prędkością od 30 000 do maksymalnie 62 000 ruchów na minutę. Szczoteczki soniczne Smilesonic w tym samym czasie wykonują takich ruchów aż 96 000, co bezpośrednio przekłada się na znakomitą jakość czyszczenia, i stawia urządzenia brytyjskiej marki w jednym rzędzie z najszybszymi szczoteczkami sonicznymi na rynku. W trakcie pracy, szczoteczki soniczne Smilesonic emitują fale dźwiękowe, które wprawiają ich głowicę czyszczącą w charakterystyczne drgania. Te z kolei prowokują wytworzenie się ze śliny i pasty do zębów miliony malutkich bąbelków, wnikających w trudno dostępne miejsca w jamie ustnej i skutecznie usuwających z nich bakterie.

Skoro poznaliśmy już sposób pracy szczoteczek sonicznych Smilesonic, warto zastanowić się nad tym, co czyni te urządzenia wyjątkowymi. Oto pięć powodów, dla których warto zainwestować w któryś ze sprzętów brytyjskiej marki.

Powód 1: Jeszcze lepsza ochrona przed próchnicą i znacznie bielsze zęby

Głowica czyszcząca szczoteczek sonicznych Smilesonic ma podłużny kształt, który jest dostosowany do wykonywania zalecanych przez stomatologów ruchów wymiatających. Prędkość czyszczenia na poziomie 96 000 ruchów na minutę, w połączeniu z wykonywaniem przez włosie szczoteczki rekomendowanych przez specjalistów drgań tworzy dla znajdujących się w jamie ustnej bakterii iście zabójczą mieszankę. Według producenta, każda z dostępnych na rynku szczoteczek sonicznych Smilesonic pozwala czyścić zęby mniej więcej sześć razy skuteczniej niż szczoteczka manualna!

W efekcie tego korzystanie z urządzeń firmowanych logiem Smilesonic pozwala znacznie ograniczyć ryzyko formowania się próchnicy, która jest w naszym społeczeństwie prawdziwą plagą. Niesamowita szybkość pracy urządzeń gwarantuje też dużo skuteczniejsze usuwanie z powierzchni szkliwa przebarwień, dzięki czemu już po kilku dniach mycia zębów którąś ze szczoteczek sonicznych Smilesonic Twoje uzębienie powinno znacząco się rozjaśnić.

Powód 2: Czyszczenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Szczoteczki soniczne Smilesonic pozwalają dopasować mycie zębów idealnie do potrzeb każdego użytkownika. Najwyższy model w ich rodzinie – szczoteczka Smilesonic UP – daje do dyspozycji aż dziewięć różnych kombinacji czyszczenia, a szczoteczki Smilesonic EX oraz Smilesonic GO odpowiednio pięć i trzy programy pracy. Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz chciał czyścić zęby w klasyczny, standardowy sposób, poprzez codzienne mycie efektywnie wybielić uzębienie czy też przy okazji pielęgnacji zębów zafundować subtelny, zdrowotny masaż swoim dziąsłom. Szczoteczki znajdziesz na oficjalnej stronie producenta https://smilesonic.com/pl/

Powód 3: Imponująco długi czas pracy na jednym naładowaniu

Wielu użytkowników za główną wadę szczoteczek sonicznych czy w ogóle elektrycznych uważa ich uzależnienie od prądu. Zgadzamy się, że konieczność częstego ładowania sprzętu potrafi być uciążliwa. Firma Smilesonic zrobiła jednak wszystko, by ten problem wyeliminować. Dystrybuowane przez markę szczoteczki soniczne wyposażono w bardzo wytrzymałe baterie litowe, które na jednym naładowaniu są w stanie wytrzymać nawet do dwóch miesięcy!

Powód 4: Łatwa i intuicyjna obsługa

Szczególnie osoby starsze miewają problemy ze sprawnym obsługiwaniem nowatorskich sprzętów elektrycznych. Zresztą, nikt z nas nie lubi skomplikowanych urządzeń, prawda? Projektanci szczoteczek Smilesonic doskonale zdają sobie sprawę, że czym prościej, tym lepiej. Właśnie dlatego dystrybuowane przez brytyjską firmę urządzenia do pielęgnacji jamy ustnej obsługuje się za pośrednictwem jednego, bądź – jak ma to miejsce w przypadku szczoteczki Smilesonic UP – maksymalnie dwóch przycisków. Dzięki temu czyszczenie zębów staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe.

Powód 5: Zachwycający wygląd

Wśród głównych atutów szczoteczek sonicznych Smilesonic nie sposób pominąć wyglądu zewnętrznego. Każde z urządzeń brytyjskiej marki wizualnie prezentuje się po prostu… pięknie. Szczoteczki mają prosty, ale nowoczesny, przykuwający uwagę design. Wytworzone są z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu ich rękojeści nie zbierają na sobie brudu. Czy można chcieć więcej?