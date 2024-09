 Pompy ciepła? Najlepiej z Klimat-elem!

Klimat-el, partner japońskiej firmy Daikin, w swojej bogatej ofercie ma m. in. pompy ciepła. Trudno o bardziej ekologiczne rozwiązanie, by ogrzać budynek czy wodę. Zobacz zdjęcia.

To się po prostu opłaca

- Pompy ciepła na rynku funkcjonują już od ładnych paru lat, ale to w ostatnim czasie możemy mówić o prawdziwym rozwoju technologicznym tych urządzeń - mówi inż. Grzegorz Bidziński, dyrektor Klimat-el. - Początki ich funkcjonowania w Polsce, delikatnie mówiąc, nie były idealne, co więcej koszty innych paliw względem energii elektrycznej były niskie. Przekonać kogoś, by zainwestował w ekologiczne rozwiązanie, ale jednak przepłacił, graniczyło wówczas z cudem. Z biegiem czasu zarówno urządzenia, jak i nasze myślenie ewoluowały, pompy ciepła stały się bardziej wydajne, zmienił się też rynek, ceny innych mediów itd. - wymienia nasz rozmówca.

Jak podkreśla Grzegorz Bidziński, obecnie nowoczesne domy, które spełniają normy energooszczędności, są zwykle wyposażone w ogrzewania podłogowe, niskotemperaturowe i przy takich rozwiązaniach pompy ciepła sprawdzają się idealnie.

- Są wręcz stworzone dla takich obiektów – przyznaje. Nie znaczy to, że pompy ciepła nie sprawdzą się w starszych obiektach z ogrzewaniem grzejnikowym, choć tutaj nie będzie mowy o tak dużych oszczędnościach.

Grzegorz Bidziński. Fot. Mikołaj Sobczak

"Oferujemy innym to, z czego sami korzystamy"

- Jedna pompa ciepła w domu zapewni nam ogrzewanie, ciepłą wodę, może mieć też funkcję chłodzenia. Takie urządzenie popularnie nazywa się czasem "lodówką". Jeśli jeszcze do pompy ciepła dołączymy instalację fotowoltaiczną, możemy mówić o prawdziwej symbiozie. Wykorzystujemy naszą własną wytworzoną energię elektryczną dla ogrzewania i jesteśmy całkiem niezależni od zmian rynkowych. To nie przesada, bo my jako Klimat-el, po rozbudowie siedziby sami korzystamy z takich rozwiązań. Nasze budynki będą wkrótce w 100-proc. autonomiczne energetycznie. Nie musimy się obawiać niezależnych od nas podwyżek cen. To się po prostu opłaca, a firmom inwestycja tego rodzaju zwróci się jeszcze szybciej, tym bardziej, że zwykle przedsiębiorstwa korzystają z energii w ciągu dnia, kiedy świeci słońce. W naszych domach w ciągu dnia może i często nie przebywamy, ale i na to jest sposób: można zainwestować w magazyny energii, które teraz często są wspierane dotacjami - wyjaśnia dyrektor Klimat-el.

Jak podkreśla Grzegorz Bidziński, dla małych obiektów z punktu widzenia energooszczędności najlepiej sprawdzają się obecnie układy hybrydowe: pompa ciepła, fotowoltaika i naprawdę niewielka elektrownia wiatrowa. Ta ostatnia, choć jest to kosztowna inwestycja, jeśli zostanie objęta dotacjami może przynieść duży zwrot i korzyści. Warto już myśleć o takim rozwiązaniu.

- Wystarczy taka mała elektrownia wiatrowa zamontowana na dachu, choć większe będą jeszcze bardziej wydajne. To nam zapewni trochę prądu w nocy, zimą itd. - zaznacza nasz rozmówca.

Różne potrzeby, różne możliwości

Powiedzmy trochę o rodzajach pomp ciepła.

- Są pompy ciepła niskotemperaturowe, najbardziej energooszczędne i przeznaczone dla nowoczesnych obiektów, z temperaturą wody 45-55 stopni, później pompy średniotemperaturowe do 65 stopni oraz wysokotemperaturowe do 80-85 stopni. Te ostatnie nadają się dla obiektów starszych generacji, gdzie nie modernizuje się instalacji grzewczych. Mogą one w 100 proc. zastąpić każdy kocioł. Dodam, że nasi klienci powoli przekonują się, że nawet w starszych obiektach warto zacząć inwestować w grzejniki niskotemperaturowe, bo inaczej nie będzie mowy o oszczędnościach - opowiada Grzegorz Bidziński.

Przy okazji wspomnijmy o tym, że Klimat-el i Daikin oferuje także systemy wentylacyjne czy instalacje odpylające. Więcej o nich możemy dowiedzieć się m. in. w nowo otwartym salonie przy ul. Fabrycznej. O systemach klimatyzacyjnych oferowanych przez firmę rozmawialiśmy natomiast w tym materiale.

Dodajmy, że z okazji świętowania 100-lecia działalności, Daikin oferuje 100 proc. rabatu i możliwość wydłużenia gwarancji na pompę ciepła Daikin Alterma do 10 lat. "Wystarczy kilka kroków, aby skorzystać ze 100 proc. zniżki na pakiet dodatkowych 5 lat gwarancji" - czytamy na stronie Daikin. Szczegóły tutaj.

Klimat-el

Fabryczna 22, Wierzbowa 1, Elbląg

55 233 38 97

www.klimat-el.daikinpartner.pl

-- artykuł sponsorowany --