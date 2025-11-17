 Podejmij decyzję o oszczędzaniu: przewodnik po kontach dla początkujących

Myślisz, że oszczędzanie jest trudne i zarezerwowane dla tych, których dochody są bardzo wysokie? Nic bardziej mylnego! Oszczędzać może każdy. Nawet jeżeli odkładasz mniejsze kwoty, po dłuższym okresie możesz wypracować pokaźny kapitał. Zrób pierwszy krok i zadbaj o finansowe bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Oszczędzaj na realizację marzeń – tych małych i tych całkiem dużych. Zobacz, jak zacząć i dlaczego konto oszczędnościowe to idealne narzędzie na start.

Czym jest konto oszczędnościowe i dlaczego możesz go potrzebować?

Konto oszczędnościowe to rodzaj rachunku bankowego, którego głównym celem jest gromadzenie pieniędzy i wypracowanie odsetek od złożonego kapitału. To produkt, który łączy najlepsze cechy lokat (wyższe oprocentowanie) i kont osobistych (elastyczne wpłaty i wypłaty).

Co to oznacza w praktyce? To proste: bank płaci Ci za to, że trzymasz na koncie oszczędnościowym swoje pieniądze. Twoje środki nie tylko są bezpieczne, ale też same na siebie pracują. To świetny sposób, aby chronić je przed inflacją, czyli zjawiskiem, przez które z czasem tracą na wartości.

Jakie są główne zalety konta oszczędnościowego?

Do głównych zalet konta oszczędnościowego należą:

Możliwość wypracowania zysku – dzięki ustalonemu z bankiem oprocentowaniu Twoje środki rosną. Nawet jeśli początkowo wydaje się to niewiele, to dzięki dopisywaniu ich do złożonego na koncie kapitału, w każdym kolejnym okresie są naliczane od większej bazy.

Bezpieczeństwo –pieniądze na koncie bankowym są znacznie bezpieczniejsze niż w domowej skarbonce czy przysłowiowej skarpecie. Są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100 000 euro.

Elastyczność – masz stały dostęp do swoich pieniędzy. Gdy pojawi się nagły wydatek, możesz je szybko wypłacić, ale bez utraty dotychczas wypracowanych odsetek. Zwykle przynajmniej jedna taka wypłata w miesiącu jest bezpłatna. Oddzielenie oszczędności od codziennego budżetu pomoże Ci unikać impulsywnych zakupów.

Budowanie nawyku odkładania pieniędzy – regularne wpłaty na konto oszczędnościowe to najlepszy trening systematyczności oszczędzania, który zaprocentuje w przyszłości. Stworzysz swoją poduszkę bezpieczeństwa finansowego na wszelki wypadek

Na co zwrócić uwagę, wybierając pierwsze konto oszczędnościowe?

Kiedy stajesz przed wyborem pierwszego konta oszczędnościowego, zwróć uwagę na kilka parametrów oferty:

Oprocentowanie – to kluczowy parametr konta oszczędnościowego. Im jest wyższe, tym więcej zarobisz. Sprawdź, czy bank oferuje stałe oprocentowanie przez określony czas, czy zmienne, które może się wahać w zależności od sytuacji na rynku. Kapitalizacja odsetek – jak często jest dokonywana i jak często bank dopisuje zarobione przez Ciebie odsetki do salda konta. Im częściej, np. co miesiąc, tym szybciej Twoje pieniądze zaczynają zarabiać na siebie i rosnąć. Opłaty – najlepiej, aby prowadzenie konta było bezpłatne, tak jak w przypadku rachunku oszczędnościowego w BOŚ Banku. Zwróć uwagę na opłaty za przelewy. Zazwyczaj pierwszy w miesiącu jest bezpłatny, a za kolejne trzeba zapłacić. Dodatkowe warunki – czasami, aby skorzystać z najlepszej oferty, musisz spełnić dodatkowe warunki, np. założyć konto osobiste w tym samym banku lub zapewnić regularne wpływy.

Zacznij swoją przygodę z oszczędzaniem w BOŚ Banku!

Oszczędzając, budujesz stabilną przyszłość nie tylko dla siebie, ale i swojej rodziny.

Nasze Konto Oszczędnościowe Cyfrowy Zysk to propozycja stworzona z myślą o osobach takich jak Ty – ceniących wygodę i nowoczesne rozwiązania. Zakładasz je i obsługujesz w pełni online, bez wychodzenia z domu. To proste, przejrzyste i efektywne narzędzie, które pozwoli Ci zobaczyć, jak Twoje oszczędności rosną w określonym czasie.

W ramach oferty specjalnej dla nowych klientów oprocentowanie w stosunku rocznym może wynosić aż 7,1% do kwoty oszczędności 15 000 zł włącznie. Jeśli decydujesz się na otwarcie takiego rachunku, zyskujesz dostęp do bankowości elektronicznej BOŚBank24 oraz najlepszych ofert lokat terminowych.