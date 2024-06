 Poznaj Alfę Romeo Junior. Masz tylko dwa dni!

Dwa dni na to, żeby poznać Alfę Romeo Junior na jedynym pokazie przedpremierowym w Elblągu! 27 i 28 czerwca Elbląg stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia dla wszystkich miłośników motoryzacji i pasjonatów włoskiej elegancji. W nowo powstającym salonie ALFA ROMEO HADM GRAMATOWSKI przy ulicy Warszawskiej 87 odbędzie się długo oczekiwana premiera nowego modelu Alfa Romeo Junior. To wyjątkowa okazja, aby jako jedni z pierwszych w Polsce zobaczyć najnowszy model tej legendarnej marki.

Alfa Romeo Junior - Nowa Gwiazda na Polskich Drogach

Alfa Romeo Junior to model, na który czekali wszyscy fani marki. Ten najmniejszy crossover w ofercie Alfa Romeo produkowany jest w Polsce i wykorzystuje wiele rozwiązań technologicznych znanych z innych modeli koncernu. Jednak jego charakter jest zupełnie unikalny – sportowy duch i dynamiczny design są widoczne na pierwszy rzut oka.

Nowy Junior to auto, które łączy w sobie klasyczne wartości marki z nowoczesnymi rozwiązaniami. Inspirowany kultowymi modelami z lat 60., Alfa Romeo Junior odwołuje się do historii, jednocześnie wprowadzając innowacje na współczesny rynek. Produkowany w Tychach model miał początkowo nosić nazwę Alfa Romeo Milano, ale z powodów formalnych ostatecznie nazwano go Junior, co przywołuje na myśl legendarne coupe.

Sportowa Jazda i Innowacyjne Rozwiązania

Alfa Romeo Junior to nie tylko elegancki design, ale także zaawansowane technologie. Model Junior Veloce, najbardziej sportowy wariant, napędzany jest elektrycznym silnikiem o mocy 240 KM. Mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i ulepszony układ hamulcowy gwarantują doskonałe osiągi i stabilność na drodze. Choć dokładne parametry techniczne są jeszcze tajemnicą, mówi się, że sprint do setki zajmie mniej niż 6 sekund.

Weź Udział w Premierze

Nie przegap okazji, aby osobiście doświadczyć wyjątkowego charakteru nowej Alfy Romeo Junior. Przyjdź na premierę w Elblągu. Czeka na Ciebie nie tylko prezentacja auta, ale także możliwość rozmowy z ekspertami marki i degustacja wyśmienitej włoskiej kawy.

Data: 27-28 czerwca 2024 r

Miejsce: ul. Warszawska 87, Elbląg

Bądź jednym z pierwszych, który zobaczy nową Alfę Romeo Junior na żywo. Zapraszamy serdecznie!

