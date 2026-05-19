 Pomorska Szkoła Wyższa - te studia podyplomowe w 2026 roku zyskują na popularności

Jakie studia podyplomowe warto wybrać, aby zdobywać nowe umiejętności i rozwijać kompetencje zawodowe? Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obszary związane z transportem, edukacją zdrowotną oraz zarządzaniem oświatą. Sprawdź, dlaczego słuchacze chętnie wybierają właśnie te obszary w Pomorskiej Szkole Wyższej.

Dlaczego edukacja zdrowotna przyciąga coraz większe zainteresowanie?

Od roku szkolnego 2025/2026 edukacja zdrowotna została wprowadzona jako nowy przedmiot szkolny. To sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na osoby posiadające kompetencje związane z promocją zdrowia, profilaktyką oraz prowadzeniem działań edukacyjnych w tym obszarze. Studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej w Pomorskiej Szkole Wyższej pozwalają zatem zdobyć niezbędne kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Edukacja zdrowotna to obszar odpowiadający na rosnącą potrzebę promowania zdrowego stylu życia i zwiększania świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Celem studiów jest wyposażenie osób pracujących w systemie oświaty w wiedzę z zakresu problemów zdrowotnych człowieka w ujęciu holistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, seksualnego i środowiskowego.

Zarządzanie w transporcie kolejowym – nieoczywisty wybór z mnóstwem perspektyw

Transport kolejowy odgrywa coraz większą rolę w nowoczesnej gospodarce i logistyce. Rozwój infrastruktury oraz wzrost znaczenia transportu publicznego sprawiają, że specjaliści z tego obszaru są coraz bardziej poszukiwani.

Studia podyplomowe Zarządzanie w transporcie kolejowym w Pomorskiej Szkole Wyższej pozwalają zdobywać wiedzę z zakresu organizacji przewozów, funkcjonowania systemów transportowych oraz zarządzania ruchem kolejowym. Zostały one przygotowane z myślą o osobach chcących rozwijać kompetencje przydatne w branży transportowej i logistycznej.

Organizacja i zarządzanie oświatą – studia dla osób planujących rozwój w sektorze edukacji

Organizacja i zarządzanie oświatą to studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z zarządzaniem placówkami edukacyjnymi i organizacją pracy w sektorze oświaty. Ich celem jest wyposażenie studenta w wiedze i umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji.

Absolwent studiów posiada m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania problemów współczesnej edukacji, zadań nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego oraz zarządzania jednostkami oświatowymi.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w Pomorskiej Szkole Wyższej?

Pomorska Szkoła Wyższa od ponad 25 lat rozwija ofertę edukacyjną odpowiadającą na potrzeby współczesnego rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dzięki czemu studenci mogą rozwijać swoje kompetencje i wygodnie łączyć naukę z pracą zawodową, życiem prywatnym oraz codziennymi obowiązkami.

Transport kolejowy, edukacja zdrowotna oraz organizacja i zarządzanie oświatą to obszary, które przyciągają osoby chcące rozwijać swoje kompetencje i zdobywać nowe możliwości zawodowe.

FAQ

Jakie studia podyplomowe są popularne w Pomorskiej Szkole Wyższej?

PSW – Dla kogo są studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą?

Czego można nauczyć się na studiach z transportu kolejowego?

Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą funkcjonowania transportu kolejowego, organizacji przewozów oraz zarządzania procesami transportowymi. Program obejmuje również Zarządzanie projektami w transporcie kolejowym oraz Organizację kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w PSW?

