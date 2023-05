Ulubiony dżem, poranna kawa, zupa pomidorowa, czy bawełniana koszulka – to tylko niektóre produkty, którymi możemy się cieszyć, dzięki pracy pszczół. Te pożyteczne owady zapylają ponad 300 000 gatunków roślin (ponad 87%) na świecie! Niestety na skutek degradacji środowiska naturalnego pszczoły zaczynają ginąć.

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, który ma przypominać o ich ogromnym znaczeniu w życiu człowieka. W świętowanie włączamy się również my, Regionalny Związek Pszczelarski w Elblągu, zapraszając 20 maja (sobota) br. do Karczowisk Górnych k/Elbląga na Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły. Program imprezy adresowany jest do dużych i małych odbiorców. Na dzieci czekać będą animacje „Pszczela łąka” - gry, konkursy i zabawy. Każdy będzie mógł włączyć się do akcji wspólnego sadzenia roślin miododajnych - dodatkowo otrzyma roślinkę, do zasadzenia we własnym ogródku. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania domków dla zapylaczy, posłuchać wykładu o prozdrowotnych właściwościach miodu i smakować jego różne rodzaje, porozmawiać z pszczelarzem o jego pracy. O wrażenia artystyczne zadbają młodzi twórcy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Jak na piknik przystało, przez cały czas trwania imprezy rozpalone będzie ognisko, na którym chętni będą mogli piec kiełbaski i inne specjały.

Program Pikniku Rodzinnego – Dzień Pszczoły

Na scenie:

11:00 Występy wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

13:00 Wykład o prozdrowotnych właściwościach miodu i degustacja miodów

14:00 Występy wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

14:30 Być pszczelarzem - pokaz pracy pszczelarza, ciekawostki o pszczołach

Atrakcje:

Dla dobra pszczół – wspólne sadzenie roślin miododajnych

Warsztaty budowania domków dla zapylaczy (trwać będą do wyczerpania materiałów)

Pszczela łąka – animacje dla dzieci

Ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek

Miejsce: Centrum Pszczelarskie „Nektar”, Karczowiska Górne 37, koło Elbląga

