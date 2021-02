Pomagamy pomagać!

Masz sąsiada z niepełnosprawnością, którego łazienka wymaga remontu, a nie stać go na to? Ty z przyjaciółmi mógłbyś to zrobić, ale farba kosztuje… Sfinansujemy zakup farby! Kran przecieka w domu samotnej, chorej osoby? Sfinansujemy zakup kranu. Program Pomocy Sąsiedzkiej ma na celu budzenie wrażliwości na potrzeby osób naprawdę potrzebujących. Pomaga pomagać.

Można otrzymać do dyspozycji do 1000 zł. Czekamy na Twoje propozycje! Jak pozyskać pieniądze na pomoc sąsiadowi? - Zbierz grupę 3 osób - Skontaktuj się z nami i omów swój pomysł - Wypełnij i złóż wniosek w odpowiednim terminie - Otrzymaj pozytywną ocenę Komisji Grantowej - Zrealizuj zgłoszoną inicjatywę Regulamin i wnioski dostępne na www.eswip.pl w zakładce Fundusz Grantowy. --- artykuł promocyjny ----

