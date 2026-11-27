Pożyczka na 60 dni czy na 30 dni? Jak wybrać termin spłaty i nie przepłacić

Zepsuta pralka, pilna naprawa samochodu albo rachunek wyższy od planowanego – nieprzewidziany wydatek potrafi zachwiać domowym budżetem. Kiedy brakuje oszczędności, pojawia się pytanie: czy lepsza będzie pożyczka na 60 dni, czy na 30 dni? Dłuższy termin daje więcej czasu na zebranie środków, ale nie musi oznaczać mniejszego obciążenia ani niższego kosztu.

30 czy 60 dni – co naprawdę zmienia termin spłaty?

Najważniejsza różnica to data, w której trzeba oddać pieniądze. Pożyczka na 30 dni może być odpowiednia dla osoby, która ma pewność, że z najbliższego wynagrodzenia spłaci całą należność i nadal wystarczy jej na podstawowe wydatki. Przy 60 dniach czasu jest więcej, ale zobowiązanie nie znika – zostaje przesunięte na później.

Nie należy zakładać, że dwa miesiące oznaczają automatycznie dwie raty. W jednej ofercie całą kwotę zwraca się jednorazowo po 60 dniach, w innej obowiązują dwa terminy płatności. To zasadnicza różnica dla osoby, która otrzymuje pensję co miesiąc.

Przykład? Mieszkaniec Elbląga potrzebuje pieniędzy na naprawę auta. Jeśli najbliższa wypłata wystarczy na spłatę i utrzymanie rodziny, dłuższy termin może być zbędny. Gdy pensja pokryje głównie czynsz i rachunki, 30 dni to z kolei ryzyko. O bezpieczeństwie obu rozwiązań decyduje budżet.

Ile kosztuje dodatkowy miesiąc? Przykład na 3000 zł

Długość umowy to tylko jeden z parametrów. Ostateczny koszt zależy m.in. od odsetek, prowizji i pozostałych opłat. Porównywanie samych reklamowych haseł, takich jak „niska rata” czy „pierwsza pożyczka za 0 zł”, może prowadzić do błędnej decyzji.

Załóżmy dwa fikcyjne warianty, oba na 3000 zł:







Parametr





Wariant 30 dni





Wariant 60 dni









Pożyczona kwota





3000 zł





3000 zł









Łączny koszt





150 zł





300 zł









Łączna kwota do spłaty





3150 zł





3300 zł









Termin zwrotu





30. dzień





60. dzień









W tym przykładzie dodatkowe 30 dni kosztuje 150 zł. Nie są to aktualne oferty żadnej firmy, lecz liczby pokazujące sposób porównania. W rzeczywistości różnica może być inna, a dłuższa pożyczka nie musi zawsze kosztować więcej. Zależy to od konkretnych warunków i ewentualnych promocji.

Wstępne rozeznanie mogą ułatwić serwisy porównujące oferty finansowe, takie jak FinRada . Pozwalają one zapoznać się z propozycjami różnych pożyczkodawców, jednak przed wyborem konkretnej oferty trzeba zweryfikować jej aktualne warunki bezpośrednio u pożyczkodawcy.

W formularzu informacyjnym należy sprawdzić zarówno całkowitą kwotę do zapłaty, jak i RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO ujmuje koszt finansowania w skali roku, dlatego przy krótkich umowach może wyglądać zaskakująco wysoko. Nie zastępuje jednak odpowiedzi na proste pytanie: ile złotych trzeba oddać i kiedy?

Czy 60 dni wystarczy, żeby bezpiecznie spłacić dług?

Dwa terminy wypłaty nie oznaczają, że z obu wynagrodzeń można odłożyć całą potrzebną kwotę. Najpierw trzeba odjąć koszty życia: mieszkanie, jedzenie, transport, opłaty za media oraz już istniejące zobowiązania.

Wyobraźmy sobie osobę, której po opłaceniu wszystkich niezbędnych wydatków zostaje 700 zł miesięcznie. Przez dwa miesiące może odłożyć około 1400 zł, o ile nie pojawią się kolejne wydatki. Pożyczka 3000 zł, nawet rozłożona w czasie, nie ma w takim budżecie realnego źródła spłaty. Wybór 60 zamiast 30 dni jedynie opóźni problem.

Lepiej policzyć pieniądze, które rzeczywiście da się odłożyć, niż zakładać niepewną premię czy nadgodziny. Przy nieregularnych dochodach potrzebny jest dodatkowy margines.

Jeżeli pieniądze są potrzebne na zakup, który może poczekać, bezpieczniejszym rozwiązaniem bywa odłożenie wydatku. Przy pilnej naprawie warto najpierw zapytać o płatność w częściach lub sprawdzić, czy nie można wykorzystać części oszczędności zamiast finansować całą kwotę.

Jak porównać oferty bez zgadywania?

Przed złożeniem wniosku dobrze jest zestawić propozycje dla tej samej kwoty i sprawdzić warunki spłaty. Osobom rozważającym dłuższy termin może pomóc zestawienie ofert w kategorii pożyczka na 60 dni . Należy przy tym pamiętać, że porównywarka nie udziela finansowania ani nie podejmuje decyzji kredytowych. Wniosek składa się bezpośrednio u wybranego pożyczkodawcy.

Podczas porównania należy odpowiedzieć na cztery pytania:



Ile łącznie oddam? Sprawdź kwotę do zapłaty, nie tylko oprocentowanie.

Sprawdź kwotę do zapłaty, nie tylko oprocentowanie.

Kiedy nastąpi płatność? Jeden zwrot po 60 dniach to co innego niż dwie raty.

Jeden zwrot po 60 dniach to co innego niż dwie raty.

Czy promocyjne 0% dotyczy mojej sytuacji? Warunki mogą zależeć od kwoty, okresu, statusu nowego klienta i terminowej spłaty.

Warunki mogą zależeć od kwoty, okresu, statusu nowego klienta i terminowej spłaty.

Co stanie się przy opóźnieniu? Przeczytaj zasady naliczania odsetek za opóźnienie i dochodzenia należności.



Pożyczkodawca ocenia możliwość spłaty zobowiązania. Brak papierowego zaświadczenia o dochodach nie oznacza, że pieniądze zostaną przyznane bez sprawdzenia sytuacji finansowej.

Wcześniejsza spłata i opóźnienie – dwa scenariusze, które warto przewidzieć

Kto wybiera 60 dni „na wszelki wypadek”, może otrzymać środki na zwrot już po miesiącu. W przypadku umowy objętej ustawą o kredycie konsumenckim wcześniejsza spłata co do zasady oznacza prawo do proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu. Nie należy jednak samodzielnie odejmować połowy każdej należności bez sprawdzenia rozliczenia; pomocny jest kalkulator UOKiK.

Znacznie bardziej kosztownym błędem może być założenie, że termin da się bez problemu przesunąć. Przedłużenie lub refinansowanie nie jest gwarantowane i może kosztować. Opóźnienie może oznaczać odsetki za opóźnienie i windykację. Nowy dług zaciągnięty tylko po to, by oddać poprzedni, łatwo zamienia jednorazowy wydatek w dłuższy problem.

Termin 30 dni ma sens, jeśli cała kwota do zwrotu mieści się w najbliższym realnym budżecie. Wariant 60-dniowy może dać więcej elastyczności, ale tylko wtedy, gdy harmonogram i koszt pasują do przewidywanych wpływów. Zanim wybierzesz ofertę, policz pieniądze pozostające po opłaceniu codziennych potrzeb, sprawdź dokumenty pożyczkodawcy i porównaj całkowitą kwotę do spłaty. Gdy rachunek się nie zgadza, lepiej poszukać innego sposobu sfinansowania wydatku.