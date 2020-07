Podpis elektroniczny na Twoim dowodzie osobistym. Wyrób go w 30 minut w Elblągu

Coraz więcej spraw możemy załatwić zdalnie przez Internet, posługując się podpisem kwalifikowanym. Teraz, dzięki e-dowodowi, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych kart – swój podpis możesz mieć na dowodzie, a Twoje dane będą bezpieczne dzięki dwóm kodom PIN, chroniącym elektroniczną zawartość Twojego dowodu. Cała procedura trwa około 30 minut.

Mimo zniesienia niektórych ograniczeń, wiele firm zdecydowało się na całkowite lub częściowe przejście na prace zdalną. Stad duża popularność wszystkich rozwiązań, które umożliwiają pracę z domu. Jeśli chcesz korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz do tego wykorzystać e-dowód. Jest tam zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwiają składanie takiego podpisu. Możesz mieć jedną kartę przy użyciu której będziesz mógł posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zawartość Twojego e-dowodu będzie chroniona dwoma kodami PIN. Kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać. Czterocyfrowy PIN pozwoli na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do podpisu dokumentów.

Usługi w których obecnie można wykorzystać podpis kwalifikowany na e-dowodzie:

- Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik

- Uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

- Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych (e-deklaracje)

- Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS (eKRS)

- Przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

- Przesyłanie do GIIF

- Przesyłanie Jednolitych Europejskich dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ)

- Uwierzytelnianie w serwisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Cała procedura wgrywania podpisu na Twój e-dowód może zająć około 30 minut. Pamiętaj jednak, że niezbędna do tego jest aktywna warstwa elektroniczna, którą wybiera się w urzędzie przy składaniu wniosku o e-dowód, po czym otrzymuje się kod PUK konieczny do wgrania certyfikatu.

Od 15 lat jesteśmy partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która uczestniczy w samym wyrabianiu dowodów dla obywateli Polski. Dlatego wybierz sprawdzonego dostawcę kwalifikowanego certyfikatu podpisu i umów się na wizytę w Biurze Usług Informatycznych SOFTEL w Elblągu.

Zapraszamy

Elbląg, ul. 1 Maja 1c

tel.: 55 235 39 76

