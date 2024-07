 Plażowy niezbędnik - co się może przydać nad morzem?

Nad morzem możesz spędzać czas na wiele sposobów: wylegiwać się na słońcu, opalając na złoty brąz, okazjonalnie kąpać się przy brzegu lub spędzać czas aktywnie, uprawiając sporty. W każdym wypadku zadbaj o odpowiedni sprzęt i akcesoria. Dzięki temu Twój odpoczynek będzie wygodny i bezpieczny. Oto co warto ze sobą zabrać nad morze:

Jeśli lubisz kąpiele w morzu

Słońce, piasek, szum fal i błękitne niebo – to najlepszy przepis na relaks i oderwanie się od codziennych obowiązków. Jednak, aby cieszyć się urlopem nad morzem, zabierz ze sobą kilka przedmiotów. Niezbędne będą: ręcznik plażowy, krem do opalania z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne i kapelusz lub czapka, które ochronią Cię przed udarem słonecznym.



Warto również zabrać ze sobą ponczo plażowe, które łatwo założysz na siebie po wyjściu z wody. Kolorowe poncza prezentują się bardzo wakacyjnie – i do tego stylowo. Zapewnią Ci też prywatność, gdy będziesz się przebierać. Jeśli brzeg jest kamienisty lub pełen glonów, zaopatrz się w buty do wody, dzięki czemu nie pokaleczysz stóp. Jeśli planujesz trochę się popluskać, weź ze sobą wodoodporną torbę na dokumenty i elektronikę, którą można zawiesić na szyi.



Co jeszcze przyda się na plaży? Wygodny leżak pozwoli Ci opalać się w komfortowej pozycji. Parasol zapewni Ci odrobinę cienia. Lekkie maty plażowe to praktyczne rozwiązanie. Możesz rozłożyć je na gorącym piasku i mieć czystą powierzchnię do leżenia. Nad Bałtykiem powszechnie spotkać też można parawany plażowe, które zapewniają prywatność i chronią przed wiatrem.



Dla aktywnych na plażę

Najpopularniejszy sport na plaży to oczywiście siatkówka. Jeśli jesteś jej fanem, to wiesz, że ważny jest wygodny strój sportowy, najlepiej z oddychających materiałów, oraz odpowiednie buty. Koniecznie pamiętaj też o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV, aby chronić Twoje oczy, przed słońcem podczas długich rozgrywek. Okulary do siatkówki plażowej w sklepie Sportano są odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu nie zsuną Ci się z nosa, podczas serwowania piłki. To banał i rzecz oczywista, ale jednak pamiętaj, żeby wziąć ze sobą bidon z napojem. Podczas intensywnego ruchu, w wysokiej temperaturze tracisz dużo wody, dlatego regularnie uzupełniaj płyny!



Jeśli lubisz sporty wodne

Masz dużo dyscyplin do wyboru. Możesz zdecydować się np. na narciarstwo wodne, snowboard lub surfing. Ciekawą opcją jest też wakeboarding, czyli odmiana tych dyscyplin na nieco innej desce. Wakeboardy są krótsze i szersze niż tradycyjne deski surfingowe. Dzięki temu są bardziej stabilne i zapewniają lepszą kontrolę podczas wykonywania manewrów.



Jeśli planujesz spędzać czas nad wodą, uprawiając sporty wodne, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Niezbędna będzie Ci kamizelka ratunkowa oraz kombinezon, który ochroni Cię przed zimnem i otarciami. Powinien być wykonany z neoprenu, który jest elastyczny i przylega do skóry. Załóż rękawice, które zabezpieczą Twoje dłonie przed otarciami od liny. Dla osób początkujących konieczny jest także kask ochronny.

Dla miłośników pięknej opalenizny

Zależy Ci na pięknej opaleniźnie? Intensywne słońce może szybko nadać Twojej skórze piękny, brązowy odcień. Jednak promienie UV mogą powodować poparzenia. Dlatego nie zapomnij o kremie do opalania z wysokim filtrem UV. Olejek do opalania nawilży Twoją skórę, dzięki czemu opalenizna będzie bardziej równomierna. Przydatne mogą okazać się produkty po opalaniu, takie jak balsamy łagodzące podrażnienia. Nie zapomnij również o ochronie ust i włosów. Przesuszenia pomoże Ci uniknąć balsam do ust z filtrem UV oraz spray ochronny do włosów.



Niezależnie od tego, czy planujesz relaksujący dzień na plaży, aktywną grę w siatkówkę, czy ekscytujący wakeboarding – do każdej formy wypoczynku, warto się przygotować. Pamiętaj, aby zabrać wszystko, co zapewni Ci komfort, bezpieczeństwo i dobrą zabawę. Spakuj ponczo plażowe, sprzęt sportowy, krem z filtrem UV, wodę oraz wygodny strój. Bądź gotowy na każdą sytuację, a czas spędzony nad wodą na pewno przyniesie Ci wiele radości i niezapomnianych chwil!



--- artykuł sponsorowany ---