  Poznaj nowe miejsce na mapie motoryzacyjnej Elbląga

Zapraszamy do nowego i nowoczesnego obiektu kompleksowej obsługi samochodów przy ul. Mazurskiej 24A. Doświadczeni mechanicy, korzystający ze sprzętu najwyższej jakości, naprawią Twoje auto profesjonalnie i szybko. Zobacz zdjęcia.

Kompleks Obsługi Samochodów przy ul. Mazurskiej 24A otworzyła firma PHU Piotr Lange, znana elblążanom od 1995 roku. Od wielu lat prowadzi sklep motoryzacyjny przy ul. Podgórnej 12. Dzięki zaufaniu klientów rozszerzyła swoją działalność o naprawę pojazdów i przeglądy techniczne.

Nowoczesny obiekt przy ul. Mazurskiej 24A spełnia wymogi unijne, zarówno pod względem wyposażenia jak i bezinwazyjnej naprawy auta. Pracują tu doświadczeni mechanicy, którzy dzięki prowadzeniu przez firmę PHU Piotr Lange własnego sklepu z częściami, są w stanie szybko zamówić i wymienić potrzebny podzespół, a klientom oszczędzić czasu na poszukiwanie właściwych części.

Gros usług takich jak ustawienie geometrii, przegląd techniczny, diagnostykę usterek, przegląd coroczny auta czy wymianę oleju silnikowego plus filtrów można w kompleksie przy ul. Mazurskiej 24A zrobić „od ręki“. Dla każdego pojazdu zakładana jest karta naprawy, gdzie szczegółowo opisujemy, co zrobiliśmy w trakcie naprawy, jakie części zamontowaliśmy, jaki jest koszt robocizny. Dzięki rejestracji każdej naprawy klienci mogą otworzyć ich historię, co jest przydatne na przykład przy sprzedaży auta.

Warsztat naprawy pojazdów i Stacja Kontroli Pojazdów wyposażone są w najnowocześniejsze podnośniki firmy Maha z Niemiec, jeden z nich ma udźwig do 5,5 tony, co umożliwia naprawę samochodów dostawczych. Warto dodać, że ustawianie zbieżności kół odbywa się u nas z dokładnością do 2 stopni, a każdy klient otrzymuje wynik pomiarów. Posiadamy też montażownicę, dzięki której możemy wymieniać opony nawet do 23 cali.

A cały proces przeglądu technicznego samochodu mogą obserwować na żywo z poczekalni. Wymienione opony można u nas przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu, zabezpieczonym pod względem przeciwpożarowym.

Specjalizujemy się w wymianach rozrządów, nawet tych najbardziej skomplikowanych: na paskach zanurzonych w oleju oraz na łańcuchach. Posiadamy duży asortyment zestawów kluczy, blokad rozrządów, blokad kół pasowych i oczywiście korzystamy z oprogramowania Autodata. Dodajmy, że przy wymianie rozrządów sprawdza się pasek PK z osprzętem i tu dość często zachodzi potrzeba wymiany napinacza, rolek, paska i często sprzęgiełka alternatora.

(fot. Mikołaj Sobczak)

Wymieniamy sprzęgła, turbiny, alternatory, przekładnie kierownicze, przekładamy skrzynie biegów i silniki. Zakres usług jest znacznie szerszy.

Zachęcamy też naszych klientów do sprawdzenia układu hamulcowego. Warto wiedzieć, że płyn w naturalny sposób pochłania wilgoć, a obecność wody powoduje pogorszenie jego skuteczności. Dlatego w naszej stacji klienci mogą zbadać zawartość wody w płynie i w razie potrzeby zlecić jego całkowitą wymianę (co należy robić co dwa lata) i odpowietrzenie układu na profesjonalnym urządzeniu firmy ATE. Naprawy odbywają się dość szybko bez zbędnego przetrzymywania pojazdów. Każdą usterkę, która wyjdzie na jaw podczas demontażu, na bieżąco omawiamy z klientem, co pozwala mu kontrolować proces naprawy.

W kompleksie przy ul. Mazurskiej 24A można też zbadać szczelność klimatyzacji. Korzystamy z profesjonalnej stacji Texa, z której klient otrzymuje wydruk o ilości czynnika opróżnionego i napełnionego.

Pomimo galopującej inflacji i rosnących kosztów energii ceny naszych profesjonalnych usług zostają na przystępnym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się naszą bogatą ofertą i zadbanie o sprawność i bezproblemową eksploatację swojego auta.

W lutym proponujemy promocję na wymianę oleju. Jeżeli zakupicie Państwo u nas olej i filtr olejowy, to koszt robocizny wraz z inspekcją olejową wyniesie tylko 50 zł. W kolejnych miesiącach będzie informować o kolejnych ofertach promocyjnych.

Kompleks Obsługi Samochodów przy ul. Mazurskiej 24 A składa się ze Stacji Kontroli Pojazdów, Warsztatu samochodowego i sprzedaży części motoryzacyjnych.

Warsztat motoryzacyjny świadczy usługi w zakresie:

- Serwis opon

- Serwis klimatyzacji z ozonowaniem

- Geometria zawieszenia

- Wymiany rozrządów

- Wymiany sprzęgieł

- Przekładania silników

- Przekładania skrzyń

- Wymiany amortyzatorów i sprężyn

- Wymiany płynów eksploatacyjnych

- Serwis olejowy

- Naprawy zawieszenia z indukcją

- Naprawy układów hamulcowych

Kompleks Obsługi Samochodów

ul. Mazurska 24 A, 82-300 Elbląg

tel. 55 623 80 51

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8-16

