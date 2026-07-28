 Pielęgnacja tui i iglaków - jakich składników odżywczych potrzebują?

Iglaki, a w szczególności popularne tuje, stanowią stały element krajobrazu polskich ogrodów. Pełnią funkcję żywopłotów, chroniąc przed hałasem, wiatrem i wzrokiem sąsiadów. Aby zachowały intensywny kolor i gęsty pokrój, niezbędne są dedykowane nawozy do iglaków, które zaspokoją ich specyficzne wymagania pokarmowe. Dowiedz się, jak zapobiegać brązowieniu igieł i stymulować prawidłowy wzrost roślin.

Rola magnezu i żelaza w zapobieganiu brązowieniu igieł

Brązowienie igieł i gałązek tui nie zawsze jest objawem choroby grzybowej – bardzo często to wynik niedoboru magnezu. Magnez jest kluczowym składnikiem chlorofilu, odpowiadającego za zielony proces fotosyntezy. Specjalistyczne odżywki do iglaków zawierają podwyższoną dawkę tego pierwiastka, co pozwala szybko przywrócić roślinom zdrowy wygląd.

Kiedy rozpocząć nawożenie iglaków wiosną?

Prace zaczynamy w kwietniu, gdy rusza wegetacja. Pierwsza dawka powinna obfitować w azot, który pomoże roślinom wyprodukować młode, intensywnie zielone przyrosty. Drugą dawkę możemy zastosować na przełomie czerwca i lipca. Po tym terminie nie należy już podawać azotu, by pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą.

Zakwaszanie gleby pod iglaki

Większość roślin iglastych (z wyjątkiem np. cisa) preferuje gleby o kwaśnym odczynie (pH 4,5-5,5). Stosowanie odpowiednich preparatów pozwala utrzymać właściwe pH gleby, co ułatwia iglakom pobieranie z podłoża innych składników odżywczych, takich jak fosfor czy mikroelementy.