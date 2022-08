 Praktyczne rodzaje dużych lodówek. Poznaj je wszystkie

Chcesz kupić duża lodówkę, ale nie wiesz czy wybrać lodówkę Smeg czy może Multidoor? Nie jesteś jedyny. W tym artykule przedstawimy Ci konstrukcyjne różnice pomiędzy lodówkami.

Lodówka Frenchdoor

Frenchdoor to typ lodówki, w której górna część to chłodziarka, do której otwarcia służy para drzwi. Dolną część lodówki stanowi zamrażarka w postaci szuflady. Główną zaletą tego typu lodówki, jest duża powierzchnia strefy chłodzącej. Można w niej umieścić sporego rozmiaru patelnię, garnek czy blachę. Dużą zaletą, jest także pojemny zamrażalnik, który pomieści wiele produktów. Ważnym elementem lodówki tego typu, jest także możliwość rozmieszczenia półek i szuflad według własnego uznania. Dzięki temu, w przemyślany sposób możemy rozmieścić wszystkie produkty. Lodówki tego typu nie należą jednak do najtańszych. Kosztują najczęściej powyżej 2 tysięcy złotych za modele podstawowe. Te z wyższej półki to kwota 2 lub nawet 3 razy wyższa.

Lodówki Multidoor

Kolejnym typem lodówki są lodówki Multidoor. Często błędnie są nazywane lodówkami Frenchdoor, ze względu na podobieństwa. Są to lodówki trzy- lub czterodrzwiowe. Chłodziarka jest podobna do tej z lodówki Frenchdoor, ale zamrażarka, składa się z dwóch pionów szuflad na dole lodówki, ukrytych za parą drzwi. Są to jedne z największych lodówek na rynku. Pomieszczą wiele produktów spożywczych. Ich największą zaletą jest możliwość zamiany komory zamrażania w komorę chłodzenia. Chłodziarka, podobnie jak w lodówkach Frenchdoor, umieszczona jest w górnej części. W dolnej znajduje się zamrażalnik. Komora zamrażania posiada pionowo ustawione pojemniki, z możliwością wysuwania na całą ich długość, co powoduje nieograniczony dostęp do produktów. Lodówki Multidoor mogą być także wyposażone w dodatkowe akcesoria jak np. kostkarka do lodów.

Lodówki Smeg

Smeg to włoski producent sprzętu gospodarstwa domowego, z siedzibą na północy kraju. Posiada 16 filii na całym świecie i rozbudowaną sieć sprzedaży. Od ponad 60-ciu lat firma współpracuje ze znanymi na całym świecie architektami. Urządzenia tej firmy są postrzegane jako gustowne i eleganckie - spełniające potrzeby współczesnego człowieka. SMEG Lodówki posiadają nie tylko niepowtarzalny wygląd, ale także świetną funkcjonalność. Znane są z profesjonalnego wykorzystania w restauracjach i cateringu. Smeg lodówki to produkty kojarzone często ze stylem vintage. Do wyboru mamy wiele modeli. Klienci cenią sobie zwłaszcza ich wygląd, który uatrakcyjnia odbiór każdej kuchni. Ich wadą może być mniejszy rozmiar i tym samym mniejsza pojemność.