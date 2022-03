 Poradnik najemcy. Jak szukać mieszkań na wynajem?

Poszukiwanie idealnego mieszkania na wynajem to nie lada wyzwanie. Przeglądanie ogłoszeń, umawianie spotkań i oglądanie lokali nierzadko trwa tygodnie, zanim znajdziemy odpowiednie mieszkanie. Jak przyspieszyć te poszukiwania?

Oto kilka rzeczy, o których powinien pamiętać każdy najemca. Garść wskazówek, dzięki którym znalezienie mieszkania na wynajem nie będzie żadnym problemem.

Określ, czego potrzebujesz

Podstawowy błąd to zabieranie się za poszukiwania mieszkania przed określeniem swoich potrzeb. Zanim zaczniemy przeglądanie ogłoszeń, powinniśmy określić mniej więcej, jakie lokale nas interesują. Ważne są:

• cena — jak dużo jesteśmy w stanie wydać miesięcznie na wynajem?

• lokalizacja — gdzie (np. w jakiej części miasta) chcielibyśmy mieszkać?

• liczba pokoi — jak dużo pomieszczeń potrzebujemy?

• typ mieszkania — kamienica, nowoczesny blok, a może domek jednorodzinny?

• wyposażenie — czy mieszkanie powinno być z wyposażeniem?

Odpowiadając tych kilka prostych pytań, z łatwością zawęzimy obszar poszukiwań i znalezienie idealnego mieszkania będzie znacznie łatwiejsze. Zamiast przebijać się przez dziesiątki ogłoszeń, które nie odpowiadają na nasze potrzeby, będziemy wybierać tylko spośród takich ofert, które są dla nas.

Samodzielnie vs. przez agencję

Warto odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie. Czy mamy czas na szukanie mieszkania do wynajęcia we własnym zakresie? Jeśli nie, z określonymi wcześniej preferencjami możemy udać się do agencji, która nam w tym pomoże.

Ma to swoje zalety, bo doświadczenie specjalistów gwarantuje szybkie znalezienie lokum i daje pewność, że będzie odpowiadało w 100% naszym oczekiwaniom. Agenci mogą też wyszukać dla nas oferty, których normalnie byśmy nie znaleźli, ponieważ nie mamy odpowiednich kontaktów.

Niestety, taka usługa kosztuje. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że za pomoc agencji trzeba słono zapłacić, więc przy wynajmie na krótki czas lub gdy nasz budżet nie jest zbyt wielki, taka dodatkowa inwestycja może być nieopłacalna.

Gdzie szukać mieszkań do wynajęcia?

Jeśli zdecydujemy się szukać mieszkania na wynajem samodzielnie, najlepiej zacząć w Internecie. W serwisach takich jak Rentola na wyciągnięcie ręki mamy kilkanaście tysięcy ofert, które możemy posortować według swoich preferencji i wybrać te, które interesują nas najbardziej. Bez wychodzenia z domu, bez przeglądania anonsów w prasie i śledzenia ogłoszeń wiszących na klatkach schodowych!

Co więcej, wcale nie musimy spędzać przed komputerem wielu godzin, żeby nie przegapić ciekawych ogłoszeń. Rentola oferuje opcje takie jak „poszukiwanie mieszkania na autopilocie” — wystarczy założyć konto w serwisie i podać kilka szczegółów, aby otrzymywać alert o nowych ogłoszeniach wprost na swojego maila.

Pośpiech to zły doradca!

Warto pamiętać o jeszcze jednym. Najgorszy pomysł to szukanie mieszkania pod presją czasu. Sytuacje w życiu bywają różne i czasem lokum potrzebne jest od zaraz, ale pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą. Warto podejść do sprawy na chłodno i nie decydować się na wynajem pod presją czasu.

Dobrym pomysłem jest stworzenie listy za i przeciw w przypadku interesującego ogłoszenia — dzięki niej łatwiej będzie podjąć racjonalną decyzję. Na oglądanie mieszkania warto wybrać się też z drugą osobą, która może dostrzec to, czego my nie zauważmy. Nie wolno też bać się pytać, bo tylko dzięki rozmowie z wynajmującym możemy dowiedzieć się, czy oferta nie ma przypadkiem jakichś kruczków, jak np. ukryte koszty.

